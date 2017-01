Острието на бръснаря

Илюстрация Али, oldschool

Илюстрация Кирил Москотов, headhunters

Илюстрация Йордан Александров

Традицията на бръснарницата в най-базовия й вид – място, където подстригват и бръснат – е позната у нас до 1989 г., че и малко след това. Всеки мъж, роден до началото на 80-те, знае какво е да отидеш с баща си или – още по-вълнуващо – с дядо си на бръснар: големи столове, подострени сапуни, деформирани от употреба четки за бръснене, одеколони, пудри, каиши и големи бръсначи. Но изведнъж модерността избутва напред унисекс фризьорските салони и те малко по малко превръщат бръснарниците в изчезващ вид. Сега това е напът да се промени, защото през есента на 2016 г. и почти година след пионера The Barber Shop в София врати отвориха още две бръснарници.Barber shop традицията в цял свят е стара и устойчива. Бръснари е имало винаги, а през Средновековието там дори са вадели зъби и са правели операции. Съвсем естествено тези места били натоварени и със социална роля. Такива са и днес по света. Разбира се, днес зад бръснарниците стоят стабилни маркетинг стратегии, работещи в условията на инстаграмското настояще. Вървят и с атрибутите, козметиката, жаргона, питиетата и принадлежността към една модерна общност.Такава е и философията на хората, които стоят зад The Barber Shop: Кирил Николов и Гергана Баева – собственици, и Петя Иванова-Пепси, мениджър. И тримата идват от сферата на рекламата и маркетинга, сами определят погледа си към бранша като по-различен, здраво са стъпили на опита си от маркетирането на услуги и стоки и затова не са имали притеснение да направят нещо ново. The Barber Shop е първият им мъжки, но не и първият им салон за подстригване. Затова са наясно, че налагането на такова място изисква време, връщането на инвестицията – също. "Фокусът ни са брадите, косите, но най-вече преживяването", казва Гергана. "Един barber shop е по-скоро социално място. Не просто да се подстрижеш, а да се отпуснеш, да пиеш нещо, да поговориш, да се видиш с приятел."Според Кирил Николов пазарът у нас е бил готов за подобно място, но никой не е се осмелявал да го направи. Почти година след като първата бръснарница отваря врати, през септември в София се появяват почти едновременно още две – Head Hunters и Old School. Към тях добавяме още един щрих, който прави по-пълна картината на тренда с бръснарниците – бръснари и фризьори, които работят в унисекс салон. Такъв е Йордан Александров, който постъпва в ['nouhau] година и половина след като салонът е отворен.Преди години, в началото на професионалния си път, той отива да види дядо си. Възрастният човек го моли да го обръсне, но, изненадан, Йордан му отговаря, че е фризьор, а не бръснар. Дядото цъка с език и казва: "Моето момче, какъв фризьор си, като не можеш да ме обръснеш" Тази реплика дълго преследва Йордан. Дотолкова, че решава да учи за бръснар. Но няма къде.Това е и проблемът, за който Кирил Николов от The Barber Shop говори – майстори липсват, но няма и място, където желаещите като Йордан да се учат. Според Кирил стандартното бръснене, което се преподава в България, не е достатъчно, за да работиш в бръснарница. "Трябва да преминеш през доста голям ъпгрейд. Но то трябва да е и в кръвта ти и да искаш да го правиш."Изправен пред липсата на тази алтернатива, Йордан Александров решава да учи като истински чирак. Отива при приятели в Истанбул, които го запознават с Хасуф и Хюсеин. Не знае турски, затова сутрин, когато го оставят пред бръснарницата, приятелите му превеждат какво той иска да каже, а вечер, като го взимат, превеждат какво турските бръснари имат да му кажат. Десет дни Йордан мете, чисти, гледа. За десет дни подстригва "истински" два пъти, толкова и бръсне. През останалото време му дават един балон, пълен с вода. "Мажеш го с пяна и бръснеш. Перспективата да си целият във вода те кара да си изключително внимателен с бръснача."Пак на изток се е научил да бръсне и подстригва и Али Кадъм – човекът зад Old School. Той за разлика от всички останали собственици тук е отпред, с машинка и с гребен в ръка. Салонът му на бул. "Витоша" е най-новият и най-малкият. Преди да дойде в България, Али има свое място в Багдад. Преди шест години го застига съдбата на бежанец и през Турция стига в София. Остава, а не продължава, макар не такава да е била идеята му. Наблюдава живота, хората, ритъма. И всичко му харесва. Занаятът е в ръцете му и той започва на "Симеон".Йордан се връща от Турция с по-стабилна ръка и готов да движи уверено бръснача, но чувства, че нещо му липсва. Определя го като основата, като теорията на занаята. И решава да я получи при най-добрите, което за него означава London School of Barbering. "Там трябва да се научиш как правилно да държиш бръснача, как да го движиш, как да подготвиш кожата за бръсненето и как след това да я успокоиш и затвориш."За разлика от него Али не е завършвал някакви школи. Това обаче не му пречи да има доста клиенти, които го следват където и да работи. Преди две години той ги изоставя за кратко. Обикаля и работи в Швеция, Англия, Холандия и Дания. Издържа малко повече от година. "Има пари там, но няма живот. Не съм и млад и да имам шеф не ми харесва." Връща се обратно в София и отваря бръснарницата без притеснения, защото вярва в себе си и в своя професионализъм.От чужбина се връщат в България и двамата бръснари, на които се доверява собственикът на Head Hunters Кирил Москотов. Мирко Димитров е работил в Рим, а Асен Асенов – в Лондон, и двамата за доста дълъг период. За да ги шлайфа в занаята, тук идва специалист от Украйна, който ги учи в продължение на три седмици. Самият Кирил Москотов (който дълго е работил в IT сектора) също изкарва два курса в Украйна, преди да се захване с отварянето на бръснарницата в София. "Основната ни цел е да обясним на хората какво представлява barber shop и каква е културата около него."И ако за собствениците на бръснарниците е важно да развиват мястото, за да привличат клиенти, за Йордан нещата стоят по малко по-друг начин. Неговата работа е той да развива себе си като бранд. Затова и този декември той отново изкарва курс в Лондон, организиран от Sassoon Academy. Той има и малко по-друга философия: иска да пътува, за да черпи опит, да поема максимум 7-8 клиенти на ден, за да може да им даде нужното внимание и енергия. Иска да предизвиква у хората не само външна, но и вътрешна промяна.Йордан иска да подстригва само с ножица. И е единственият споменат, който го прави наистина. Отнема му около 40 минути, но резултатът издържа от 35 до 40 дни. И ако го питате защо, отговорът е: "Заради дядо ми и заради мъжкото ръкостискане накрая."Личният стил при мъжете включва и прическата и дължината на брадата. Много мъже пробваха да носят дълга брада, но поради една или друга причина се отказаха. Това не е мода и отнема време – все едно да имаш домашен любимец, който си иска своето сутрин и вечер. Затова тридневната брада си остава абсолютният хит – тя дава небрежен вид, без да изисква каквито и да било прекалени грижи.Базовото поддържане на дълга брада задължително включва всекидневно измиване с шампоан за брада и подхранване с масла. При тридневната брада трябва да се внимава с косъмчетата, които обръщат растежа си навътре. Мустаците не са толкова разпространени, а дори и да има, мустакът трябва да е "почистен". Често се оставя да бъде флуиден, а не ясно отсечен над горната устна.Сапунът почиства, маслото подхранва и хидратира, а балсамът – подхранва и оформя брадата.Цялостна грижа с пощенско клеймо Калифорния. Естествени съставки, които първо почистват, а после хидратират. Ароматът е на кедър и евкалипт. Повече на www.craftsmansoapco.com Формулата му омекотява косъма и подпомага оформянето на брадата, без да я остава мазна. Подходящо е за всякакви дължини. Повече на www.percynobleman.com Предотвратява въздействието на градската среда върху брадата. Има антибактериално и подхранващо действие и аромат на мента и джинджифил. Повече на www.beardpilot.com Хидратира кожата, подхранва брадата и улеснява оформянето. Съставките помагат на растежа и заздравяват косъма. Ароматът е свеж и билков. Повече на www.bradabrat.com