Музикален туризъм

[Shutterstock]

Поп звездите Lady Gaga, Ариана Гранде и Lorde се очаква да обявят турнета през тази година.



Въпреки че имаше протестна онлайн петиция срещу завръщането на Фил Колинс, това не го разколеба да обяви Not Yet Dead Tour. Годината започва за него с цели шест концерта в лондонската Royal Albert Hall.



Тази година ще донесе нова музика от няколко от най-успешните групи през последното десетилетие – Arcade Fire, Alt-J, Kasabian и The XX. Първите три групи ще са част от тридневния фестивал Inmusic, който се провежда в покрайнините на Загреб. Той привлича внимание не само със силната си програма, но и с евтините си билети – в момента те са на цена от едва 42 евро. The XX започват турнето към новия си албум I See You в Стокхолм на 8 февруари.



От края на миналата година Placebo са на турне, отбелязващо 20 години от създаването им. То ще премине през Пловдив на 3 юли в Античния театър. Билети в Eventim.



Още през есента Daft Punk обновиха сайта си, което породи различни догадки. Ако слуховете се окажат истина, това ще бъде първото турне на френското дуо от десет години насам.

Тази година U2 ще се отдадат на носталгията с турне, посветено на един от най-легендарните им албуми - The Joshua Tree. През 1987 г. той отбелязва началото на един по-експериментален и смел период от историята на групата. От албума са някои от най-популярните им песни: With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Where the Streets Have No Name.Европейската част от турнето започва на 8 юли с вече разпродаден концерт на стадиона "Туинкенхам" в Лондон. Все още билети има за следващия концерт в Лондон (9 юли), както и за изявите им в Амстердам ("Амстердам арена", 30 юли), Париж ("Стад дьо Франс", 26 юли), Рим (16 юли, "Стадио Олимпико"). Подгряващ на всички концерти е бившият член на Oasis Ноел Галахър и групата му High Flying Birds. Междувременно групата продължава записите по следващия си албум, което означава, че около тях тепърва ще има новини.През пролетта групата се завръща с нов албум, озаглавен Spirit. Все още предстои да чуем повече от политически ориентирания албум, но билетите за концертите от това турне са почти разпродадени. Европейската част от Global Spirit Tour започва на 5 май в Стокхолм и приключва на 23 юли в Клуж, най-близкия град до България. Може да се възползвате от евтините полети до Берлин (на 22 юли на 80-хилядния "Олимпиящадион") или до Атина (17 май в "Тера нова парк").Засега София отсъства от списъка, но бъдете нащрек за поне още една европейска обиколка от групата в рамките на турнето, което по всяка вероятност ще продължи и през 2018 г.Между май и септември 73-годишният Роджър Уотърс ще гастролира из Северна Америка, а по всяка вероятност скоро ще разберем повече около плановете му за Европа. Междувременно през 2017 г. се отбелязват 40 години от издаването на Animals, един от най-критичните към политическата класа албуми на Pink Floyd. През миналата година Роджърс посвещаваше изпълненията на една от песните в него, Pigs (Three Different Ones), на Доналд Тръмп.След месеци на спекулации групата се събра в най-познатия си състав и след успешни концерти в САЩ продължава към Азия и Европа. Европейската част от турнето започва на 27 май в Дъблин ("Слейн касъл"), също удобна дестинация от София с нискотарифен полет, и продължава до 15 юли (Тел Авив).