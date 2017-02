Календар и домашно кино

Френска връзка. Прожекция на "Това е само краят на света" с участието на Венсан Касел, Марион Котияр, Гаспар Юлиел, Натали Бай, Леа Сейду взе Голямата награда на тазгодишното издание на фестивала в Кан. Филмът е екранизация по пиеса на Жан-Люк Лагарс, признат за един от най-значимите модерни френски драматурзи едва след преждевременната му смърт.Дом на киното, от 20:00 ч., билети: 6/8 лв. на касата и онлайн на https://goo.gl/vg3Lsc Високо, високо, високо. Алпинистите Николай Петков и Дойчин Боянов ще разкажат за 25-ата национална експедиция Bulgarian Antarctic Expedition: Summits of Tangra Mountain. Разкази и отговори от първо лице за това как се прави научна експедиция на Антарктида, кои са българските върхове в планината Тангра и кой е най-високият връх. В "Бетахаус" от 19:00 до 21:00 ч., вход безплатен.Самоличността зад хитовете. Носителят на 2016 MTV EMA награда и платинено продаван изпълнител Алън Уокър идва в София непосредствено преди началото на турнето му в Европа. Деветнадесетгодишният норвежец е един от най-успешните актуални нови изпълнители още от дебютния си сингъл Faded с над 1.3 милиарда гледания в социалните медии. Вечерта започва в напълно преобразения за събитието клуб в 23:00 ч. с подгряващ диджей сет от Radio Fresh. Уокър ще е на сцената от 00:30 ч. до 02:00 ч. В Sofia Live Club. Билети в мрежата на Epay-Go, на касите на Еasy pay в цялата страна, както и на място: 60 и 70 лв. в деня на събитието. Събитието е 16+. Лица под 18 години ще бъдат допускани само с придружител и след предоставяне на попълнена декларация в два екземпляра.Любов ли бе да я опишеш. "Съвременно изкуство и култура" има мисия да създаде нов формат лекции за изкуство и култура, при които претенцията, че нещо е елитарно и неразбираемо, е заменена с достоверни, свежи и увлекателни разкази. Новата лекция на платформата е посветена на универсалната тема "Любовта". Организаторите ще проследят "както произведения на чистата любов (в най-различни аспекти), така и най-крайни и агресивни форми на любовни изкушения" с предупреждение, че съдържанието на лекцията е подходящо за публика над 16 години. В Дом на киното от 14:00 до 16:00 ч. Цена на билетите: 6 лв. при предварителна продажба ( http://services1.ibs.bg/DK/online /) и 8 лв. в деня на събитието.Сладко и красиво. Четвърта поредна година за Базара на изкуствата и творческите занаяти на тема "Изкуство, вино, любов и шоколад". Ръчно изработени произведения, вкусни шоколадови изделия, сирене с трюфели и вино от "Modica Artisan Chocolates Шоколатерия Модика", Chez Fefe macarons & cafe, Vanilla Kitchen, Du Chef Radichev - сирене с трюфели и вино, Soul Elements, Vinoar и много други. Две детски работилици и благотворителен щанд на www.wwf.bg с плюшени играчки и др. Парк-хотел "Москва", зала "Европа", от 11:00 - 18:30 ч., вход свободен.Малки изследователи. "Зимни ваканционни игри за малките ученици" в рамките на два дни. В събота те ще разберат какви смайващи събития са се случили по дългия път от зараждането на живота на Земята до появата съвременните хора, ще държат в ръце истински фосили и ще редят дървото на живота със странни организми по време на събитието "Дървото на живота – от Земята до хората". В неделя "Открий съкровищата на Земята" ще накара децата да демонстрират детективска находчивост, наблюдателност на следотърсачи и упоритост на изследователи с 10 различни загадки и тайнствените текстове. В Национален музей "Земята и хората" от 11:00 ч. с билети за музея (деца 2 лв., възрастни 4 лв., семеен билет 6 лв.).Хофман 2017. Прожекция на драматичната творба на Жак Офенбах "Хофманови разкази" в изпълнение на Кралската опера на Великобритания и Виторио Григоло, Томас Хампсън, София Фомина, Кристин Райс, Соня Йончева. Под режисурата на печелилия "Оскар" Джон Шлезинджър. Варна, в Arena Mall Varna в събота от 18:00 ч. и Arena Grand Mall Varna в неделя от 16:00 ч.И все пак те се въртят. Февруарски базар за грамофонни плочи. От 12:00 до 17:00 ч., в магазин Vintage Stereo, бул. "Витоша 1", в търговския център.Българи юнаци и гости. Второто издание на тенис турнира Garanti Koza Sofia Open от 2017 г. с участието на Доминик Тийм и Григор Димитров. В зала "Арена Армеец". Билети от 10 до 30 лв. на ден от www.eventim.bg Сладкосурово. Кулинарен курс "Сурови десерти", в който ще научите шест рецепти (морковена торта, кокосови топки с мента и моринга от остров Бали, ориенталски хапки, двупластов ванилов чия пудинг с горски плодове, протеинов бар, портокалова торта с мака) и съвети при приготвянето на вкусни и натурални десерти, без консерванти, подобрители и добавени захари индустриални десерти. Във Food Connection от 19:00 до 21:00 ч., цена: 100 лв.По улиците на Бронкс. Премиерата на постановката "Дани и дълбокото синьо море" с режисьор Ованес Торосян. Авторът на пиесата е Джон Патрик Шанли – носител на "Оскар" за филма "Лунатици" с Шер и Никълъс Кейдж и награди "Пулицър" и "Тони" за пиесата "Съмнение". Главните роли се изпълняват от Каталин Старейшинска и Георги Гоцев. В Пловдив, Драматичен театър Zoom сцена, 19:00 ч.А ти помниш ли януари 1997 г.? Разговор за протеста с отправна точка 20-годишнината от януари 1997 г., но с поглед, отворен и към други протести – минали и бъдещи. Има ли смисъл да протестираме? Кога протестът успява, кога – не, и защо? Как се променя протестът? Как протестът променя нас, гражданите? Гости са проф. Антоний Тодоров (политолог, НБУ), Теодора Енчева (журналист, bTV) и д-р Светлозар Василев (психоаналитик и психиатър, НБУ). В Move.bg , ул. "Сердика 20", от 19:00 ч.Там, на пилона. Третото поредно издание на Pole Performance с изпълнения, комбиниращи акробатика, сила и грация на пилон. Музикални изпълнения от Wosh MC & Yoko – Stick Insect. В клуб "Терминал 1", начало: 21:00 ч. Вход: 10 лв. от eventim.bg, на място: 12 лв.Зимни експерти. В събитието "За планините и зимните предизвикателства" алпинистът Боян Петров ще говори за "Хитрини и особености в избора на екипировка за големите планини", а Момчил Дамянов (асоциация "Планини и хора") и Момчил Панайотов (БАССЕС) ще представят "Съвети на планинския водач – екипировка за зимна планина" и "Съвети към фрийрайдърите и ходенето в зимната планина". Любомир Марчев ще представи демо на лавинна раница и на друга зимна екипировка. Д-р Бенжамен Ментешев и Анастас Шипков ще говорят за това "Как да комплектоваме личната си аптечка и да окажем помощ в планината". Събитието ще завърши с филмова премиера на български документален филм. В Дом на киното, 19:00 ч., вход свободен.Човешки фактор. В събитието HR Industry в рамките на един ден посетителите ще имат възможността да се срещнат с топ компаниите на пазара, предлагащи продукти и услуги в сферата на човешките ресурси, и да се запознаят с актуалните тенденции в бранша. В Interpred WTC Sofia, от 10:00 до 18:00 ч. За повече информация: http://2017.hrindustry.bg Смяна на гледната точка. Самостоятелна изложба на младия български художник, живеещ в Берлин, Викенти Комитски. В Basic and the Beast авторът използва различни медии (рисунка, колаж, фотография обект). Улицата, масовите електронни и комерсиални изображения попадат в периметъра на неговите последни произведения. Пловдив, галерия Sariev Contemporary.Анимационният филм, продължение на "Търсенето на Немо", вече може да бъде гледан по Netflix. Премиерата по кината мина през лятото на 2016 г. Филмът на Pixar е за симпатичната рибка, която постоянно забравя и търси семейството си.По Netflix от 1 февруариПремиера на двусерийния документален филм за Първата световна война. Именно когато британски и френски военнокомандващи планират да прекратят войната с офанзива край Сома през следващото лято, германците ги изненадват неочаквано. Немската армия напада Вердюн, който е на 230 километра от Париж. Фокусът е върху новия главнокомандващ на Вердюн - генерал Петен.На 9 февруари от 22:55 ч. По NGАмериканската комедия разказва за групата по акапелно пеене Barden Bellas. Предстои им най-тежкото международно състезание, а до момента никоя американска група не си е тръгвала с големия приз. Най-сериозната им конкуренция е немската супергрупа Das Sound Machine в битката за световната титла по акапелно пеене в Копенхаген.На 5 февруари, 21:00 ч., HBOПоследни епизоди на напрегнатата поредица за наркотрафиканти, жертви на отвличане и военнопленници, разказани от самите тях. Новият сезон е за 19-годишен американец, току-що излязъл от колежа, който се опитва да прекара нелегално тон марихуана през мексиканката граница, историята за бягството на майка и нейния 14-годишен син от терористи в джунглите на Филипините, както и американски приключенец, който се присъединява към либийската бунтовническа армия, за да се бори за свобода, и как е заловен от силите на Кадафи и изпратен в един от най-известните затвори в света. Всеки епизод е по 60 минути.Всеки понеделник от 21:55 ч. по NG