Уеб и зрелища

House of Cards, една от първите продукции, свързвани с binge културата



Тринадесет часа и три минути. Толкова е времето, което спечелва титлата super binger на човека, изгледал най-бързо целия пилотен сезон на House of Cards - първият оригинален сериал на Netflix, в деня на неговата премиера през 2013

. Това е само две минути над общото времетраене на всички серии от сезона, които онлайн стрийминг платформата първа решава да публикува наведнъж. Иначе казано, само една бърза двеминутна пауза за тоалетна за цели 13 часа видеомаратон.

Последната кампания

, която платформата пусна за този 14 февруари, гласи, че 46% от двойките, които гледат Netflix, си изневеряват. Но наистина не е каквото си мислите. Просто 46% от хората, които са обещали на партньора си, че ще гледат определен сериал заедно, губят търпение и тайно наваксват с епизодите без половинката си. Осемдесет процента от призналите се за виновни споделят, че навикът е импулсивен заради начина, по който работи системата на Netflix – всеки следващ епизод тръгва автоматично секунди след предишния, така че огромната част от хората просто не могат да спрат. Никой от анкетираните обаче не изглежда притеснен от това, половината смятат процеса за напълно приемлив, а Netflix използва случая да направи кратка реклама-пародия с инструкции как да продължите изневерите със сериалите, без да ви хванат. Последен стожер на телевизионния обет за вярност остава Хонконг, където 40% от зрителите са убедени, че да мамите партньора си в гледането на любимата поредица е по-лошо от това да имате истинска любовна афера.

Ерата на кабелната телевизията ни отблъсна до момента, в който развлечениятa са създадени специално, за да задоволят интересите на всеки. Днес все по-рядко поглеждаме извън рамките на екрана си, а шансът в полезрението ни да попадне нещо, което не отговаря на профила ни, е все по-малък. Мейнстриймът се разпадна на хиляди потоци от съдържание, които алгоритъмът на поредната технологична компания - Google, Netflix, Facebook, Twitter - смята за подходящо за нас. На пръв поглед практичен, този процес всъщност ни отдалечава все по-далеч един от друг, а с това и от разбирането за обща култура. Изключение правят единствено най-популярните вайръл видеа в социалните медии, поредният политически гаф и, разбира се, Григор Димитров.

Google Translate, най-краткият и несигурен път да проверите значението на някой чужд термин днес, превежда английската дума binge като гуляй. Само допреди няколко години тя се използваше единствено в този смисъл - на вреден навик, често асоцииран с прекалената консумация на огромно количество храна. Напоследък обаче все по-често ще я срещнете в контекста на binge-watch - процесът на гледане на няколко епизода от даден сериал непосредствено един след друг. Най-описателният превод на български език може би бил "зомбирам се".Оттогава досега binging-ът се превръща по-скоро в правило, отколкото изключение, за начина, по който гледаме сериали онлайн. В социалните мрежи често пъти ще видите хора да споделят личните си рекорди от брой епизоди от поредния популярен сериал, които са изгледали наведнъж. А официалният профил на Netflix ще ги приветства и насърчи публично с лайкове и ретуити, защото колкото повече super binger-и, толкова по-добре за бизнеса.На пръв поглед за времето си House of cards е голям залог за платформата, а решението да направят достъпен целия първи сезон наведнъж противоречи на всички правила на популярните телевизионни новели досега. Никой не очаква, че Netflix - компания, която започва като сайт за DVD-та под наем по интернет, ще стане един от основните играчи в бизнеса с оригинални филмови продукции. Но това, за което повечето хора не си дават сметка, е, че Netflix вече знае всичко за навиците и предпочитанията на своите зрители предварително. В случая с House of cards, че гледат най-много серийни политически драми, почитатели са на Кевин Спейси и харесват Дейвид Финчър, впоследствие режисьор на първите два епизода от сериала и негов продуцент чак до 2016 г. Така първата оригинална продукция на Netflix всъщност е внимателно изчислен продукт, създаден по мярка спрямо интересите на аудиторията, за която е предназначен. Както всяка следваща продукция оттогава.По-сериозните критики към новите развлекателни платформи обаче стигат много по-дълбоко напоследък. Като например до президентските избори в САЩ и темата за т.нар. балони, съобразени изцяло с нашите навици, вкусове и предпочитания, в които технологиите ни помагат да се затворим все по-удобно. Днес сами избираме и гледаме само каквото, както и когато поискаме. Не само в телевизията, а в развлекателния бизнес като цяло - от музика до филми, новини, подкасти, видеоигри - технологиите ни обещават постоянен избор, подобно на безкрайния скрол във Facebook. А ако случайно търсим заглавие, което все още не е част от онлайн каталога, системата услужливо ще ни засипе с десетки други подобни предложения, подредени по тематика, жанр и интересите на всички останали, потърсили същия филм преди нас. Защото ни познава по-добре от нас самите.Дългоочакваният финал на Game of Thrones, най-гледаният съвременен кабелен сериал, привлича 9 милиона зрители. Според проучванията Stranger Things - най-популярната оригинална поредица в каталога на Netflix през 2016 г., както и в моя личен Facebook поток, достига едва 14 милиона зрители в първия месец след излъчването си. Според данни на Nielsen подобна аудитория в САЩ не би ги поставила и в челната десетка на най-гледаните програми в ерата преди 2000 г. Затова не се учудвайте, ако следващия път някой не схване шегата от любимия ви сериал, който сте сигурни, че всички гледат. И по-странни неща от това ще се случват.