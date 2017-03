Календар и домашно кино

Илюстрация Увеличаване Автор: Стоян Ненов [Reuters] Смаляванеа>

До 03.04Изложба "Съвременна българска фотография" със снимки на 40 от най-добрите български фотографи. Включва работи на автори с българско гражданство, работещи у нас или извън страната през последните 15 години като носителя на "Пулицър" Стоян Ненов, отличената с награда от Международния олимпийски комитет Надежда Павлова, Мартин Чочов и др. Във Vivacom Art Hall.П, С, Н24 - 26.03Изложбата "1212" събира най-доброто от водещи български фотографи и ентусиасти в Instagram. Името на събитието идва от физическия размер на снимките – 12х12 см. С участието на Иван Богданов, Димитър Караниколов, Вера Гоцева, Ели Цонов, Михаил Попов, Илия Темелков, Лора Мушева и др. Откриването е от 20:00 ч. в cosmos coworking camp.24.03Диджеите Alex Barck и Claas Brieler от берлинската електронна група Jazzanova - формация с над 20-годишна история, идват в София за експериментаторски диджей сет. Преди тях на сцената ще излязат Деси Андонова, която ще изпълни новия си сингъл, бандата High Time и Marten Roberto. В Yalta Club, 23:00 ч. Билети за събитието - единствено на входа, на цена от 20 лв. до 00:30 ч. и 30 лв. след това.25.03Семейната събота в Политехническия музей кани децата на среща с пътешественика Симеон Идакиев, който сред ретро автомобилите, изложени в музея, ще разказва за своите пътешествия в над 120 държави и за предаването си "Атлас".Начало 11 ч., вход 10 лв. за двама възрастни с две деца.С, Н25-26.03Четвъртото издание на Basics Market е фокусирано върху минималистичното мъжко облекло, аксесоари, козметика (включително масла и балсами за брада), стари и нови списания. В V Bar (ул. "Генерал Паренсов" 13) от 11:00 ч.27.03Музикантите от Миланската скала ще представят произведения от емблематични за италианската класика композитори в концерта "Виртуозите на Миланската скала". В програмата с избрани композиции от Доницети, Рота, Паганини, Витали и Росини, водач и соло цигулка е световно признатият Франческо де Анджелис. Солист на виолончелото е Сандро Лафранкини, който ще свири в София на историческия инструмент Carlo Antonio Thestor от 1730 г. В зала 1 на НДК от 20:00 ч. Билети от 50 до 100 лв.27.03Премиера на пътеводителя за ски туризъм на Балканите Skiing The Balkans с участието на неговия автор Димитър Димитров. Книгата е на английски език и в нея има над 100 снимки на планини и карти с GPS координати. Съдържа и описание откъде е най-достъпно да се стигне до върхове със ски с панти и за спускане свободен стил. В Литературен клуб "Перото" от 20:00 ч.Суинг групата Postmodern Jukebox ще обиколи 65 града за по-малко от два месеца, а България е отново част от турнето им. Концертът на водената от пианиста Скот Брадли формация е в зала 1 на НДК от 20 ч. Билети – в системата на Eventim, между 50 и 160 лв. Може да се подготвите за събитието с излезлия през януари нов албум 33 Resolutions Per Minute.28 мартПремиера на филма "Дъга – разкази в картинки", който представя търсенето на актьора Леонид Йовчев, опитващ се да намери първия брой на списание "Дъга" - любимото му комикс списание от неговото детство. Според създателите на филма те изследват културен феномен - в разгара на социализма – през 1979 година в България се появява детско списание, пропагандиращо западно влияние, какъвто е комиксът. Това списание съществува повече от десет години и огромният му, тираж - 300 000, се изкупува до последната книжка. В Дом на киното от 20:00 ч.29 мартСеминар за работа и обучение в Австралия и Нова Зеландия. Организира се в Историческия факултет на Софийския университет и е безплатен. Организаторът - фирма, специализирана в пътувания до тези държави, обещават да разкажат за тънкостите, университетите и възможностите за работа. В зала 2 на Ректората на СУ, начало: 18:00 ч.29.03Концерт на турската етно и реге група Baba Zula, която преди броени дни издаде албум-компилация с най-доброто от 20-годишните им изпълнения на сцена. ХХ е съвместен проект със Sly&Robbie, Mad Professor, Dr. Das, Alexander Hacke и други имена от световната реге сцена. Гостуването им в България е част от международното им турне Do Not Obey XX World Tour. В клуб Mixtape 5 ot 20:00 ч., вход 25 лв.30.03Третото събитие на наскоро започналата фотографска платформа ПУК! ще представи живеещия в Париж автор, колекционер и издател на фотокниги Жан-Мари Дона. Той ще покаже част от събираната в продължение на близо 30 години негова колекцията, наброяваща над 20 000 фотографии и отразена в издания като The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, Huffington Post, Vice и Vogue. В зала "Славейков" на Френския институт от 19:00 ч.До 21.05Изложба на чешка авангардна фотография със снимки, които ще бъдат представени пред българската публика за пръв път. Работите на техните автори - Франтишек Дъртикол, Яромир Функе, Ярослав Рьослер и Еуген Вишковски, са подбрани от държавни и частни колекции. Всеки от четиримата майстори имат нещо общо: животът им в епохата на следвоенния период в тогавашна Чехословакия, ексцентричността и провокацията. <В "Квадрат 500".Нов сериал на Netflix, който разказва за мистериозно самоубийство на момиче в гимназия. Съучениците й тръгват по пътя на истината, като следват оставените от нея следи.Премиера, Netflix, 31 мартОще един нов сериал на Netflix, но в жанра на научната фантастика. С участието на Руни Мара, Робърт Редфорд и Джейсън Сийгъл.Премиера, Netflix, 31 мартПремиера на последната част от sci-fi класиката. Режисьор е Джъстин Лин, а филмът е с участието на Крис Пайн, Закари Кинто, Саймън Пег, Зоуи Селдана.HBO, 26 март от 21:00 ч.Нова поредица в три части. Военният историк Дан Сноу води пътешествието през местата, където са случили историческите събития около британския крал Едуард (1003 - 1066) - Кан, Норвегия, Стамфорд бридж и Сен Валери сюр Сом, Хейстингс и Уестминстърското абатство. Крал Едуард умира без наследник и започва ожесточена надпревара кой ще го наследи като крал на Англия.Viasat History, сряда от 22:00 ч., с повторение в събота от 21:50 ч.