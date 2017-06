Календар и домашно кино

Дни, посветени на спорта, в Борисовата градина. На тревни площи ще има аеробика, крос фит, йога, кангу джъмпс, стречинг и всякакви актуални групови спортни занимания. По алеите ще бъдат разположени щандове с информация за здравословния начин на живот и хранене. Вход свободен, пълна програма на

Dead Сan Dance

Зрителите ще се насладят на нови произведения, написани и аранжирани специално за хора от българския композитор Петър Дундаков, Лиса Джерард и ирландския композитор Джулс Максуел, който е съавтор на някои от песните в последните два албума на Dead Can Dance. Някои са базирани на съществуващи български народни песни, а други са авторски. В зала "България", начало 19.00 ч., билети от 15 до 50 лв.

: трябва ли един мениджър да може да коди???; необходимо ли е един програмист да работи върху социалните си умения; трябва ли програмистите сляпо да следват избраната методология за работа, или могат да я адаптират; доколко един екип може да се управлява самостоятелно и др. В

Studio 5,

Кулинарен курс за азиатски веган десерти на

Обещават да предадат умението за приготвяне на натурални десерти, които са далеч от натъпканите с консерванти, подобрители и добавени захари. Менюто включва: "Забранен" - черен оризов пудинг с кокосово мляко - традиционна закуска за Лаос и Тайланд, "Рава ладду" - традиционен индийски десерт във веган и суров вариант, "Златно мляко" - традиционна индийска лечебна напитка във веган и суров вариант. Начало 19.00 ч., цена 50 лв.

Резултатът според тях е "идеализирана, но и малко плашеща визия на това, в което се превръща Прага". Проектът е включен в книгата A Better City, публикувана от Cartiere del Garda. В Чешкия център, вход свободен.

Домашно кино:

се опитват да разгадаят защо

ряда, 13.00 ч.

. "Фестивал на виното розе" се провежда в Казанлък по време на празника на розата. Кулминацията е конкурсът "Златен киликс" за най-добрите розета на България, а през цялото време има дегустация и изложение на винопроизводители от страната и света. Гурме зона представя храни в най-подходящите комбинации с вино. Арт програмата, съпътстваща фестивала, е вдъхновена от древните тракийски орфеади и обединява в себе си музика,танц и винорел - живопис с вино. Вход свободен, в читалище "Искра", детайли на: www.rosewine-expo.com Майсторски класове, лекции и дегустации на "Шести балкански винен фестивал". Представяне на най-доброто от балканските сортове, както и лекции на тема "Търсене на българската винена идентичност" и "Мистериозната Тамянка в Сърбия, Македония и България". В "Гранд хотел София", цените варират според избора на клас и дегустация, повече информация на: www.balkanswine.eu Тазгодишното издание на TEDxSofia обединява различни теми под шапката "Преди и след". За екологията, опазването на прилепите и пътешествията си ще говори Антония Хубанчева. Тя е участвала в експедиции до Панама, Хаваите, Малави, Гвиана, Куба и други. В момента е член на групата по акустична и функционална екология в института "Макс Планк", Германия. За иновациите, които предлагат избор oт достъпни протези, и мисията си да мобилизира знание и технологии с цел да осигури уверено и удобно придвижване за хора с ампутирани крайници ще говори Aлън Хътчисън. Той e съосновател на ProsFit Technologies. Завършва инженерни науки в Оксфорд. Останалите лектори и пълната програма на: tedxsofia.orgНачало 10.00 ч. в Дома на киното. Билетите:Второто издание на традиционния базар на открито за винтидж дрехи, аксесоари и плочи - Vintage Garden Party & Bazaar. Организаторите обещават музика, танци, студени коктейли и остава да се надявате, че няма да вали. Начало 15.00 ч., в Once Upon A Time Библиотеката.. Богат асортимент от качествени, чисти български продукти, представени лично от своите производители – свежа сезонна продукция от плодове и зеленчуци, млечни и месни произведения, вино, домашен хляб и тестени изделия, пчелни продукти, сокове, сиропи, чайове, оцети, ядки, гъби, билки, подправки, крафт бира и други - ще бъде предлаган по време на Летния фермерски пазар в пространството пред магазин ИКЕА. Фестивалът, организиран в сътрудничество с "Хранкооп – София" и събиращ над 50 ферми и производители от цялата страна, ще представи на посетителите и кулинарни демонстрации, занаятчийски работилници, натурална козметика, както и музикални изпълнения и дегустации. В четири поредни недели на юни между 11:00 и 16:00 ч.От 5 юни започват ваканционни дни в Националния политехнически музей за деца от 7 до 11 години. В музея се пресъздава атмосферата на любимото училище на Хари Потър "Хогуортс". Децата ще могат да влязат в различни роли на детективи, изобретатели, изследователи, артисти и музиканти. В свободното от занимания време в двора заедно с педагози децата ще играят на игри от детството на техните родители: "дама", "развален телефон", игра на ластик, криеница, "кралю-порталю"; "камък-ножица-хартия"; ще развият физически умения - скачане на въже, обръч. Ще има и прожекции на български детски филми. Всеки ден отКонцерт на австралийката Лиса Джерард, позната ни от групатазаедно с "Мистерията на българските гласове". Лиса е носителка на "Златен глобус".IТ сблъсък е поредица от събития, в които на истински боксов ринг застават водещи програмисти и мендижъри и дискутират различни наболели проблеми. Този вторник темите саначало 18.30, вход 8 лв. с включена напитка.Food Connection.Първата прожекция от поредицата Beautiful Faces of Syria е на филма "Дамаск с любов" на Мохамед Абдул Азиз. Разказва за живота на млада сирийска еврейка, чийто баща й разкрива тайни от миналото, отговорите на които младото момиче ще намери в магическия Дамаск. В Дом на киното, начало 19.30, билети 7 лв.Фотографите Борис Мисирков и Георги Богданов ("Агитпроп") показват десет гледки към чешката столица Прага. Изложбата е на фотографии отпреди десет години, с десет многофигурни композиции, които обръщат наопаки класическата представа за "решаващия миг" във фотографията.В дистопичното общество на тоталитарната държава Гилеад, бивша САЩ, крайни фундаменталисти се опитват да върнат със сила уж традиционни ценности - жените се използват само за да раждат деца и всички останали техни права са заличени. Главната героиня Офред иска да открие дъщеря си и същевременно се опитва да оцелее в сложните интриги между Командира, съпругите и другите наложници, които са принудени да помогнат с репопулацията на света. Сериалът, който предизвика само положителни ревюта, е адаптация по едноименната книга на Маргарет Атууд.По HBO GOДевети сезон на хитовия американски сериал, в който се разказва за американски женски затвор. Лентата вече спечели 12 награди "Еми" за първия си сезон. Режисьор е Дженджи Коен.Премиера по Netflix, 9 юниПремиера на предаването на готвачката от уелско-италиански произход, която споделя любимите си рецепти за десет класически италиански ястия. А за разнообразие й гостуват известни шеф готвачи, коитоиталианската кухня е толкова популярна и обичана. Aвтентичните и лесни за приготвяне ястия на Микела са базирани на уроците в кухнята, които е научила от италианските си баба и дядо, но отразяват и модерните тенденции. Интервютата й с шеф готвачите включват Джейми Оливър, Рут Роджърс, Тео Рандъл, Алдо Зили, Валентина Харис, Дженаро Конталдо, Сам Харис и др.Премиера на 7 юни по 24 Kitchen, всяка с