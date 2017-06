Календар и домашно кино

Вт

музикалния фестивал

ще се

ре

три

излязат

На друга, специална сцена, хедлайнер ще е

едно от най-значимите имена в техно музиката, заедно с френския артист Zadig, испанския продуцент T

и австрийката с бразилски произход Joyce Muniz. На

:

"На тъмно",

В името на изкуството.

зложбата "В състояние на движение"

работи на

нови и многообещаващи съвременни български артисти

, базирани на различни места в

и Европа с интереси в полет

фотография

, документалистика

, видео и арт инсталация

, мода

, принт

, илюстрация

Societe Generale

Базар на билки и дегустация на местни храни, приготвени от хората от с. Горна Арда. След посрещане на изгрева на Еньовден на поляните над селото всички участвали в ритуала ще се отправят към площада, където в 10.00 ч. започва и базарът с хлябове и пити, сладка, панирани и домашни сирена, хапки с домашно сладко, пресни и сушени билки, маслени и спиртни извлеци, мед и пчелни продукти. Село Горна Арда.

Botanic Prosecco парти в двора университетската Ботаническа градина, където се очаква слънчево съботноследобедно преживяване с просеко в ръка и музиката на

ayulke от

аудио-визуалния колектив "Мелформатор". От 13.00 ч.

с

като всеки

градината.

Ден на отворения испански.

И през тази през сградата му на ул. "Св. София" са предвидени

цял ден

("Долорес Естрада" и танцьори)

С

п

и др.

Йога от цяла България.

десетки школи по йога от цяла България с

Международн

ден на

ога

Ж

ще могат да се упражняват или да наблюдават изпълнението на различни стилове

сграда "Джон Атанасов" на "София тех парк". Цялата програма на

Последните тенденции в гейминга. Бизнес конференцията Game Dev Summit 2017, в рамките на ON! Fest, събира на едно място водещи компании, работещи в сферата на гейминга в България. Специален гост e Каталин Бунариу от румънския акселератор за гейм компании Carbon, които подкрепят независими разработчици от Източна Европа. В "Интер експо център", билети: 79 лв от мрежата на Epay и 99 лв. на място. Всичко на www.gamedevsummit.com

Дишаме на по-широко.

ов модел на провеждане. Т

се

в последните събота и неделя на месеците юни и август,

нското издание ще

площад "Св. Александър Невски".

Киното, което говори с морето.

естивалът

богата музикална програма всеки ден

популярното словенско радио Radio Nula.

мода. М

традиционен

по време на второто издание за тази година на Vintage Garden Party & Bazaar. В Once Upon a Time Biblioteka.

Пътуващо

ятно

ино"

Б

1

илм

"Пеещите обувки"

режисьора Радослав Спасо

To Scale & Be Well

Френски стил.

18 милиона продадени диска

ъвременната френска музика.

Зала 1 на НДК

Eventim.

Кристина Гарсия Родеро, Cruz de Mayo Berrocal, Huelva, 1998



ърва голяма изложба

Кристина Гарсия

в България. ""С отворена уста" е черно-бяло ретроспективно пътуване, което дава различен поглед върху една от най-експресивните части на човешкото тяло – устата, като изразител на пълния спектър от емоции – гняв, радост, уплаха и щастие",

Националната галерия – Двореца.

Изложбата "Посоки" представя известната или оцелялата част от пластическата продукция на Иван Милев – едно от най-оригиналните естетически явления в българските визуални изкуства от 20-те години на ХХ век. Тя отбелязва 120 години от рождението на художника и 90 от ранния край на неговия път и се реализира в партньорство с Художествената галерия в Казанлък, където днес се съхранява най-голямата част от творческото му наследство. Останалата част от произведенията се съхранява в частни домове и колекции. В Софийската градска художествена галерия.





Историческата документална поредица "Забранена история" на Джейми Тийкстън разбулва изумителната истина зад великите митове, историческите легенди, теориите на конспирацията, античните съкровища, изгубените цивилизации и военните тайни. В четвъртия й сезон водещият разкрива, че архивите на Ватикана съдържат лични документи на последните папи и приютяват важни исторически документи като записките по процеса срещу Галилей, заявката за анулиране на брака на крал Хенри VIII и дори писма, излезли изпод ръката на Ейбрахам Линкълн. Джейми разказва още малко познатата, но забележителна история на Йохан Райхарт – държавен палач преди Втората световна война, който оглавява безмилостна машина за масови убийства, изтребила хиляди от т.нар. врагове на Хитлеровия райх.

В трите едночасови епизода на документална поредица зрителите ще видят как новото поколение природолюбители става все по-изобретателно в заснемането на любимите ни животински видове. На четирима любители на природни причудливости са предоставени последен писък технологии за заснемане на истории от тайния живот в градината. Чрез камери в гнезда и капани и страст към луди експерименти те се опитват да решат загадки на местната дива природа и да покажат явления, невиждани преди, дори от експертите.

Viasat Nature

, 29 юни, 21:00 ч.

Рецепти за всеки ден с Рейчъл Алън

Рейчъл Алън е зает работещ родител,

който

представя страхотни рецепти, приготвени пестеливо, добре обмислени, здравословни, с малко кухненски хитрини. Тази поредица е създадена, за да помогне на хората да се усъвършенстват, да постигнат по-добри резултати с онова, което купуват и приготвят у дома, и да прекарат по най-оптималния начин времето си в кухнята.

24Kitchen, 24 юни

8

15