Сиренето не е това, което е

казва Вера Тинкова. Тя е създател и идеолог на концепцията на ядковите сирена. Подобно на този, всички нейни проекти, които е реализирала досега, са от "чиста проба вдъхновение и страст". Дълги години тя е управител на модна агенция XGround, после създава бутиково студио за продукции в рекламния сектор и събития. Междувременно преди девет години се влюбва в аржентинското танго и така се ражда Tango&Pepper Studio – мястото за танго и споделени моменти в София, покрай което обикаля международни фестивали като диджей. Отделно организира т.нар. ексклузивен ритрийт за жени на остров Бали, който е два пъти годишно.

"Пробиотиците са с изключителна важност за нашето здраве, но толкова трудно си набавяме. Един ден просто дойде въпросът какво би било, ако можем да получаваме нашия пробиотик в гурме форма в моменти

на удоволствие. Съвсем мечтателно си помислих за превъзходно плато сирена с чаша вино, които не натоварват излишно организма, а напротив

дават ти енергия и виталност и същевременно могат да бъдат консумирани от всички", разказва Вера Тинкова.

Classic може да се консумира върху брускета с резен круша



Green с каперси, крекер и чаша бяло вино



Yellow със сладко от боровинки или с печени череши с розмарин

тримата културират щам на

(пробиотик) в биокашу и бадемово мляко в три разновидности – Classic | The Queen in an excellent mood с класически вкус на ядково сирене; Green | The Queen in a wild mood с пикантната свежест на зелен пипер и див лук и Yellow | The Queen in an inspiring mood с микс от екзотични подправки като куркума и пушен пипер. "

обяснява Вера.

Green

Yellow

то на сиренето

към него има силен интерес, а екипът е

Сега

може да

е

о

р

както и да се поръча онлайн през тяхното меню. Единичната опаковка (100 грама) е с цена 14.20 лв.

родуктът ще

бъде представен на

та

"Винаги съм се вълнувала от срещата между здравословния и хубавия живот. Страстта ми към хубавата храна и разнообразните комбинации са ме карали да пътувам из целия свят само за да пробвам нещо",Как Вера стига до идеята за произвеждането на Cheese The Queen – пробиотични зрели ядкови сирена, или пробиотик в гурме форма?теЯдковото сирене представлява комбинация от кашу, бадемово мляко и пробиотик и се произвежда на принципа на млечното сирене. Просто млякото не е от животински произход. Вера казва, че няма нетолерантност към лактоза, но определено консумирането на сирена в голяма доза не кара тялото й да се чувства добре. "Затова в известна степен вдъхновението ми беше подкрепено и от лична необходимост, но, от друга страна, и вълнението да създадем холистична храна, която носи съвременен прочит, отговарящ на ежедневието ни." В екипа на Cheese The Queen освен нея са и Христина и Боян, с които ги свързва и дългогодишно приятелство.За производството на сиренатаL.AcidophilusСиренето преминава фаза на зреене, която при трите ни вида сирена е различна, което определя и различната им структура","Classic е по-свежо и меко сирене, което би могло да се намаже,е по-твърдо отвън и по-меко отвътре, докатое най-зрялото от трите, с плътна, ронлива структура и интензивен вкус. В процеса на зреене пробиотикът увеличава потентността си и е много по-полезен за доброто функциониране на чревната флора, отколкото приет с капсула." Продуктът е био, без лактоза, без соя, без ГМО, без добавени мазнини.В момента производствое бутиково, нов процес на изграждане на бъдеща фабрика.Cheese The Queenбъднамеренесторант Soul Kitchen,От 30 юни до 2 юли п"Фестивал на Здравето" в Южния парк. Идеята е до края на годината да влезе в магазиннамрежа и в градовете извън София.