Светът на Мими

Блогът Manger започва като хоби, но скоро набира такава популярност, че се налага Одур да се включи в екипа като фотограф, за да успеят да отговорят на апетита на десетките хиляди почитатели в Instagram (mimithor) и Facebook (MangerByMimiThorisson).

Стихийната известност е изненада за самата Торисон. По думите й, всичко започва от рецептата и снимките на една "Градинска торта", която се превръща в сензация.





Кулинарните курсове на Мими Торисон съществуват от три години. Провеждат се в къщата на

в малкото френско селце Сент-Изан-де-Медок. "Тази къща ми напомни за Марсел Пруст и "В търсене на изгубеното време". Беше като любов от пръв поглед, последвах интуицията си, както винаги досега", разказва Мими. Някога къщата е била собственост на прочут в района пекар... Но разказването на тази история е една от любимите функции на Одур Торисон в кулинарния кръжок на неговата съпруга.

Тя казва, че кулинарните й курсове са за хора, които обичат да готвят и да се хранят, които харесват антикварните мебели, фотографията, живота сред природата.





Двете книги с рецепти на Мими Торисон

и French Country Cooking: Meals and Moments from a Village in the Vineyards, се продават в Амазон на цена между 20 и 50 долара, в зависимост от изданието.

Цената на тридневния курс е 2000 евро, а датите и темите за 2018 г. са обявени на страницата на

. За още информация -

"Посланието ми към всички, които посещават моите кулинарни курсове, е смелост. Защото всичко в живота изисква смелост, дори готвенето", казва Мими Торисон, едно от най-известните имена сред кулинарните блогъри, автор на две книги с рецепти и водеща на кулинарно шоу по френската телевизия. Торисон е създателка на блогаЖивее със съпруга си,и технитеорганизира"Откакто се помня, винаги съм била пристрастена към добрата кухня. Най-щастлива съм, когато съм на масата. Детството ми премина между най-добрите ресторанти в Хонконг, където съм отраснала, подбраните бистра в Париж и дома на баба ми в Южна Франция." Мими е родена в Китай (във вените й тече китайска, френска и английска кръв),в Париж, с мимолетен опит като модел. Животът й се променя напълно след срещата й с Одур Торисон.прочут с хубавите си вина и вкусна храна.Мими Торисон получава предложение да създаде и оглави като водеща и продуцент кулинарно риалити за френската телевизия. После излизат и двете й красиви книги с рецепти от Прованс."Исках да направя торта, с която да отпразнуваме идването на пролетта, нашата градина, приказния живот, който открихме тук, в Медок. Импровизирах с продуктите и публикувах снимка на тортата в блога си." Изведнъж към всичките й приятелки и близки, подкрепили я в началото, пролетната торта добавила още няколко хиляди почитатели, а след броени дни сред последователите й вече били Марта Стюарт и Опра Уинфри.Rue Loudenne: A Kitchen in France: A Year of Cooking in My FarmhouseManger http://mimithorisson.com/ mangerworkshop@gmail.comКурсовете се провеждат в дома на Мими и Одур Торисон във френското селце Сент-Изан–де–Медок, което се намира на около час и половина път от Бордо.