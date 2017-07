Книга: Сири Хуствет – "Пламтящият свят"

Издателство: "Колибри"

Сири Хуствет – "Пламтящият свят"Цена: 20 лв. (печатно издание), 13 лв. (е-книга)"Пламтящият свят" е най-новият роман от американската писателка и поетеса Сири Хуствет, известна и като съпруга на писателя Пол Остър.Сюжетът ни връща към 90-те години навек и разказва за художничката Хариет Бърдън от Ню Йорк и сблъсъка й с предубежденията към жените творци. Те са толкова силни, че в един момент тя започва да представя платната си под имената на нейни приятели мъже. Личността на Бърдън е предадена по псевдодокументален начин - през измислени интервюта с нея, архивни статии за творчеството й, откъси от дневниците й.Романът на Хуствет, появил се на английски през 2014 г., има за цел да провокира размисъл по все още актуалните въпроси като разликата в приемането на мъжете и жените в изкуството, сексизма в уж либералните арт среди, късното откриване на недооценени от специалистите таланти.Книгата е преведена от Милена Попова, а на български от Хуствет са излезли още "Лято без мъже", "Омагьосването на Лили Дал", "Мъките на един американец" и "Какво обичах".Най-новото от Сири Хуствет на английски език е излезлият през миналата година сборник от есета за допирните точки между изкуството, феминизма и психологията