Преди "Стената"

("Свирачът при изгрев слънце"), дебютния албум на английската рок-група

Pink Floyd

плашила

.

популярният телевизионен водещ Ханс Келър

определя

Роджър Уотърс

и

Сид Барет

Pink

Floyd

Pink

Floyd

Ранните

действително са обърквали представителите на музикалния бизнес с нетрадиционните си композиции и дисонансни мелодии. Първият им договор с компанията

EMI

Pink

Floyd

да запишат целия албум за рекордно кратко време - 13 дни в рамките на три месеца. Активно са използвани ехо и реверберация, дрънкулки и екзотични инструменти, както и имитация на животински крясъци. Добре е да се помни/знае, че през 1967 г. не е съществувал интернет и че върхът на звукозаписната техника е бил 4-пистов магнетофон. Днес дори на най-евтин лаптоп може да се качи безплатна звукообработваща програма с 64 писти и несравнимо по-високо качество на звука.

Pink

Floyd

The

Piper

Sgt . Pepper ’ s Lonely Heart Club Band

. В мемоарите си барабанистът на

Ник Мейсън пише, че по време на една от сесиите в студиото се е отбил Пол Маккартни, който реагирал насърчително по отношение на музиката им. От друга страна, споделя Мейсън, присъствието на Маккартни ги е притеснило. Главният бийтъл ги кани в тяхното студио,

са присъствали, когато "Бийтълс" са записвали

на 21 март 1967 г.

... заема специално място в дискографията на групата, тъй като това е единственият албум, чийто материал е почти изцяло композиран от Сид Барет (1946 - 2006) - творческото динамо на ранния

. Барет не е могъл психологически да издържи на нарастващата популярност на групата, скандалния интерес на медиите и задължителното присъствие на сцената. Злоупотребата с халюциногени, предполага се, е допринесла за психическото му разпадане. Барет напуска Pink Floyd в началото на 1968 г., но именно той е изворът на малкото поточе в планината, което набира сила, докато се спуска в долината, където след хиляди километри се превръща във величествените

The

Dark

Side

of

the

Moon

Wish you Were Here

(1975).

The

Piper

С годините признанието за

само нараства. Албумът редовно е включван в класациите за най-доброто в съвременната рок музика и се смята за ключов елемент в развитието на направленията прогресив и психиделика, макар че самите

с насмешка се отнасят към такива определения. Колекционерите все още могат да се сдобият с оригинален (1967) винил на албума в отлично състояние на цена около 1000 долара.

На 5 август се навършват точно 50 години от излизането на The Piper at the Gates of Dawn , наситен с междузвездни пространства, гномове, крале, Матилди, мишока Джерълд, велосипеди имузиката на групата като "повтаряща се, досадна и шумна, много шумна!". От черно-белия екран отегчено ни гледа оплешивял мъж на около 50 с мустак и цигара, който се опитва да води разговор с- съоснователите на, но е ясно, че нищо не се получава. Най-доброто, което му идва наум, за да приключи интервюто, е: "Това е вдетиняване!" - музиката наPinkFloydе за оскъдния дори по онова време хонорар от 5 хил. паунда, студийното време е било за тяхна сметка. Това е принудилоУспоредно с работата навърхув съседно студио в Лондон "Бийтълс" са записвалиPinkFloydPinkFloydLovelyRitaThePiperPinkFloyd(1973) иЗа пръв път чухв София през 1975 г. на руски грамофон "Акорд" - моно, както е и оригиналният запис. Слушахме го заедно с Асен Шопов - впоследствие кинооператор в Чехия, плочата беше негова. И досега си спомням яркото, мощно впечатление от музиката, макар да не разбирах и дума английски. В обстановка, в която постоянно ни втълпяваха, че трябва да сме оптимисти, бодри и уверени, c облекчение открих, че има родствени души, които макар и надалече, възприемат света различно, често пъти с тревога, обърканост, меланхолия.ThePipersatTheGatesofDawnPinkFloyd