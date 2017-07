Календар и домашно кино

TK Wonder



За шеста поредна година връх Околчица в пределите на природен парк "Врачански Балкан" приютява му зикалния фестивал Vola Open Air, чиято цел е да дава изява на млади български и чуждестранни артисти, занимаващи се с новаторско и некомерсиално творчество. Тази година специални гости са дръмендбейс дуото SpectraSoul и продуцентът и диджей от Лондон Swindle. Сред българските участници са Saturated Pixels, Orlin Vasilev/DJ Oto, Subfactor, Vagabond, Tekniq, Vasil Velev/DJ Vasquez, Жлъч и Гена, [бетон] с Phlp., Risto и Linear Output, Djobry, DJ Kenobi, Georg Hekt и др. Предвидени са много дневни забавления като работилници, пърформънси, уъркшоп за графити и "Как да разпънем палатка".Билети: 25 лв. в мрежата на Eventim. Още на http://volaopenair.com Македонецът Kiril Djaikovski, американската изпълнителка TK Wonder, българският продуцент Иван Шопов и вокална група "Авигея" са изпълнителите на събитието Balkan Beat Beach Party, за което ще бъде построена специални сцена и зона на плажа пред Kite Bar.В къмпинг "Градина" от 22:00 ч. Билети: 25/30лв. в мрежата на Ticketportal.bg, бензиностанции OMV, Booktrading, НДК и "На тъмно"Традиционният фестивал на Yalta Club - Solar Summer, събира осем от най-големите имена на електронната музика в четири поредни уикенда - Nicole Moudaber (28 юли) и Richie Hawtin (30 юли), Pan-Pot (4 август) и Jamie Jones (5 aвгуст), Victor Calderone (11 август) и Chris Liebing (12 август). Закриващият уикенд е за Adam Bayer (18 август) и Paco Osuna (19 август).Cacao Beach, след 23:00 ч. Билети от OMV, Yalta Club и на Еventim.bg.Farmhopping и betahaus предлагат среща с най-вкусните натурални сладоледи, произведени в България и не само, по време на третия си сладоледен фестивал.В betahaus, вход свободенРазнообразие от здравословни храни и напитки, местни и чужди производители, дизайнери и концептуални селекции по време на Soul Weekend Bazar - food • drink • care. Сред селекцията попадат Amara, 100 Beers, Cheese The Queen, изба "Орбелус", Wolfram, "Винерия" и др., с диджей сет от DJ Kontemporary.В градината на ресторант Soul Kitchen.Фондация "МС - Мога сам" организира лятна отворена среща с участието на д-р Прашант Рагаван от индийската клиника "Аюшпрана", юмейхо терапевта и йога учител Калина Радичева, Андрей Аврамов и Биляна Савова, чиито дискусии ще бъдат посветени на изучаването, осъзнаването и механизма, по който цялостното човешко същество се превръща в плодородна почва за здравословен проблем; кои са методите и специалистите, които могат да укрепят самооздравителните механизми, и др.В галерия Credo Bonum от 10:00 ч. Събитието е безплатно, но се изисква регистрация.Отворен урок с Irish Dance Academy за деца, желаещите да усвоят ирландските танци, станали световен феномен след спектаклите Lord of the Dance и Riverdance. В курса на Росен Идеалов-син те ще се запознаят със солови традиционни танци в двата стила на ирландския танц, както и групови танци от социалния стил на ирландците ceili dance.В Derida Dance center. Вход свободен, от 15:00 ч.Поредното издание на Vintage Garden Party с винтидж базар, музика и слънчево настроение на обичайното място - в градината зад Националната библиотека.400 км непрекъснат лед, пълно физическо изтощение, широко зейнали пропасти и колосални по размер трудно преодолими разломи в леда, или какво още се случва, когато изследователите Бранислав Бранков и Кирил Трифонов пътуват през април до Южна Патагония с цел проучване и подготовка за преминаване по цялата дължина на най-технично ледено поле.В "Клуб на пътешественика" от 19:30 ч. Билети с предварителна продажба: 7 лв. и с включена безплатна напитка и малка почерпка.Селекция от пет документални фил ма на "Блок документално кино" в партньорство с ИКЕА. Старт с филма "От Кремона до Кремона" (1 август, кв. "Хиподрума", в двора на 51 СОУ "Елисавета Багряна"). Отворените прожекции на ново българско кино продължават в квартал "Изток" в градинката зад КАТ с пълнометражния филм "Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син" и късометражния "На червено".От 20:45 ч., вход свободенПроектът на Софийската опера и балет е обявен за новаторски фестивал за оперно и балетно изкуство под открито небе. Освен оперните и балетните представления "Набуко", "Тоска", "Пепеляшка", "Зорба гъркът", "Дон Кихот" акцент ще е и специалното събитие - посещение на пещерата "Магура" за спектакъл пърформънс "Вагнер Магура: богове, великани, джуджета и Валкюри".В двора на Белоградчишката крепостИзложбата "VIPA 2016: Фотограф на годината" представя победителите от един от най-мащабните фотографски онлайн конкурси в света - Voubs International Photography Awards 2016. Творбите им са определени по алгоритъма на конкурсния хъб Voubs.com, който включва вота на международно жури, вотa на публиката, популярността и интересa към всяка отделна фотография.Във Варна, Graffit GalleryНовата оригинална драматична поредица на Netflix е създадена от Бил Дюбюк (The Judge, The Accountant) и режисирана в половината си серии от главния актьор в нея - Джейсън Бейтман. Познат от филмите "Високо в небето", "Ханкок", "Шефове гадняри", тук Бейтман изпълнява ролята на безскрупулния финансист Марти Бирд, който внезапно се мести от предградията на Чикаго във ваканционно селище край Мисури заедно със съпругата си (Лора Лини) и двете си деца, защото се оказва, че трябва да плати сериозна сума на наркокартел в Мексико.Първите 10 епизода вървят по NetflixПоредицата в 6 части разкрива истината зад някои от най-известните нерешени убийства в кралските семейства на Русия, Германия, Кения и Великобритания. Във всеки епизод - възстановки във величествени замъци и експерти, които съчетават историческия контекст с модерни техники за разследване на престъпления.Премиера, Viasat History, 3 и 10 август от 22:00 ч.Документалният филм разкрива някои от най-любопитните и мистериозни потъвания на света като "Титаник", боен кораб от Втората световна война и мистериозният полет 19, изчезнал в Бермудския триъгълник, благодарение на най-актуалните научни данни и съвършен компютърен хардуер.Премиера, National Geographic, 30 юли от 21:55 ч