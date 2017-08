Имало едно време Даяна

С наближаването на 31 август - денят, в който светът се прости с Принцесата на народа, както наричаха покойната Даяна, спекулациите, свързани както с живота, така и със смъртта й, продължават. От началото на юли, когато припомниха рождения й ден, досега британските медии тиражират "новини", свързани с личните аудиозаписи на Даяна, които тя е предоставила приживе на своя близък приятел и биограф Андрю Мортън. Те са основата и на документалния филм "Даяна според нейните собствени думи" (Diana in Her Own Words), който Channel 4 излъчи на 6 август. Братът на покойната принцеса на Уелс, граф Чарлз Спенсър, поиска с официално писмо до управата на телевизията филмът да бъде свален от екран, за да не осквернява паметта на покойната Даяна и да не разстрои синовете й Уилям и Хари.Записите, останали в голямата си част тайни до момента, са направени от Питър Сетелен – вокален педагог на принцеса Даяна. Споделеното от Даяна пред диктофона на Сетелен през 1992-1993 г. засяга живота й в двореца и отношенията с принц Чарлз."Признанията на Даяна не засягат цялата общественост, те са от дълбоко личен характер и трябва да останат такива. Вярвам, че телевизията ще свали от ефир документалния филм в името на паметта на Даяна", коментира близката приятелка на покойната принцеса Роуз Макинтош.От телевизията нарекоха материала "исторически документ" и го оставиха в програмата си.Скандалът със записите избухна броени дни след като HBO излъчи документалния филм "Даяна – нашата майка. Нейният живот и завещание" (Diana, Our Mother: Her Life and Legacy) на 1 август. Продуцентът Ник Кент коментира: "Този филм показва покойната принцеса в светлина, в която никой не я е виждал. От толкова близо и през очите на най-близките й и скъпи същества – нейните синове."Принцовете Уилям и Хари, които в годината на смъртта й са били на 15 и 12 години, си спомнят живота с майка си, различни случки, последния разговор с нея. В продукцията с интервюта и спомени участват братът на Даяна – граф Спенсър, сър Елтън Джон, приятелите й от детинство, личният й стилист Ана Харви и фотографката Джейн Финчър.И докато за Уилям и Хари емоциите са позволени, дворецът традиционно запази мълчание и не коментира телевизионните продукции, свързани с живота и смъртта на Даяна. Единственото официално признание от двореца, свързано с принцесата на Уелс, е изложбата "Даяна – нейната модна история", която продължава до 28 февруари 2018 г. и проследява ключови моменти в живота на Даяна като част от кралското семейство, но свързани най-вече с влиянието й в модата и светския живот.Животът извън вратите на двореца е в центъра на албума с фотографии "Да си спомним Даяна – живот в снимки", който National Geographic представя на 14 август.Влиянието на принцесата върху медиите, нестихващият интерес към личния й живот, както и харизматичното й присъствие приживе в светските среди са част от вдъхновението на модния дизайнер Върджил Аблоу да създаде колекция, посветена на лейди Ди. Създателят на бранда Off White ще представи колекцията в началото на септември.На 31 август 1997 г. в Париж светът загуби една светла личност и нейната вяра, че светът може да бъде едно по-добро място благодарение на усилията на всеки един от нас. Двайсет години след смъртта й думите на един от най-близките й приятели, покойният филмов режисьор и актьор сър Ричард Атънбъроу ("Ганди", "Чаплин", "В любов и война") звучат все така актуално. "Даяна имаше една голяма дарба – рядко срещана комбинация от човечност, състрадание и обич. Тя отчаяно се нуждаеше от подкрепа и любов в по-голяма част от живота си и се опитваше да даде своята подкрепа и обич на страдащите хора по света. С надеждата, че ще намери утеха за собственото си разочарование. Една приказка без хепиенд, но с много добрина и обич между редовете."