Календар и домашно кино

Фотограф: arhivi.bg

Два часа, в които National Geographic прави ретроспекция на най-добрите репортажи, посветени на трагедията, променила света – 11 септември. В памет на 15-ата годишнина от събитията са подбрани откъси от вече излъчвани предавания, свързани директно със събитията, довели до атаките в Ню Йорк и Вашингтон, и с тези, които ги последваха.

Премиера по National Geographic, 3 септември от 21.55 ч.

Подемът на цивилизацията

Как древните хора са проправи ли пътя на модерното общество с културните и научните си постижения и са оставили наследство, което е променило света завинаги – това ще разберем в трите нови епизода от поредицата, показващи германски племена, които са се противопоставили на могъщите римляни, картагенските мореплаватели, които са създали първата световна търговска мрежа, и напредничавите араби и връзката им със съвременната наука.

Премиера по Viasat History, 3 септември, от 16:00 ч.



С бебето всичко се променя

Вторият сезон на предаването представя четири различни двойки, чийто живот коренно се променя, след като са станали родители. Предизвикателствата са най-различни – балансиране между работата и грижите за бебето, подлагане на натиск от страна на семейството или запазване на връзката между двамата родители. При всички положения нищо не е същото.

Премиера по TLC, 4 септември от 22.00 ч

Голямото морско забавление. Funcity+ е морски фестивал, който кани младежите да се включат в танцово предизвикателство с уроци по хип-хоп, брейк денс и попинг, музикална рок работилница, аниме и манга събития, 3D Printing студио, творчески игри, работилница по роботика, циркова работилница и много други игри. Има и още - графити и стрийт арт демонстрации и състезанието по бийтбокс е със специалното участие на Skiller и Печенката. До 3 септември в района на пристанище Варна. Цялата програма е на www.funcityplus.bg Със специалното участие на... Концерт на Лили Иванова, включващ най-новите песни от излезлия в началото на лятото й албум и концерт на Руши Видинлиев с бенд на живо, са сред основните акценти на 33-ия фестивал "Аполония". В Амфитеатър, Созопол (Стария град), от 21:00 ч., билети от мрежата на Eventim и на място.Нови градски песни. Международният фестивал за изпята поезия ще събере на едно място изпълнители от Сърбия, Хърватия, Словения, Румъния, България и САЩ, които ще се представят с по три свои песни. Тричленно жури и публиката ще отличи най-добрите от тях. В клуб "Студио 5" в НДК, от 18:00 ч. вход свободенБъдещето е социално. Шестото издание на най-големия форум за социално предприемачество и иновации "Идеите - това сме ние" се провежда под надслов "Дигитални иновации: Избери твоето средство за социална иновация". И тази година той кани всички ученици, студенти и млади професионалисти, търсещи създаване на креативни проекти, решаващи реални проблеми, да се регистрират за участие, за да получат възможност за реализиране на свой собствен проект за социален бизнес, обучения, парични награди и др. Повече информация на www.oib.bg Любовта призовава. В Ловеч отдавна не е имало голямо музикално събитие и ето че първото издание на Love CHange Music Festival е вече факт, и то в рамките на два дни. Международните участници, които ще излязат на фестивалната сцена, са Morcheeba Skye and Ross в оригинален състав, Djaikovski ft. Rachel West, S.A.R.S. и The Sweet Life Society заедно с българските изпълнители – група "Мастило", Рут Колева, Kottarashky & The Rain Dogs, "Шкода", Plastic Bo. vs. Духов оркестър "Ловеч", No Project Band. Организаторите са предвидили още уъркшопове, йога класове, танци, занимателни работилници за деца и други активности. Ловеч, билети – 25/30 лв. за един ден, за двата фестивални дни 40 лв. в деня на събитието: 45 лвСледобед в градината vol. 2. Второто издание на Botanic Prosecco party примамва с чаша пенливо вино и приятна музика да научите повече за "градското земеделие". Събитието е част от проекта "Big Picnic: големите въпроси - ангажиране на обществеността с научни изследвания и иновации в областта на продоволствената сигурност". Предвиден е и детски кът за малките с различни демонстрации и забавления. В двора на Ботаническата градина (ул. "Московска 49"). Вход: 4 лв., студенти: 2 лв. От 13:00 ч.През гори и морета. Ултра крос триатлонът "Лъвско сърце" в сърцето на Странджа планина и района на Приморско тази година предизвиква смелите и издържливите за състезание в две категории - ултра и щафета за самостоятелно и отборно предизвикателството. Състезателното трасе ще бъде едно и също за двете категории: плуване в залив "Перла" - 3 км, планинско колоездене в Странджа - 116 км, и бягане в резерват "Ропотамо" - 21 км. Повече информация за програмата и условията за участие на www.lionheart.bg Burgas Jam - Guitar fest събира за първи път на една сцена някои от най-добрите китаристи на България - Димитър Кърнев, Цветан Недялков, Петър Главанов, Мирослав Иванов, Ангел Дюлгеров, Дарин Василев, Иван Йорданов, Светослав Михайлов и други. Морска гара Бургас от 19:00 ч.Специалният концерт "50 години Щурците" гостува в Пловдив с най-големите хитове на групата и изпълнения на няколко песни, които ще бъдат изсвирени в съпровод на автентичния китарен звук на Петър Гюзелев и неговия жив образ на голям екран. В Античен театър, билети: от 30 до 40 лв. от мрежата на Eventim.bg, в самия ден цените се покачват с 5 лв. във всяка категорияМлад конструктор. Kids in Tech стартира новата учебна година със серия от практически проекти, представени под името "Умна къща". Организаторите обещават, че по време на изпълнението на проекта децата между 6- и 12-годишна възраст ще преминат през серия от обучения в различни области, устремено следвайки крайната цел - да построят своята умна къща на бъдещето. От 09:00 до 17:00 ч. в спортна база "Бояна"/Академия "Витоша". Цена: 267 лв., включва участие във всички фази от проекта + обяд, десерт и вода, записвания на office@taratanci.comПо-доброто кино. Събитието "Кино в парка" представя прожекции на филми на открито в едно от най-приятните места в София - парка на Военна академия. Специалната селекция включва новия филм на Паоло Вирдзи "Лудетини" (4.09), травмите от детството на журналиста Масимо Грамелини, представени в лентата "Сладки сънища" (5.09), прочитът на руския режисьор Андрей Кончаловски на тема за любов по време на война в "Рай" (6.09), приключенията на един аристократ в инкогнито-пътешествието през Балканите в "Белгийския крал" (7.09) и биографичния "Пеле: Раждането на една легенда" (8.09). От 20:30 часа. Билети: 10 лева + специални изненади, пакет "Четирима на кино" с билети по 8 лв. Продават се на място 30 минути преди прожекциите.Back to the roots. Истории за успехите, предизвикателствата, смисъла на това да градиш кариера в България през разказите на лектори в десетото юбилейно издание на "Кариера в България. Защо не?" - това е само част от програмата на форума, имащ за цел да запознае българи с опит от десетки различни държави, избрали да се върнат или още в чужбина с разнообразието от професионални възможности в страната. С безплатна, но задължителна регистрация на: http://karieravbulgaria.com/forum-2017/kandidati . В Интер експо център, от 9:00 до 18:00 ч.Архитектура на световно ниво. Между двете световни войни българските градове са застроени от талантливи архитекти, творили на световно ниво - това показва изложбата "Български архитектурен модернизъм" през 30 образци от периода 1920, 1930 и 1940 г. - апартаментни сгради, фамилни къщи, индустриална и религиозна архитектура и други обществени сгради. В Национален политехнически музей