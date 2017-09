Детство мое, виртуално и вълшебно

Илюстрация Всеки ден в мрежата се качват над хиляда варианта на песента Johny Johny Yes Papa - за пръв път появила се като анимация на основата на популярната Twinkle, Twinkle, Little Star през 2009 г. и сега превърната в истински капан за гледания. Още през 2014 г. в reddit се създава група за пародии на песента, която в момента е превърната в канал за промоции на нови клипове и тук-там се мъдри по някой самотен пост с въпроса "Какво, по дяволите се случи?". В съвременните варианти песента се появява просто формално някъде във видеото между поредното крадене на бонбони, увиване на татко с тиксо и разчупване на гигантска близалка.

Увеличаване Всеки ден в мрежата се качват над хиляда варианта на песента Johny Johny Yes Papa - за пръв път появила се като анимация на основата на популярната Twinkle, Twinkle, Little Star през 2009 г. и сега превърната в истински капан за гледания. Още през 2014 г. в reddit се създава група за пародии на песента, която в момента е превърната в канал за промоции на нови клипове и тук-там се мъдри по някой самотен пост с въпроса "Какво, по дяволите се случи?". В съвременните варианти песента се появява просто формално някъде във видеото между поредното крадене на бонбони, увиване на татко с тиксо и разчупване на гигантска близалка.

Смаляванеа>