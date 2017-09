Изяж София

– фестивал, с който искаме

"Бакхус".



Целта на

За още по-добро настроение - джаз музиканти BrazzViliDJ с музика на живо през деня, специален избор от храни и напитки за децата и кът за игра, предоставен от "Музейко" и парти за финал.

от други подобни събития, е мащабът, селекцията от изложители, локацията и темата. Събитието кани хората "да ядат на улицата", но не какво да е. Дебютната тема е "Национални кухни", затова голямото събитие на фестивала са щандовете на 10 подбрани ресторанта и готвачи, които предлагат различни национални ястия, приготвени на място в открита кухня. Сред тях са португалска (TUGA Bar&Restaurant), тайландска (Royal Thai), японска (Hamachi-ni), френска (

L'Instant Boutique & Catering

), италианска (Борис Палаханов,

Da Bono focacceria pizzeria

), модерна българска кухня (Багри), турска (Turquoise), корейска (Ресторант Кореа), ресторант Soul Kitchen и техните веган предложения.

В тази част "Бакхус" и "Кауфланд" участват с общ щанд, на който хората ще могат да се запознаят с четирима гост-готвачи - Сандо от ChilliHills, София Йотова от foodieboulevard, Митко Шопов и Рианти Нур Айни от Food Connection.

Водният бар на фестивала ще е осигурен от

високият клас води ще се продават на цена от 1 лв.



Посетителите ще могат да разгледат щандовете на още 31 изложителя в категориите: "Сладко&Солено" - майсторски десерти, сладолед, хляб с квас, специално кафе, полезни смутита, ръчно приготвени макарони; "Вино&Бира" - бутикови вино изби, представители на различни региони в България и широка селекция от крафт бири; "Български производители" - ферми, пасищно месо, млечни храни, опаковани продукти. На втори етаж ще има коктейли и напитки от бар By The Way, бирен сладолед

, кафе от Chucky’s и специални предложения от

Bulleit Bourbon

- партньор на събитието.

StrEAT Fest ще се проведе на 30 септември на Женския пазар", София. Вход - 10 лв. за възрастни, в които са включени 5 лв. консумация, а за деца 5 лв., от които цялата сума е консумация. Разплащането на щандовете ще става с фестивална валута, която всеки може да обмени на няколко предназначени за целта пункта. Фестивалът започва в 10:00 ч. и ще продължи до 22:0 ч. Фестивалната зона ще бъде оградена с два входа от улиците "Лозенград" и "Кирил и Методий". Пълни подробности на

www.streatfest.bg

"Всеки, който е ходил до някой световен град, със сигурност е попадал поне веднъж на съботен пазар и е усетил неповторимата атмосфера. Търговци, които дават най-доброто от себе си, разнообразие от продукти, аромати на току-що приготвени ястия, много щандове с изкусителна стока, глъчка, цветове. Пазарът е преди всичко култура и социален феномен. В София имаме пазари, но нямаме пазарна култура. Ето защо започнахме да си мислим, че ще е хубаво да има такъв пазар и у нас, на който да бъдат изложени най-добрите храни и напитки, да се разнасят апетитни аромати и да минава пъстра върволица от хора. Така се роди идеята за StrEAT Festда дадем нов смисъл на пазарите и да повишим културата на хранене и търсенето на повече и по-качествени продукти", обясняват организаторите отсъбитието е и да се предложи интересна селекция за хората, които имат отношение към този сегмент, както и изложителите да се запознаят с тези, които тепърва навлизат в кулинарния свят.За локация е избрана частта между ул. "Лозен град" и ул. "Кирил и Методий", или реновираната част на "Женски пазар" – най-старият, най-централният и най-големият пазар в София. Мястото има много история, която да разкаже. "Има хора, които не са стъпвали там от 15 години, после идват, за да им разкажем как ще изглежда събитието и докато обикаляме пазара, започват да го виждат по друг начин и с изненада установяват, че има какво да намерят там и не е толкова "опасно". Има и такива, които не могат да преглътнат мястото, и такива, за които това е най-горещата точка в града и намират много чар в екзотиката наоколо: магазинчета с уникални продукти, места за ядене, които никъде другаде в града няма, и така нататък. За туристите Женският пазар е задължителна спирка. Харесва ни провокацията около този пазар и бихме искали да съберем всички хора, които имат интерес, и да им го покажем пълен с ново съдържание." "Днес около темата за Женския пазар изникват редица въпроси и ние нямаме против това", допълват организаторите, "по-скоро бихме искали да върнем фокуса към пазарите, какво се случва, защо и как можем да развием и надградим неща, които съществуват, но сякаш не функционират правилно."Това, което различава StrEAT FestAcqua Panna & San Pellegrino, като специално за StrEAT FestStolichno