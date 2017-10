Органите на реда и местното население



Въпреки че съборите се организират сред дивата природа, до тях трябва да има лесен достъп заради семействата с деца и набавянето на продукти за кухнята. Затова местното население и органите на реда неволно придобиват роля в Rainbow. В документалния филм We Love You ("Обичаме ви") от 2009 г. се вижда как в САЩ полицията се опитва да прекрати събор от около 30 000 души, като стреля с халосни патрони в детското селище. За щастие на балканския Rainbow ситуацията беше съвсем различна. Местните хора изпитваха явно любопитство към случващото се и плахо се включваха към вечерния огън, макар и невинаги да разбираха правилата на събитието, като например забраната за употреба на алкохол. Началникът на полицейското управление пък се поинтересува дали имаме нужда от нещо и помоли да го повикаме, ако местните създават проблем. А една възрастна жена от селото изпрати няколко тави домашно приготвена грис-халва. Чула, че в околностите има голям събор, но не можела сама да пристигне на Rainbow, затова изпрати съобщение по местните зяпачи.



Опазване на околната среда



Грижата за природата е централна ценност в обществото на съвременните хипита. Затова на съборите се използват единствено паднали дървета, важно е дивите животни в района да не бъдат ловувани или притеснявани, а всеки посетител има задължението да бъде изряден с боклука си. На по-големите събори дори се обособява кът за разделно събиране на отпадъци. Идеята е, след като Rainbow приключи, да няма никакви трайни следи върху природата.



Ръководство за Събора на дъгата (The Mini-Manual: How to put on a Gathering and keep it happy and healthy)



Въпреки свободната структура на Rainbow общността има определени правила и обичаи, описани в кратък наръчник. Той засяга всички теми, свързани със събора, като се започне от избора на място, роли и звена в лагера, през обработка на отпадъците, та чак до това какво можете да направите, ако се чувствате самотни на Rainbow. Едно от най-важните правила е да оставите пороците в града – тук не се гледа с добро око на употребата на алкохол и химични вещества. Ръководството също препоръчва при възможност да оставите домашните си любимци у дома, за да не се бият помежду си и да не пречат на местната фауна.