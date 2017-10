Календар и домашно кино

Международният фестивал за съвременна клавирна музика ppIANISSIMO отбелязва своята 20-годишнина със специален концерт на Симфоничния оркестър на БНР под диригентството на Марк Кадин. Програмата включва световната премиера на специално написаното по повод събитието произведение Concerto ppIANISSIMO от Георги Арнаудов, българска премиера на Концерт за две пиана и двоен оркестър "Полесражение" от Ришар Дюбюньон и много награждаваният Концерт за пиано и оркестър на Георги Минчев. Билети: 10 – 30 лв. на касата на "Кантус фирмус" в зала "България", както и в мрежата на ticketsbg. В зала "България", 19:30 ч.

бявен като ъндърграунд фест за феновете на Димитър Воев от група "Нова генерация". В рамките на три дни събитието ще представи фотоизложба, литературни пърформънси, прожекция на филми, диджей партита и концерти на над десет изпълнители, близо до философията и духа на напусналия ни преди 25 години композитор, поет и певец. Във "Фабрика Автономия" и Underground Gallery. Фестът е с идеални цели, дарителската акция в epay.bg, кутии на място, продажба на музикални дискове и на афиши.

Our Wkends. Под този надслов ще протекат серия тематични събития, с които ще се празнуват "уикендите в града, ще забавим времето и ще се отдадем на удоволствията, които предлага животът". В първото от тях ще се срещнат три елемента на едно място – качествено кафе от селекцията на Drekka, независими издания (The Kinfolk Entrepreneur, последните издания на Luncheon, Oak, Cereal, My Residence, Kinfolk, Water и др.) и кейкове със сезонни плодове и ароматни бисквити от LUbakery. В магазина на кафе пекарната Drekka (ул. "Уилям Гладстон" 60), 10:00 - 18:00 ч.

24.10 Дизайнът за един по-добър свят. Симпсън Це, дизайнер в едно от водещите световни дизайн студиа - холандското Thonik, създатели на графичната идентичност на Амстердам, на биеналета, музеи и компании, идва в София, за да изнесе своя лекция. В "Генератор", от 19:00 ч., вход: 10 лв.

Как е редно да се държим, когато сме поканени на вечеря в ресторант? Как да се държим цивилизовано, когато вечеряме навън? Кои вина с каква храна е добре да се комбинират? Кое вино в каква чаша се пие? Отговорите на тези и още въпроси ще получите по време на курса "Добрите обноски на вечеря с приятели: винен етикет и етикет на хранене". Водещи на курса са Ана Динкова и Ирина Софранова. В ресторант Grape Central. Вход: 80 лв. с дегустация на вина. От 15:00 ч. до 18.00 ч. Местата са ограничени, записване на anadinkova(.)gmail.com.

Основният фокус на новото издание на годишната HR и мениджмънт конференция на "Капитал" и "Кариери" - HR and The Future of Work: Management Challenges, ще бъде върху бъдещето на работата и професиите и новите дефиниции на тези понятия. За пръв път в България специално за конференцията пристига и името в сферата на HR теориите и практика Дейв Улрих. Заедно с него презентации ще имат международни лектори, а в програмата са предвидени и немалко казуси и примери от практиката на български компании с акцент върху иновациите в IT сектора и примери за успешен employer branding. Краен срок за записване е 23 октомври, цена: 200 лв. без ДДС, За повече информация: http://events.economedia.bg

Документален филм за живота, репресивното управление и залавянето на иракския президент. По National Geographic в събота от 23 ч.

Френска комедия от 1962 г. на режисьора Жил Гранжие с участието на Жан Габен, Мадлен Робенсон и Луи дьо Фюнес. По БНТ 1 на 20 октомври от 12.30 ч.

Биорафичен филм на Клинт Истууд с Леонардо ди Каприо като противоречивия и енигматичен директор на ФБР Едгар Хувър. С участието още на Джуди Денч, Наоми Уотс, Арми Хамър, Джош Лукас. По Btv Cinema на 22 октомври от 07:15 ч. и на 23 октомври от 16 ч.

Съвременна класика."Улица Нов Живот - Вход Б". ОЕдинственият по рода си маратон, провеждащ се в историческа местност, част от природен парк "Сините камъни", е с трасе, което преминава през особен скален масив с алпийски тип релеф укрепен в древността с 14 антични и средновековни крепости. "Хайдушки пътеки" се състои се от използвани от древни пътеки, съществуващи и до днес, вече като туристически маршрути. Информация и записвания на www.oldelm.eu Израелската певица Ясмин Леви, популярна с фламенко и танго звученето си и преплитането на древни ритми, пристига за своя първи концерт в София в компанията на интернационална група музиканти и богато разнообразие от инструменти - от флейта и дудук до класически контрабас и перкусии. В Sofia Live Club, билети: 70 лв. От мрежата на eventim.bg.Световните шампиони от трупата по брейкденс Flying Steps гостуват за пръв път в България със спектакъл, за който се твърди, че ще преобърне представата за стиловете, съчетавайки класическа музика с улични танци и съвременно изкуство на фона на пиано, клавесин и електронни бийтове. Red Bull Flying Bach е "летящ" танцов спектакъл по произведението "Добре темперирано пиано" от Йохан Себастиан Бах, в който освен седемте брейк танцьори ще видим и шведската балерина Анна Холмстрьом. В зала 1 на НДК. Билети от мрежата на ticketpro и Eventim.33 лекции, практики, семинари и дръм съркъл по време на фестивала "Свободата да бъдеш". Водещи на лекциите и практиките са специалисти в областта на личностното развитие, приложната психология, модерни и древни учения за тялото и духа, алтернативни терапии и методики за развитие и израстване. С участието на Мадлен Алгафари, Десислава Бошнакова, Ана Вълева, Любомир Розенщайн. Билети: 30 лв., включват посещение до 8 различни лекции и практики. Входът за изложението за продукти и услуги, свързани със здравословния живот и личностното развитие, е свободен. В Sopharma Business Towers.Ако искате да разберете повече за най-актуалните теми в икономиката - криптовалути, децентрализирана икономика и приложения, биткойн и етериум, подходящото място за това е лекцията "Децентрализирана икономика и блокчейн технология" с лектор Никола Евтимов. В Голяма конферентна зала на УНСС. От 18:00 до 20:00 ч.Балканският институт за труда и социалната политика и онлайн платформата CSR AdviceBox Series представят CO I Economy Film Festival – филмов фестивал с пет заглавия, които разказват истинските истории за хора и общности, решили да не приемат конвенционалния и модерен начин на живот, а да излязат от зоната си на комфорт, да се доверят на вътрешната си сила и да изградят живота си на основите на солидарност и демокрация. В Културен център G8.Етикетът повелява.Рианти Нур Айни е главен готвач в посолството на Индонезия в София и инструктор в кулинарното училище Food Connection. В събитието "Бакхус Вечери: Индонезийска кухня" тя ще представи нейното екзотично четиристепенно меню – салата "Чап-чай", панирани пролетни ролца със зеленчуци и пилешко месо, основно "Каре сапи" - телешко по явайски и десертът "Дадар гулинг" - зелени палачинки с кокосов пълнеж. В демонстрационен ресторант ShowHow/"Томеко" от 19:30 ч, цена: 45 лв. с включена селекция напитки към всяко ястие. Местата са ограничени, за повече информация и записване: raina.radkova@economedia.bg.Първият концерт от цикъла "Музика в галерията" на Софийската градска художествена галерия носи името "В сянката на Ориента" и представя общо изпълнение на музикантите Теодосий Спасов, кавал, вокал, и Хайг Язджиян, ударни инструменти и вокал. Билети на касата на галерията, от 19.30 ч.На работа.Продуцираният от Дейвид Финчър и Чарлийз Терон криминален сериал ни връща към 1977 г., когато са направени първите стъпки към по-задълбочено изследване на поведението на престъпниците и изграждането на психологически профили. Двамата агенти на ФБР провеждат поредица от разговори с престъпници, с които се опитват да надникнат в умовете им, а с това и да разрешат най-заплетените си случаи. Всички епизоди са в Netflix.