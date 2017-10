Календар и домашно кино

За шеста поредна година Whiskey Fest Sofia събира на едно място уиски ентусиасти, ценители, любители и колекционери. Тридневно изживяване с познати марки уиски, лимитирани серии и ексклузивни предложения.

27.10

Фламенко спектакъл

ът

на

"Еду Вико секстет"

о

ткрива второто издание на GuitArt Fest Plovdiv.

М

ладия

т

и талантлив китарист Еду Вико, който смесва в творчеството си каталунски и андалуски ритми,

идва

в компанията на

отлични

музиканти, певци и танцьори. Фестивалът ще се

проведе

от 27 до 29 октомври

и

ще

представи още

майстори на китарата

като

Марко Тамайо, Куба, Джес Псалия, Малта, и дуото "Ритмос негрос", Перу/България.

В Пловдив,

Ленти

кранизация

та

В Дома на киното, от 18:30 ч., вход 2 лв.

Сутрешна разгрявка.

От Книгата на рекордите "Гинес".

етият сезон на поредицата представя г

отново

.

излиза сред природата, за да сътвори невероятни ястия от диворастящи съставки. Към тях се присъединяват знаменитости като Линдзи Лоън и Салма Хайек,

за да се научат да приготвят любимите си ястия.

по

8

22.10 ч.

Сезон

на хитовия сериал

Рик Граймс

Премиера

FOX, 27

ктомври в 23.50

On the rock.В Sofia Event Center. Повече информация за марките и участниците наИзложението за градска култура SAT Festival има за цел да обедини различни аспекти на уличното изкуство и ще даде възможност на публиката да се докосне до сърцевината на българската ърбан сцена. В рамките на три дни ще бъдат представени графити, картини, фотографии и илюстрации на някои от водещите графити артисти в България, кинопрожекции на български и международни късометражни филми, базар с авторски обекти, книги, списания, тениски и принтове, диджей сетове. В затворения скейт парк Five High skatepark, вход безплатен.Горещи струни.Драматичен театър. Билети: 6 - 14 лв. От мрежата на Eventim.от фонда на филмотеката на Японската фондация. Епо романа на Кейго Хигашино - "Писмото", отличен с престижната японска литературна награда "Наоки", разказва историята на Наоки, чийто по-голям брат Цуйоши е в затвора. За да набави средства за стипендия на брат си, Цуйоши извършва кражба и неволно убива човек. Прожекцията е част от панорамата на японското кино в рамките на 28-ите дни на японската култура в България."Фестивал на изобилието - 10 години изобилие". Два дни, изпълнени с практики по йога, тай чи, танци, лекции, семинари, посветени на изобилието, здравето, новото начало и любовта. Еднодневен пропуск – 25 лв., двудневен – 35 лв., в деня на събитието - 35 лв./45 лв. Местата са ограничени, билети на рецепция в "Мандала" или онлайн: http://yogamandala.net Живот и здраве. На второто издание на полудневната научно-популярна конференция "Форум Дълголетие 2017" посрещаме автора на най-мащабното изследване за дълголетието – американският учен д-р Лесли Мартин. Заедно с него като лектори във форума ще участват Луиз Уинтър, директор и основател на Poetic Endings – "една философска и доста различна погребална услуга", д-р Мариана Тодорова, футуролог и научен изследовател към Института за изследване на обществото и знанието към БАН; бившата състезателка по тенис и настоящ главен треньор в тенис клуб "Малееви" Юлия Берберян; младият генетик Любомир Балабански и други. В 13:00 ч. в City Mark Art Center (бившето кино "Левски"), билети: 20/30 лв. Виж повече на http://forumdalgoletie.com Tрадиционно в последната неделя на октомври се провежда Renault Morning Run – крос с дистанции 5, 10 и 20 км с медал за всеки завършил и награди за първите участници. Kids run – детското състезание за деца 4 до 16 години, което се провежда като част от събитието на спортен клуб "Бегач", започва в 13:00 ч. с лекоатлетическа тренировка и бягане от 600 метра. В Борисовата градина, от 9:00 ч., всичко на http://morningrun.begach.com/ Определен за жива легенда, един от най-големите пианисти на нашето съвремие и най-вещ познавач на творчеството на Ференц Лист в историята – Лесли Хауард, идва в България, за да изпълни концерт, включващ селекция творби на световния композитор със специалното участие на международния камерен и симфоничен, базиран във Виена и София, оркестър "Камерата Орфика НБУ". В зала "България" от 19:30 ч., Билети: 20 – 60 лв. От мрежата на Eventim.Търговия в пълна трансформация. Събитието Retail in Detail 2017 – The Big Transformation се фокусира върху новите тенденции, които променят търговията на дребно в световен мащаб. Кои от тези тенденции са достигнали до българския пазар и как ще се променя средата през следващите години ще разберете в рамките на еднодневната конференция, срещаща представителите на бизнеса и международни специалисти. За повече информация и записване: http://events.economedia.bg Нощта на Хелоуин. Седмият The Art Of Horror 2017 Halloween Fest представя първото клубно участие с пълен сет на пионерите на пост-пънк, даркуейв, нойз сцената от първата половина на 90-те - "Виолетов генерал". На сцената ще се качат и "една от най-стилните, танцувални и едновременно напълно откачени банди" в София - ноториозните Les Animaux Sauvages. Диджейски сет от DJ Gothprince, Seraphim Veluvian и DJ Will (Will Zbelsurd). Билети в мрежата на EPayGo и всички каси на EasyPay: 10/12/15 лв. В клуб Live & Loud, от 21:00 ч.Един спектакъл "За любов, раздяла и още нещо". Дълго чаканият мюзикъл по филмовата лента "Оркестър без име" обещава "впечатляващ, звезден актьорски състав, оригинални изпълнения на живо, удивителни декори" под режисурата на Борис Радев. В зала "Арена Армеец", от 20:00 ч. Билети в мрежата на Eventim: от 30 до 70 лв.Фестивалът "Чудесата на Индонезия" събира живописни творби, скулптура, старинен ръчно изработен текстил (батик, икат, сонгкат, тенун), бижута и артефакти на известни индонезийски автори от колекцията на Националната галерия на Индонезия, чрез които София за пръв път ще се запознае с културното и историческото наследство на най-големия архипелаг в света. В изложбените зали на "Квадрат 500" (до 26.11) и на Двореца (до 12.11).Шестте едночасови епизода на новата поредица на NG изучават живота в близкото и далечното бъдеще, когато изкуственият интелект ще бъде навсякъде, а новости в медицината и биологията ще могат да удължават човешкия живот със стотици години. Ще комуникираме, работим и учим по революционен начин чрез телепатия и виртуална реалност. Желанието за открития ще ни подтикне към Космоса, където ще открием нови планети, ресурси, а може би дори друг живот.Премиера по National Geographic, 29 и 31 октомври, 22.00 ч.; 30 октомври, 01.00 ч.отвачите Джейми Оливър и Джими Дохърти, коитоса в кафенето си на пристана в Саутенд, Есекс, ВеликобританияДокато Джейми приготвя своите най-добри рецепти за уикенда, ДжимиПремиера24 Kitchen: 2октомври,разказва историята в месеците и годините след зомби апокалипсис. Проследява група оцелели, оглавена от полицая, който пътува в търсене на сигурен и безопасен дом.поч.