Календар и домашно кино

Култура по тъмно. Петото издание на "Нощта на театрите" ще се проведе в над 60 локации в 15 града, като част от събитията са "Нощни персонажи", фотографски проект на Диляна Флорентин с двойните образи на Владимир Пенев, Юлиан Вергов, Владимир Карамазов, Деян Донков и др. (в Народ

театър, Национална

библиотека "Св. св.Кирил и Методий" и в Mall Plovdiv), премиера на Harlem shake – авторски моноспектакъл на Ованес Торосян (5 ноември, 15:00 ч. и 17:00 ч. в Голямата читалня на Национална

библиотека). Сценографът Никола Тороманов-Фичо подрежда в инсталация вратите от постановката "Синята птица" във фоайето на Народния театър, а Драматичен театър - Пловдив, кани зрителите на пътешествие

3.11

Теодосий Спасов – кавал, и Илиян Илиев – кларинет, ще се качат на една сцена със Симфоничния оркестър на БНР под диригентството на Марк Кадин. В програмата са произведения на Петко Стайнов, Золтан Кодай, Антонин Дворжак. В зала "България", Билети на касата на РИЦ в БНР, касата на "Кантус фирмус" в зала "България", както и в мрежата на ticketsbg, от 19:00 ч.



3.11

Десертът на вечерта. Специален курс за френския кулинарен специалитет – десертът "Суфле", по време на който ще се научите да приготвяте три вида суфле (солени и сладки). В My French Gourmandises. Цена: 50 лв. Местата са ограничени, подробности на програмата и за резервация: myfrenchgourmandises@gmail.com.



от 4.11

Към децата с внимание. Серия от седем лекции и ателиета, предназначени за родители и любители на валдорфската педагогика. Те ще помогнат да разберете как да прилагате педагогиката у дома, как да се продължат темите от детската градина или училище вкъщи и и как да се създаде единна възпитателна среда чрез съдействие на родители и учители. В ЧСУ "Проф. Николай Райнов" (кв. "Лозенец", ул. "Горски пътник" 44) - София. Лекциите са всеки месец. Такса за участие за посещение на една лекция/ателие: 15 лв., заплаща се на място, предварително записване и въпроси: ina@poptcheva.eu.

4 – 5.11

6 – 28.11

Уикендът е за съвременно изкуство и култура. Сдружението Art and Culture Today представят програма в рамките на целия уикенд: изложба за съвременно изкуство "Младост" с живопис и скулптура, обекти и инсталации, фотография, базар с книги, лекция "Съвременни интерпретации на класически произведения" със специален гост Леонид Йовчев, пърформанс на Златин Орлов, документалния филм In Pursuit of Silence и игралния филм Call me by your name и др. В Дом на киното. Общ билет за уикенда: 11/15 лв., само на касата на "Дом на киното".Курс за обучение по дегустация на вина с Неда Проданов. По време на курса ще разберете кои са основните моменти при производство на вино; разпознаване качествените характеристики, видовете и категории вина; сравняване и оценяване качествата на виното; съчетание на виното с храната и др. Два пъти седмично – понеделник и вторник от 19:00 до 21:30 ч., Цена на курса: 390 лв., в ресторант Lavanda, записване на: lavanda.sofia@abv.bg

8 – 11.11

Балканско (от) сърце. Концертът "Цветове и звуци от есента" представя легендата на македонската музика – виртуозният китарист Влатко Стефановски. Комбинация от импровизаторски умения, балкански фолклор, блус, рок и джаз с Биг бенда на БНР и диригента Антони Дончев. В Първо студио на БНР, от 19.30 ч. Билети в Рекламно-информационния център на БНР (бул. "Драган Цанков" 4), на касата на "Кантус фирмус" в зала "България" и онлайн в мрежите на eventim.bg и ticketsbg.com.

Всичко за баща ми. Изложбата на Вера Гоцева-Lomovera "Пощенски картички към баща ми" е

фотографска изложба и социална инсталация, чрез които авторката изследва загубата и скръбта, като опитва да провокира зрителя да остане за малко насаме с вътрешната празнота след смъртта. В залата е отделено и пространство, което кани

да изпратят своето послание към бащите си, било то с текст, снимка, рисунка, предмет или друго. В галерия Credo Bonum.

След постистината. На конференцията "Европа срещу дезинформацията: реална заплаха ли е кривата краставица за европейския проект" Ида Еклунд Линдвал от Европейската служба за външна дейност (EAAS) ще представи европейската перспектива към борбата с фалшивите новини, а Жак Пезе, журналист от в. Libération и Correctiv.org - първата неправителствена организация за разследваща журналистика в немскоезичния свят – ще анализира опита на Франция и Германия в проверката на факти по време на скорошните ключови парламентарни избори в двете страни. От българска страна компанията за медийни анализи Perceptica ще демонстрира пътя на някои популярни фалшиви новини към българските медии. В Sofia Event Center в "Парадайс център". Регистриция на

У дома. Двете изложби, посветени на живота и творчеството на Кристо и Жан-Клод. "Проекти" представя подписани постери и видеоматериали от работи на двамата артисти, а "Роден в Габрово" е документална изложба за живота на семейство Явашеви в град Габрово и първите стъпки на малкия Христо в изкуството, разказани от журналистката Евгения Атанасова-Тенева. В Габрово, музей "Дом на хумора и сатирата".

Шеснадесетото издание на "Салон на виното" е мястото, на което да дегустирате качествени вина и спиртни напитки от най-висок клас и да повишите винената си култура. В рамките на четири дни тук ще се съберат български и чуждестранни винопроизводители, енолози, сомелиери и търговци. Паралелно със "Салон на виното" в шестте зали на "Интер експо център" ще се проведат международните изложения "Месомания", "Светът на млякото", "Булпек". В "Интер експо център".едновременнопосетителите