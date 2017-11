Q&A Калин Трифонов

Топ 3 нишови парфюмерии в София



Campomarzio70

Интериорът, идеята и цялата концепция на Campomarzo70 са дело на фамилията Di Liello, която има силно изявена страст към най-доброто от съвременната луксозна парфюмерия за колекционери. Тук се предлагат ултраскъпите Roja на професора по парфюми Roja Dove, способен да разпознае над 800 аромата със затворени очи, потомствената марка Brecourt, интериорните свещи и ориенталски аромати на Lorenzo Villoresi и ексклузивните Xerjoff с изящно изработени флакони.

пл. "Св. Неделя" 19, тел. 0883505060



Salon Olfactive

На двата софийски адреса на Salon Olfactive ще намерите парфюмите на Acqua di Parma, Serge Lutens, Molinard, Annick Goutal и козметиката за дрехи The Laundress. И докато почти десетгодишният салон на "Раковски" се е утвърдил като ексклузивен представител на класиците от Creed и новаторите от Comme des Garcons, то значително по-младият салон на "Патриарх Евтимий" може да се похвали с марки като By Kilian, Profvmvm Roma, Ormonde Jayne и току-що лансираните Editions des Parfums Frederic Malle и ABC. Не бива да пропускаме и луксозната парижка парфюмерия на Jean-Claude Ellena и Thierry de Baschmakoff от The Different Company и продуктите за бръснене на Antica Barbieria Colla.

ул. "Раковски" 145, бул. "Патриарх Евтимий" 45, повече информация на 0889 545095 и 0889 545171



Тhe Circle

Седемгодишният The Circle има голяма селекция от ароматите на Acqua di Parma, Annick Goutal, The Different Company, ETRO, Molinard, Histoire des Parfums, Serge Lutens, козметиката за дрехи The Laundress, луксозните аромати за дома на Estéban. В The Circle се предлагат аксесоари на Etro и S.T. Dupont, шалове на Pashma и други луксозни марки

в Сердика център, тел. 0879 335546



Други:



Plus Zero Concept Store на ул. "Позитано" 1

Марки: Ineke, Mirko Buffini, Naomi Goodsir, Franck Boclet, Geza Schoen



Detailor на ул. "Иван Денкоглу" 46

Марки: Blood Concept и Welton London



Farenah Concept на ул. "Цар Калоян" 10

Марки: Montale, Amouage,Clive Christian и Aedes DeVenustas