Фотографът, който разбра Америка

Илюстрация Моторист в Индиана, 1965 г.

Увеличаване Моторист в Индиана, 1965 г.

[C/O Berlin Foundation] Смаляванеа>

C/O –

(Student Nonviolent Coordinating Commitee)

Илюстрация Арестуването на студента Тейлър Уошингтън в Атланта през 1963 г.

Увеличаване Арестуването на студента Тейлър Уошингтън в Атланта през 1963 г.

[C/O Berlin Foundation] Смаляванеа>

Илюстрация В щата Колумбия, 1966 г.

Увеличаване В щата Колумбия, 1966 г.

[C/O Berlin Foundation] Смаляванеа>

Джон Ленън, но дори той е лишен от някакъв специален ореол – обикновените хора и обикновените трудности в делника им са това, което вълнува Лайън. Търсенето на естествеността го води до рокерите и номадския им живот – привлича го, че те са точно такива, каквито изглеждат – некъпани, в кожени якета и винаги на път.

Илюстрация Жена наблюдава мото състезание в Преървил, Луизяна, 1964 г.

Увеличаване Жена наблюдава мото състезание в Преървил, Луизяна, 1964 г.

[C/O Berlin Foundation] Смаляванеа>

"Ние сме децата на Керуак. Идваме от Европа и от Изтока, за да се потопим в тази земя на очарованието", казва Стефани, една от младите жени, които снима през 1969 г. На фона на честото усещане за безпътица и непримиримост в младото поколение и все още актуалния проблем с полицейското насилие и мястото на афроамериканците в обществото, миналото, което Лайън документира, често поражда директни паралели с настоящето.

Danny Lyon – Message To The Future е в C/O до 3 декември.

Не се заблуждавайте от снимката на моториста, която промотира изложбата Message To The Future на американския фотограф Дани Лайън в берлинската галерияработата му съвсем не се ограничава до моменти, които изглеждат като отпаднали сцени от "Волния ездач".Първите му стъпки като фотограф съвпадат с тези на активист. През 1962 г., на 20-годишна възраст, той напуска Ню Йорк и става част от Студентския съюз за предотвратяване на насилиетов Селма, Алабама. Така той започва да документира расовите сблъсъци през 60-те, полицейското насилие и борбата за равни права на афроамериканците. Негова снимка се превръща в един от основните плакати, призоваващи към неподчинение пред полицията. От средата на десетилетието той се възприема все повече като фотожурналист, а работата му е свързана с настъпването на т.нар. нов реализъм във фотографията.Самият Лайън казва през 1983 г., че киното и фотографията са двете форми, които най-пълноценно могат да обхванат реалността. "А и има нещо фундаментално демократично в снимането и реалистичното кино." Въпреки че обективът му се насочва към бедните прослойки на Америка, работата му не предизвиква състрадание, а по-скоро любопитство към непознатия начин на живот. "Най-голямата ми сила е емпатията към различните от мен". В цитатите по стените на галерията стои и негова мисъл, че най-голямата му професионална гордост е, че на фона на многобройните си пътувания е успял да схване Америка в пълното й многообразие."Исках приключения, исках да се потопя в мръсното – всичко, което моите родители не искаха", казва Лайън за The Guardian през 2012 г., в едно от редките му интервюта. Родителите му в действителност са видели и от двете – роден е в преживяло Втората световна война еврейско семейство с руско-немски корени. "Исках лична свобода. Имах огромно желание да приключенствам и исках да преживея това пълноценно."В изложбата е включена и рядко показвана снимка наИзложбата включва и негови колажи, както и снимки, в които той на ръка е изписал казаното от хората, които е заснел – метод, чиято съвременна версия можем да намерим в People оf страниците във Facebook.