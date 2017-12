Защо тъгуват Гилбърт и Джордж

Extinction Marathon: Visions of the Future

За участието си в организирания от лондонската галерия "Серпънтайн"през 2014г. британските артисти Гилбърт и Джордж стоят пред публиката безмълвни в продължение на пет минути с разтворени пред себе си големи бели плакати, на които предварително саписали със спрейИзявата им в голяма степен е визитка на цялото им творчество, характерно с ексцентричните им пърформънси като "живи скулптури" и провокативния им визуален стил.алерияпоказва до 28 януари 2018The Beard Pictures and their FuckosophyДомакините предупреждават, че в изложбата има много. Сред заглавията на минималистичните послания саСпоред артистите това са мислипреминаващи през главата нахора. "Чрез идеята за секса искахме да освободим и публиката, и себе си.елигията отдавна се е настанила в креватите на хората, а законодателството й партнира. И днес тази тема продължава да е толкова сложна в много страни. Още чакаме извинение от страна на църквата", казват Гилбърт и Джордж в интервю за "Капитал" през 2011 г.Визионерипосоката на масовата култура, Гилбърт и Джордж остават верни на идеята си заЕдновременно провокативни, поетични и шокиращи, тевърху теми като секса, традиционното изкуство, национализма, идеята за мъжественост, конформизма, социалните табута, предразсъдъците.двамата артистив крак с важните темиГилбърт (1942 г.) и Джордж (1943 г.) се запознават като студенти в Saint Martin’s School of Art в Лондон през септември 1967 г. Оттогавазаедно в живота и изкуството. Те целенасочено размиват границите между арт пърформънса и личния си живот. "Ние сме пърформънсът. Пърформънсът е изкуство, което дразни образованите хора. Майките не биха го харесали, но вероятно биха харесали нас, макар и не напълно", казва Джордж. Емблематичен за артистичния дует е именно контрастът между консервативния им външен вид и визуалния им стил с ярки цветове, графични елементи, фотографии, изрезки от печатни медии и плакати. Любопитно е, че със своята непринуденост и неизменно присъстващи и в най-острата им социална критика чувство за хумор и самоирония двамата си спечелват симпатиите дори на хора, които не харесват изкуството им.Гилбърт и Джорджмного награди, сред които1986). През 2005г. те представляват Великобритания на Биеналето във Венеция. Две години след товаорганизира най-голямата ретроспективапосветена на индивидуален артист в историята си.През ноември английският писател Майкъл Брейсуел, който познава Гилбърт и Джордж от над двадесет години, издаде книгата What Is Gilbert & George? (цена 10 евро). Според него най-изумителното е, че те успешно посвещават целия си живот на творческа формула, която се заражда само няколко месеца след запознанството им. Есето е илюстрирано с избрани от артистите творби.White Cubeвключват работиА философията им за работата и живота е като извадена от перфектния наръчник на съвреме: "Искаме да генерираме позитивната енергия на любовта. Тя е способна да промени морала към по-добро, а в крайна сметка моралът променя света и начина, по който хората се отнасяме едни към други", казва Гилбърт за "КапиталThe Beard Pictures and their FuckosophyWhite CubeLeman Maupinв Брюксел до 23 декември 2017Thaddaeus Ropac20в Неапол 16 декември до 3 февруариEliades2018