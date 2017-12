Календар и домашно кино

Илюстрация Работа от Владимир Каралеев

малко

момиче, което напразно очаква своя коледен подарък в празничната нощ, но вместо това получава лешникотрошачка под формата на войник,

19 ч.

, а на 16-и има сутрешно представление в 1

1 ч.

Останалите часове и дати са съобщени на www.operasofia.bg

Билети от 10 до 60 лв.

ът

ще освети мрачните зимни дни. Очаквайте експеримент с материали, форми и цветове на различни творци и колаборации, различни от масовото производство.

Начален час 15 ч., в

.

s

. Във временен магазин в специално пространство на бул. "Патриарх Евтимий" 86 ще бъдат изложени за разглеждане и продажба мостри, прототипи и аксесоари от настоящата колекция на Vladimir Karaleev – 2017/2018, както и неща от минали колекции, с до 70% намаление. Подобни разпродажби са практика в Париж, Лондон и Ню Йорк и позволяват мостри от ревюта или шоурумове на добри марки да бъдат купени на съвсем достъпни цени. Българинът Владимир Каралеев (36), който живее в Берлин и жъне успехи в цял свят, е силно повлиян от модерното изкуство и архитектура. Той създава съвременна дамска и мъжка мода, характеризираща се с абстрактни геометрични линии, изчистени форми и функционалност на всяка една дреха. Владимир оформя своите силуети ръчно, с помощта на класически шивашки техники, но без да се страхува да експериментира.

С участието на

някои от

Възможност за връщане към зората на фотографията чрез класическа снимка.

Начало 11 ч., в галерия

е

.

InnoFair 2017 – единствения

български конкурс, афилииран към Intel ISEF, най-голямото в света състезание за ученици, което се провежда в САЩ.

ай-добрите ще заминат за САЩ, Южна Корея и Европа, за да участват в: IntelISEF, INESPO, Expo Sciences Luxembourg

и

KSEF (Korea Science and Engineering Fair

).

В "Софарма тауърс", начало 10 ч.

Най-сетне някой се сети да създаде условия на родителите, които сами гледат децата си, да ходят на кино – идеята е на "Дом на киното", които осигуряват аниматори, за да се занимават с децата. Докато те играят, родителите им могат да гледат филм на голям екран. Поредицата започна в началото на декември, а на 16 и 17 ще се прожектират два филма по Уилям Шекспир: "Ромео и Жулиета" и "Бурята".

Изложба на дисидентски издания от Полша и някогашна Чехословакия

. Книгите са част от личната колекция на

– дългогодишен посланик на Чехия в България. Самият той е дисидент от Бърно, работил заедно с Вацлав Хавел и е част от движението "Харта 77", заради което е лежал в затвора по време на комунистическия режим в Чехословакия. През този период книги, които са забранени от партията, оживяват благодарение на така наречения самиздат – самоорганизирали се издателства.

Изложбата е част от Софийския литературен фестивал, в НДК, ет. 4

"Музейко" посвещава неделята на децата с поредица от интересни занимания. От 11 ч. до 13 ч. е архитектурна

та

работилница,

одходяща за деца над 5 години, и не изисква предварително записване

12:30 - 13:30 "

к

оледно дърво

"

- научна работилница

за деца над 6 години, без предварително записване.

,

Handmade Design Market

Kalo

Lash.

В

от 10 ч.

Fun Lovin

Criminals, които свирят в Бъл

хип-хоп, рок, фънк, блус и дори джаз

В зала "Универсиада" от 20 ч., билети по 50 и 60 лв.

урабийки със сушени плодове (за ошав) без брашно,

ветна глазура от кокосова сметана с натурални оцветители от супер храни (зелено от матча и моринга и виненочервено от цвекло)

ай от печена тиква и коледни подправки, без захар

Food Connection

В партньорство със "Заедно в час".

В бар "Петък", начало 19 ч.

тиквен пунш, butterbeer, коктейл "Ухапване от базилиск", както и сгряващо ароматно вино.

Начало 18:30, вход 5 лв., в

Илюстрация Иво Димчев

След два напълно разпродадени концерта

в София,

Sculptures

В

, билети 20 - 25 лв.

Коледен фестивал в

концептуално събитие за град

преобрази

в коледно градче. Участват над 100 български творци с ръчно изработени изделия.

краса

е изобилна: 2.5 км светлинни гирлянди, 5 км зелени гирлянди, хиляди коледни играчки, светещи фигури и с

метрова елха. Съпътстваща

програма предлага кино на открито.

Начален час 12 ч., в квартал "Капана",

Пловдив

участието на Ричард Мадън (

), Аби Корниш (Геобуря) и известния британски актьор Тим Рот,

Ридли Скот.

16 декември, 19:00 ч.

"

"

на

едночасово

откри

наскоро

"

"

представя друга история -

зад тъмното петно в котелното помещение на кораба е бушувал пожар, който в крайна сметка е бил причина за трагедия

.

16 декември,

Балетът "Лешникотрошачката" е част от задължителните ритуали за създаване на коледно настроение. Историята затоще бъде поставена в 120 минути с 20-минутен антракт. Спектакълът се играе почти всеки ден до 26 декември в Софийската опера и балет. На 15 декември представлението е отБазарза ръчно изработени лампи на Underground galleryUnderground galleryТози уикенд, на бул. "Патриарх Евтимий" 86.над 70 автори, сред коитонай-известните български фотографи, както и нови имена, набиращи популярност. Ще се продават класически пейзажи, портрети, улична фотография, документални снимки, концептуална фотография, колажи, картички и дори фотокниги в лимитиран тираж.Калин Костов ще прави мокри колодиеви портрети - плаки с емулсия, приготвени и проявени на място.PhotoSynthesis.Иновативни технологични разработки на ученици – участниците се състезават в конкурса"Самиздат: творческата мощ на дисидентската литература от ХХ век"Петър Поспихал, отА за най-малките - от 0 до 5 години, има отделна програма с представяне на The Little Gym – всички събития наАко сте изпуснали останалите коледни базари с ръчно изработени изделияимате трети шанс да си изберете нещо красиво, интересно или полезно. Наще има изобилие от колиета, обици и други бижута, куклии свещи. По-интересната част са пчелният прашец и мед от екологично чист район, чантите наи обувките наBetahaus,Концерт на американската алтернативна рок групагария не за пръв път. Почитателите на групата ще могат да се насладят на смесица отКулинарен клас за постни коледни десерти с водеща Николета Колева. "Менюто": к, п. Класът е подходящ и за вегани.Такса 60 лв., начало 19 ч., въвПоредното издание на двубоя е посветено на учителите. И този път актьори от "Сфумато" ще рецитират стихове в съревнование с авторите."Магьоснически коледен бал" кани феновете на Хари Потър и фентъзи книгите да развихрят въображението и да се маскират – има награда за най-хубав костюм. Напитките също са тематични:Abordage.на Иво Димчевсе организира и трети за тези, които не са успели да си купят билети за предишните. Досега известен предимно с пърформанси и постановки, сега Димчев представя песни от първия си албумCity Stageпловдивския квартал "Капана" – представен е катоа с амбициозната цел даквартала и да го превърнета щеедемтаПоредицата е вдъхновена от истинските истории на ловците на богатство, борили се за оцеляване със суровите условия на канадската територия около р. Юкон по време на златната треска от 80-те години на XIX век. Шестте едночасови епизода са сGame of Thronesа изпълнителен продуцент еПремиера по Epic Drama, 15 декември, 22:00 ч.Нов сезон на хитовата поредица, който има за цел да обогати автомобилните ентусиасти със знания и увереност да се справят с реалните проблеми и предизвикателства, пред които са изправени с автомобилните проекти в собствените си гаражи. Водещите Майк и Ант Анстед се заемат със задачата да предоставят на зрителите полезна информация и знания независимо от автомобила, който притежават.Премиера по Discovery Channel,Разследващият журналист и експерт по тематаТитаникСинан Молони за пръв път разкрива истинската историянай-големия кораб, строен досега. Ексклузивнотопредаване използва нова "спираща дъха графична техника", за да съживи в цветна картинатиснимки от първото плаване наТитаникчетаПремиера, National Geographic,22:55 ч.