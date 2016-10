8 - 29.10, СофияПето издание на Whiskey Fest Sofia с дегустации и майсторски класове на световни експерти, в Sofia Event Center, от 17:00 ч., вход: 25-35 лв.28.11, СофияПарти по случай рождения ден на Cosmos coworking camp, начало 19 ч., вход свободен29-30.10, СофияДвудневен фестивал "Дни на фантастичното" за почитатели на фантастичния жанр, в литературен клуб "Перото", от 12.30 ч., вход: свободен29.10, ВаршаваКонцерт на Placebo по случай 20-годишнината им, в Hala Trwar, начало 18:00 ч., билети 41 евро29.10, СофияСтефан Вълдобрев & "Обичайните заподозрени" на живо с Rubikub, в Club Terminal 1, от 22:00 ч., билети: 10 лв.29.10, СофияGothic Fest Sofia с четвърто издание и гост-банди от Испания, Австралия и Финландия, в Live & Loud, от 18.30 ч., вход: 20 лв.30.10, СофияRenault Morning Run – състезание на 5, 10 и 20 км, в Борисова градина, начало 9:00 ч. Детайли на: http://morningrun.begach.com 1.11, БерлинОткриване на Jazzfest Berlin с музиканти от цял свят, повече на berlinerfestspiele.de 2.11, СофияModern Art Orchestra с лайв пред българска публика, в Sofia Live Club, от 19.30 ч., билети: 15 лв.2.11, СофияПрожекция на късометражния филм "Бащата днес" - в него 18 мъже споделят какво са преживели, докато са присъствали на раждането на децата си. Във "Фотосинтезис арт център", начало 18:303.11, СофияЦигуларят Марио Хосен със зрелищен концерт-спектакъл "Духът на Паганини", в зала 1 на НДК, от 20:00 ч., билети: 25-70 лв.3.11, СофияПредставяне на книгата "Трансформации. Скритото изкуство на Кристо и Жан-Клод" на Зорница Кръчмарова, в литературен клуб "Перото", начало 19 ч.3-5.11, ЛондонМексиканският фестивал Day of the Dead Festival с жива музика, дискусии и дегустация на типични храни и напитки, в The Vaults, от 11 ч., билети: 25 паунда4-6.11, СофияОбучени работилници за доброволчество, в "Трансформатори", начало 18:00 ч., такса за участие 120 лв.6-7.11, АтинаФестивалът на рома в Атина, на различни локации из града. Повече информация на: athensrumfestival.comдо 9.11, СофияFuture shorts – програма есен: нови късометражни филми, в Дома на киното, билет 7 лв.