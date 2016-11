)

Включването в работилниците става с предварително записване на място в "Музейко", на телефон 02/9020006 или с email на pr@muzeiko.bg

ПЕТЪК-СЪБОТА, 4-5 ноември,

ще бъде показан от 19 ч., а по същото време на следващия ден –

Г-8, ул. "Уилям Гладстон" 8.

СЪБОТА, 5 ноември

Майк Стърн и "Дейв Уекъл бенд" в рамките на първото издание на "Пловдив джаз фест".

с художествени ръководители Димитър Корчаков и Кристина Семова

Семинар за самопознание и лична ефективност "Към същността" с Менис Юсри.

Изложбата "Следобедът на една идеология" (куратори Георги Господинов и Георги Лозанов) събира работи на големи български художници, рисували и "за себе си" неща от всекидневния неидеологизиран живот при социализма.

Петък, 11 ноември, 20:00 ч., зала 1.

Deep Purple rainИън Гилън, един от най-великите гласове в историята на рока, ще излезе на българска сцена, за да припомни хитовете на "Дийъп Пърпъл" Smoke on the Water, Hush, When a Blind Man Cries, Perfect Stranger и много други, подкрепен от групата на кийбордиста на Deep Purple и оркестъра на Софийската филхармония.4 ноември (петък), 20:00 ч., зала 1 на НДК, билети от ticketpro.com, цена 60 - 120 лв."Доктор Стрейндж" (да, по едноименния комикс на Marvelе историята на неврохирург, чийто живот се променя след автомобилна катастрофа, когато обстоятелствата го превръщат в супергерой.С участието на Бенедикт Къмбърбач и Тилда Суинтън.Деца в кухнятаАко вашето дете е на възраст от 7 до 12 години и проявява интерес към приготвянето на храна, работилниците, които организира телевизионният канал 24Kitchen, са чудесна възможност за развиването на кулинарни умения.Провеждат се всяка събота от 12:00 ч. в експерименталната кухня на новооткрития Учебен корпус "Музейко".Съботните срещи с водещия Дарин Стойков (кулинарен експериментатор, автор на блога fkusno.com) ще научат децата на бързи, лесни и здравословни рецепти.Последни прожекции от Седмицата на индонезийското кино в Културен център Г-8. Филмът The Light From the EastGrazy Soul. Вход свободен.Йога на БоровецТридневна йога ваканция на чист въздух. Освен физическите практики участниците ще изучават пранаяма и различни форми на медитация с помощта на Мария Ковачева/Urban Yoga.Заниманията започват в петък от 19 ч. и приключват в неделя 16 ч., така че да позволят участие в изборите.Цените за две нощувки, закуски, вечери, йога практики и СПА услуги на хотела са 230 лв. за двойна стая, 250 лв. за самостоятелна.Подробности на 0888923603 или 0899990788.Хотел "Феста Чамкория", БоровецДокументалният филм "Лятна бригада" е българско-американска продукция, занимаваща се със студентските бригади. "В университета в Източна Европа те са бъдещи банкери, журналисти и политици, а в Америка са просто "обслужващ персонал". Прожекцията е част от So Independent Film Festival.5 ноември (събота), 19:00 ч., в Дом на киното, билет 9 лв.Джаз, майнаКонцерт на големия китаристДом на културата "Борис Христов", 20:00 ч.Билети отДокументалният филм "Изяж си въпроса" (5 ноември, събота, 16:30 ч., кино "Одеон") отдава почит на една от най-забележителните личности в попкултурата на ХХ век – Франк Запа. Седмото издание на филмовия фестивал So Independent продължава до 6 ноември. Пълната програма с анотации на филмите е качена на http://soindependentfilmfest.com Билетите струват 9 лв., за ученици и пенсионери – 7 лв.Hungary gamesУроци по унгарски народни танци. Необходима е предварителна регистрация на тел. 029872307 или uki@uki.bg 8 и 24 ноември, 19:00 ч., Унгарски културен институт, ул. "Аксаков" 16, вход свободенКъм същносттаСеминарът, разработен и воден от д-р Менис Юсри и неговия екип, насочва участниците към разпознаване на неработещите модели на поведение, които повтаряме. Осъзнаването им носи възможности за нов избор и алтернативни действия. Процесът дава нов поглед към човешките ценности и това как да постигаме целите, които си поставяме, с повече енергия и разбиране към себе си и другите.Семинарни дни:10 ноември, 19 - 23 часа11 ноември, 18 - 22 часа12 ноември, 10 - 22 часа13 ноември, 10 - 21 часаЦена за участие за целия семинар: 340 лв., 150 лв. за студенти, 70 лв. за пенсионери.Цена за участие само за първата вечер: 35 лв."Интер експо център", зала "Мусала"За записване и допълнителна информация: 0878246945 и info@essencebulgaria.orgДругата НРБългарияСред включените автори са Любомир Далчев, Иван Кирков, Васка Емануилова, Галин Малакчиев, Атанас Яранов, Димитър Казаков, Милко Божков, Любен Зидаров, Андрей Даниел."В експозицията ни интересува не толкова директната пропаганда и полагане в класическия соцреализъм. Изследваме по-скоро убежищата на всекидневието, слабите места на идеологията, нейния следобед", пише Г. Господинов."Следобедът на една идеология" е в СГХГ до 27 ноември"Цвят лилав 20 години по-късно"Концерт на Ирина Флорин със специалното участие на Миро, Любо Киров, Свилен Ноев, Стенли.Билети от TicketPortal, TicketPro и билетния център на НДК