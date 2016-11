Многократно отличаваната к

очаквания през 2017 г. втори

вдъхновени от

Повече информация на lessordinary.bg

Лешникотрошачката" във вариант за деца ще бъде представен в "Чайната" на ул. "Георги Бенковски" 11. Балетното представление ще се играе два пъти – от 11 и 18 ч. То е част от проекта "Малка детска музика", от който се очакват още събития през следващите месеци. Същият ден ще има и базар, средствата от който ще отидат за поддържането на пространството и

Ziggy Stardust and the Spiders from Mars: The Motion Picture

Първи епизоди на научния сериал "Гений със Стивън Хокинг". В него известният физик провежда различни изследвания с групи доброволци, чрез които да обясни повече около произхода на човека, мястото ни във Вселената и как философията и науката могат да си взаимодействат. По

от 9 и 10 ч.

Наградите включват спортни часовници, тениски, ваучери за спортни стоки.

Представлението ще обедини

хореография

з

Б

Както подсказва заглавието, певицата разказва за семейната си история и по-специално майка си - Илона Майер, дъщеря на унгарски архитект, която заминава с родителите си за България и която по-късно се жени за Жорж Вартан, българин от арменски произход.

както и впечатленията му от културното разнообразие, което пътуването предлага.

Отвъд портрета

Иван Шопов (на снимката). Творбите

ангажименти през последните няколко години.

18.11Писателят и главен редактор на издателство "Сиела" Захари Карабашлиев ще представи английското издание на романа си "18% сиво" в компанията на преводачката и етнолог Анджела Родел.нига има и ново издание на български, което включва откъс от "Свобода",роман на Карабашлиев. Дискусията е във Vivacom Art Hall от 18 ч.18.11Cabinets of Wisdom – инициатива на водка Finlandia, обединяваща шест съвременни финландски артисти, които създават творби,шест български поговорки. Например Иина Вуиривирта трябва да направи работа по "Ако се правиш на агне, вълкът ще те изяде", а въображението на Антти Калеви е провокирано от "Езикът кости няма, но кости троши". Изложбата продължава всеки ден до 27 ноември на улица "Цар Иван Шишман" 21 между 17 и 22 ч.18.11Спектакълът "трудово ангажиране на младежи от социални институции.18.11Прожекция на легендарния концертен филмна Д.А. Пенебейкър. Той отразява периода на Дейвид Боуи като провокативния си герой Зиги Стардъст, и по-специално – концертът в лондонската зала "Хамърсмит Одеон" от 1973 г. Прожекцията е част от програмата на "Киномания". Всички акценти може да видите на kinomania.bg19.11Прожекция на кинокласиката на Бертолучи "Двайсети век" с Робърт де Ниро и Жерар Депардийо. Историческата драма от 1976 г. със саундтрак от Енио Мориконе изследва отчуждаването и враждата между стари приятели заради нарастващите им политически различия, с което Бертолучи описва различните течения и събития в Италия. Филмът е част от течащата в момента ретроспектива на италианския режисьор. От 13 ч. в Дом на киното. Билет: 10 лв.19.11National Geographic20.11Трето издание на бягането на различни дистанции около Бонсови поляни (до Люлин планина). Възможност както за индивидуално, така и отборно бягане на 5.3 км, 12.3 км и 17.6 км. Състезанието започва от 11 ч. с начална точка едноименната хижа.Повече информация на running-academy.bg20.11"Кутията на щастието" е детски куклен спектакъл (с продължителност час и половина на български), оригинална адаптация на любимия на много деца руски анимационен сериал "Маша и Мечока".автентични декори, пъстри костюми и. Вала 1 на НДК от 17:00 ч.илетите са на цени 30 – 60 лв. от касата на НДК и в мрежата на eventim.bg22.11Родената в България френска певица и актриса с 50-годишна кариера Силви Вартан ще посети София, но не за концерт, а за премиерата на автобиографичната си книга "Мама..." (изд. "Колибри").Представянето е в Литературен клуб "Перото" от 19:30 ч.24.11Какво е да пътуваш с влак из Русия, Монголия и Китай? Пътешественикът Здравко Григоров ще разкаже повече около Транссибирската железница, логистичните детайли, които трябва да знаем, ако искаме да се отправим натам,Презентацията е от 18:30 ч. в коуъркинг пространството betahaus (кв. "Лозенец", ул. "Крум Попов" 56)25-26.11Предпремиера на постановката "Богът на касапницата" на американската авторка Ясмина Реза на Камерната сцена на Народния театър. Режисьор е Антон Угринов, а в ролите са Владимир Карамазов, Юлиан Вергов, Александра Василева, Радена Вълканова. Пиесата, засягаща семейни проблеми, липсата на диалог между поколенията и трудното признаване на истината, е позната и с екранизацията на Роман Полански от 2011 г. Цена на билета: 20 лв.До 5.12" - изложба от портрети на фотографа Ивайло Петров във Vivacom Art Hall. Сред заснетите личности са Деян Донков, Койна Русева, Ицко Финци, Йордан Йовчев, Атанас Атанасов,са както от лични концептуални проекти, така и от рекламни