П - Н

16 – 18 .12

Красива Коледа.

с дизайнерски стоки "

ще се проведе отново в

и

В селекцията попадат работи на

те от

и др.

В "Склада" (

ул. "Бенковска" 11, ет. 4) от

вход

свободен.

16 - 18.12

Изложение на минерали и скъпоценни камън





П-Н

16 - 18.12

Пълен цирк. В г аласпектакл ите "120 години българско цирково изкуство" специал ни гост и ще бъдат еквилибристът Енчо Керязов, правнукът на легендарния Лазар Добрич - Кристофър, и неговата трупа жонгльори върху гигантски сфери и фамилия Валдемар, която от три поколения е известна с виртуозни те си умения в акробатиката на коне, висшата езда и дресурата на екзотични животни.

В цирк "София" в "Зона Б-5", парк "Възраждане". Начало 19:00 ч. Билети от 20 до 50 лв.



Н

17.12

Швеция за България. В третото издание на а роматн ия и сладък коледен базар под шведското название Fika са селектира н и познати и нови продукти от Bogdanin Brothers , "Ива н А сен 22" - концептуална дизайнерска платформа , " Тоте Поте" , Shevitza , Hygge, AforAvocado , Vita copen hagen и други със специални празнични комплекти, подходящи за подарък. Още – в кусни шведски печива, приготвени от кулинарния тандем Иван Милтиядов и Кристина Николова.

В c osmos coworking camp (София, ул. "Ангел Кънчев" 3) от 11:00 до 19:00 ч., вход свободен. ход: 1 лв. Повече информация на: www.earthandman.org. > аласпектакл"120 години българско цирково изкуство"нибъдатвиртуозниHygge,hagenспециални празнични комплекти, подходящи за подарък.В ccoworking camp

С и Н

17-18.12

София и шоколадовата фабрика . Над 40 подбрани сладкари с всякакви десерти – от шоколадови торти до топли кроасани, от шарени макарони до вкусни ръчно изработени бонбони, ароматно кафе и интересни сладки коктейли ще се представят на "Сладък фест" . В програмата са предвидени и фокусници и игри за деца.

В "София тех парк". При покупка на билети до 15. 12 за деца от 3 до 14 години входът е 3 лв., над 14 години - 7 лв . При покупка на билети след 15.12 детските билети стават съотв е тно 5 лв. и 10 лв. за възрастни и младежи над 14 г.



Н

18.12

Комикс свят. Среща с един от най-известните италиански илюстратори Джипи (Джан Алфонсо Пачиноти) и представяне на книгата му "Земя на синовете" . Т алантът на Джипи като художник и разказвач се утвърждава и получава признанието не само на многобройните читатели, но и на международните журита, които му отреждат отличия като "Госини" или наградата "Златна котка" на фестивала в Ангулем – най-престижната награда в света на комиксите.

В НДК, ет. 2. Срещата е част от международния литературен фестивал. О т 13:00 ч.



Н

18.12

4 сватби и без погребение. Спектакълът на Камен Донев "За сватбите" ще се играе отново в София , след като беше представен в Русе и Варна. На сцената – отбрани български музиканти, танцьори, певици и комедийна виртуозност от актьор а, който ще разказва и коментира сватбените традиции на Балканите.

В зала "Арена Армеец", б илети от 25 лв. до 60 лв. от мрежата на Eventim.

21.12

Frozen. "Замръзналото кралство" е една от най-обичаните продукции на Disney и най-гледаната анимация на всички времена. На 21 декември публиката в София за пръв път ще има шанс да се пренесе в покритото със сняг кралство Арендел, както никога досега, с Disney Concerts: "Замръзналото кралство – филм с музика на живо".



Моментите от филма ще се редуват на големия екран под live съпровода на симфоничен оркестър и хор. Ще чуем Let It Go, Do You Want To Build A Snowman и Love Is An Open Door, представени на живо от професионални музиканти.



"Замръзналото кралство" е най-касовият филм на Disney за всички времена, с над 1 милиард долара приходи по света, приет с безкраен възторг от критиката и публиката, носител на две награди "Оскар" и "Златен глобус". Само в киносалоните в България филмът е бил гледан от 230 000 души, което го прави най-успешния филм на Disney у нас до момента .

В зала 1 на НДК, 19:30 ч., билети 45 - 80 лв. от OMV, The Mall, билетен център НДК и в мрежата на eventim.bg; деца до 4-годишна възраст влизат без билет, но нямат запазено седящо място.



до 29.01

Сантиментариум. Така се нарича първата самостоятелна изложба на Павел Червенков, в която ще бъдат показани портрети на хора в момента, в който остават насаме със себе си. Ч е рвенков е публикувал свои фотографии в списание " Егоист " , " Его " , Мах, Amica, Eva, Playboy, Elle, Harpers Bazaar, Grazia и др.

Изложбата е в Градска х удожествена г алерия.

Пето издание на коледния пазарАнгели и прасета""Склада". Организаторите обещават ръчно изработени български предмети и аксесоарискандинавски дизайн, подходящи за коледни подаръци, а и не само.дизайнериFormat jewellery & objects, Ясен Панов, Силвия Цветанова, MINTY, арх. Елиа Недков, студио Art.E, Нева Балникова, Николай СардъмовСофия,11:00 до 22:00 ч.,и, в което е предвидена и специална програма за децата с игри и викторини, а в къта "Треска за злато" ще се правят демонстрации на промиване на злато от речен пясък. Ще има конкурси и за най-добър минерален образец, за най-добре фасетиран скъпоценен камък, за най-добро художествено изделие от минерал.В Национален музей "Земята и хората", в