Класически случай. Членовете на британския квартет "Консоне" - Агата Дарашкайте, Магдалена Лот-Хил, Елица Богданова и Джордж Рос, са обявени за брилятни солисти и носители на награда на Royal Over-Seas League, Великобритания, а изпълненията им от Бъкингамския дворец с пряко излъчване по радио 3 на BBC – за впечатляващи. След гостувания в Лондон, Белгия, Франция, Италия, Чехия те идват в България, за да изпълнят концерт с класически и ранноромантичен репертоар с произведения от Моцарт, Шуберт, Хайдн и Менделсон-Бартолди.Камерна зала "България", 19.30 ч. Билети: от 10 лв. до 50 лв., за ученици и студенти: 5 лв. (на място преди концерта при наличие на свободни места)Елвис е жив. Рожденият ден на Краля на музиката – Елвис Пресли, е подобаващ повод за празнуване. Музикална селекция от любими негови парчета от пулта ще споделят The Smugglers Collective, Shoto от Gentlemen's Mood, Явор & Андрей от Lindy Hop Bulgaria.Бар "Петък", 20.00 ч., вход свободенБъдеще сега. Лектор на събитието "Роботика и приложен изкуствен интелект" ще бъде Светлин Пенков – докторант в Единбургския университет с изследователска дейност, разработващ високотехнологични решения за различни бизнеси. Той ще анализира къде се намира границата между двете сфери, както и какво ги свързва, кои са последните постижения в областта, какво е робофутбол, какъв хардуер и софтуерни компоненти се използват и какво означава обучаване на невронна мрежа и др.betahaus, от 19.00 до 20.30 ч., вход безплатен, но със задължителна регистрацияФилм за човека. "Вапцаров. Пет разказа за един разстрел" представлява документален разказ "без патос и мелодрама" за процеса срещу Никола Вапцаров, който на 23 юли 1942 г. е осъден на смърт от Военнополевия съд на Царство България и още същия ден – разстрелян. По сценарий на Ивайла Александрова под режисурата на Костадин Бонев и с гласа на Цветана Манева.Дом на киното, 19.00 ч., билети: 5 - 7 лв.По действителен случай. Представлението "Лъвкрафт" изследва фигурата на странния, но забележителен автор Хауърд Филипс Лъвкрафт, приживе почти напълно неизвестен и починал в бедност. Работите му имат голямо влияние върху хорър жанра в литературата, киното, музиката и поп културата, като на творчество му са посветени стотици филми, книги, музикални албуми. Представлението е и лекция, работеща с фактология от биографията и литературата. Текст, режисура и музика Ани Васева, с участието на Леонид Йовчев и Галя Костадинова.Дом на киното, 19.30 ч., билети 8 - 10 лв.Живот и здраве. В рамките на три часа ще бъдат изнесени презентации и ще се проведат практически демонстрации на различни видове екипировка по време на лекцията "Безопасност в зимната планина", организирана от Планинската спасителна служба. Теми са "Метеорология в планините", "Лавинна безопасност", "Първа долекарска помощ", "Екипировка".В зала "София", сградата на Българския червен кръст (бул. "Джеймс Баучер" 76) от 18.00 ч. Вход безплатен, но със задължителна регистрацияПърво представление. За най-малките, децата от 0 до 3 години, е визуалното, сетивно и откривателско представление "Усмихни се!", в което чрез изразните средства на театъра се създава среда, провокираща любопитството и сетивата на детето – слух и зрение, и спомагаща за изграждане на неговата двигателна култура.В НДК, зала 4, от 11.00 ч.Класическо изпълнение. "Радостта от музиката" е специално събитие на Софийската филхармония с участието на диригента Бернхард Гюлер и пианистката Йоръм Сон. Гюлер е музикален директор и главен диригент на няколко оркестъра, сред които Филхармоничният оркестър на Кейптаун и Нюрнбергският симфоничен оркестър, а Сон, която често наричат "месията на пианото", е била солист на Нюйоркската филхармония, Израелската филхармония, Оркестъра на Мариинския театър и много други. В програмата - Гершуин - "Един американец в Париж", Концерт във фа, Барбър - "Адажио", и Бърнстейн - "Симфонична сюита On the Waterfront".Зала България, 19.00 ч., билети: 20 – 50 лв.In дегустация veritas. Всичко, което трябва да знаем за виното: това ще се постарае да ни научи виненият експерт Ирина Софранова в курса "Околосветски винен клас". В рамките на четири вечери желаещите ще научат да разпознават основните винени сортове и техните характеристики, кои са киселините или танините им, отлежали ли са в дъб или не и да дегустират най-типичните представители от вината на Стария и Новия свят.В кулинарно училище Amuse Bouche, четвъртък и петък от 19.00 до 21.30 ч., цена: 320 лв., четири класа.По-близо. Започва деветото издание на филмовия фестивал Sofia Menar за най-доброто от игралното, документалното и късометражното кино на Близкия изток, Централна Азия и Северна Африка. Програмата започва с прожекция на ливанския филм "Любов по правилата", разказващ за три набожни семейни двойки от Бейрут, които се опитват да поддържат искрата на любовния живот, без да нарушават правилата на Корана, и продължава до 29 януари. 50 премиерни заглавия и специално подбрани тематични събития.В Дом на киното, Културен център G8, Евро синема, Чешки център и Гьоте институт. Кое, къде, какво: на www.menarfest.comСпомени, спомени. Изложба, заключителен етап на проекта "Визуални хроники", чиято цел е да създаде архив за изкуството в България през втората половина на ХХ век, под формата на видеоинтервюта и през спомените на художници, преживели това време. Експозицията представя девет портрета на художници: Дария Василянска, Антон Дончев, Анета Дръгушану, Любен Зидаров, Анастасия Панайотова, Светлин Русев, Валентин Старчев, Борислав Стоев, Калина Тасева.В СГХГПоследни дни възможност за ползване на безплатната ледена пързалка във Варна. Съоръжението е на входа на Морската градина с работно време от 10.30 до 19.30 ч. и санитарен час от 14.00 до 15.00 ч. Кънките се получават срещу предоставяне на депозит в размер на 5 лв., който се възстановява след връщането им.Четвърти премиерен сезон на сериала, в който главните роли отново са поверени на Мартин Фрийман и Бенедикт Къмбърбач (Шерлок Холмс), който казва: "Очаква ни страхотен мрак. Представете си тъмнотата в края на Вселената. Не можеш да видиш нищо пред себе си и пристъпваш в абсолютната чернота"по BBC OneОригинален ситкомбна Netflix, базиран на поредицата от 1975 г. със същото име. Проследява в 13 епизода историята на кубинско-американско семейство, в което наскоро останалата сама майка отглежда дъщеря в тийнейджърска възраст и по-малкия си син с помощта на бабата от "старата школа".Премиера на 6 януари по Netflix24-годишният програмист Кейлъб преминава ситото на организаторите на странен и вълнуващ експеримент и е избран да общува с първия истински изкуствен интелект, който е имплементиран в тялото на красиво момиче-андроид.Премиера на 8 и 11 януари от 21.00 ч. по HBOПоредицата за историите на обичани, но тромави домашни животни, които имат възможност да променят своето тегло и здраве към по-добро.Всеки понеделник в 18.15 ч. по Viasat NatureШест британски знаменитости пътуват по някои от най-невероятните магистрали на планетата, наслаждавайки се на спиращите дъха пейзажи и на удивителни хора, които срещат по маршрута си. Смело се отправят към заледените и отдалечени пътища на Непал и изследват исторически маршрути в Перу.от 4 януари, сряда, 23.00 ч., по Viasat ExploreПоредицата представя впечатляващата трансформация на националния парк "Манас", възстановяването на популацията на азиатския лъв и процъфтяващото биоразнообразие на река Чамбал.7 януари, в 18.15 ч. по Viasat Nature