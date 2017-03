Календар и домашно кино

С повече какао! Обявен за най-голямото шоколадово събитие на България, "Шоколадовият фестивал" се провежда за трети път и става все по-мащабен, защото: ще се проведе на по-голяма площ, с по-голям брой изложители, ще има по-голяма изложба на шоколадови произведения, презентации и работилници, по-голям и по-забавен детски кът, фотоъгли на различна тематика, шоколадови бижута и дрехи и др. По време на събитието ще се представят майстори с над 250 вида шоколад от всички краища на света и в нетрадиционни комбинации, които ще могат да бъдат дегустирани.В "Интер експо център" от 10:00 до 18:00 ч. Билети: стандартен и индивидуален 5 лв., Family 15 лв. - за двама възрастни и две деца до 14 години. Годините на децата се удостоверяват с ученическа карта на входа на изложението. Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно. Купуване на място, онлайн от www.ticketpro.bg или от партньорските каси на TicketPro.Пролет в очите. Деветото издание на Mish Mash Fest – Spring Edition, зад който стои сайтът "Момичетата от града", обещава да събере на едно място "оригиналните идеи, талантливите хора и добрия вкус". Това според организаторките това са Vintage Summer Fashion, Lalla by Zori Stoichkova, Raina Kosovska clothing, Handmade by Monkey fiction, Космонавт, What A Monstar, KrakMe, tin tin, Gancini, "Магазин Кьоше", 2Birdies, Albena Djokova, Forget-Me-Not, Dukenan Wooden Sunglasses, Kolichka Bar, cafe Ma Baker и много други. Mish Mash Fest ще подкрепи и организацията The Refugee Project/"Проект Бежанци" с благотворителен щанд.В Център за култура и дебат "Червената къща", от 10:00 до 19:00 ч., вход свободен.Снимането насърчено. За пръв път в България тази събота се организира wiki фотомаратон – събития за заснемане на музейни експонати и качването им в Уикипедия под свободен лиценз с цел обогатяване и илюстриране на енциклопедията. Домакин е Националният политехнически музей, където ще се случат и демонстрации на физически и химически опити.От 10:00 ч.Драга редакция. Т.нар. " Уикипедия редактон" кани всички желаещи да създадат и редактират статии, посветени на постиженията на жените в българската история. Проектът "Паметни жени" има за цел да запълни съществени пропуски в информацията, достъпна в Уикипедия, за жени - исторически личности, които са били част от движението за правата на жените в България, както и на онези, проправили пътя за други жени в сферата на образованието, правото, архитектурата, изкуството и науката. На място се получават материали за работата, както и напътствия в редактирането, единственото, което трябва да се носи, е, личен компютър, но такъв може и да се подсигури на място при предварително заявление.В библиотеката на "Гьоте институт" от 14:30 ч.Среща с публиката. "Опит върху текста като пейзаж" е озаглавена публичната лекция на Галин Стоев, насочена към всички студенти, професионалисти и любители на театъра. Режисьорът ще говори за времето и пространството в работата по декодиране на драматургичен текст, а за отправна точка ще му послужи един от най-поставяните текстове на Чехов - "Три сестри". Във втората част на срещата ще може да зададете въпросите си към Стоев.В театър "Иван Вазов" от 17:00 до 19:00 ч., вход свободен.С гости на сладко. В Деня на палачинката, който традиционно се празнува в Англия, идва покана на специално сладко и романтично събитие. Любка от LUbakery ще приготви палачинки по традиционни рецепти от българското Черноморие със стара машина "АПП 1", които ще бъдат сервирани в красиви винтидж чинии (които ще се продават). По време на Pancake Day ще бъде представена и новата колекция на Bric-A-Brac – сервизи за чай, единични чаши, чинии, метални чайници и други английски находки от началото на миналия век.В пространство "+ това" от 11:00 ч.Бягай! Baba Marta Run – шестото поредно състезание, част от веригата RunBG Trail Series, ще се проведе в подножието на Лозен планина и в близост до езеро Панчарево. Дистанциите са за деца (1000 м), 6 км, 10 км и 16 км. Стартът се намира в непосредствена близост до ВЕЦ, от 11:00 ч., получаване на стартови номера в деня от 9:00 ч до 10:30 ч. Наградите са осигурени от верига магазини SLS и Compressport и ще се раздават на лотариен принцип след края на състезанието, като всеки има равен шанс да спечели без значение на класирането. Такса за участие: 20 лв./15 лв. за студенти/учещи и медицински лица, на място без предварителна регистрация в drace.bg 25 лв., деца до 14 години и доброволци от предишни състезания – безплатно.Забава в планината. Осмо издание на атрактивното събитие Pamporovo Freestyle Open за всички любители на фрийстайла, зимните спорто- ве, партитата. Освен че гос- тите на събитието ще могат да видят едни от най-добрите фристайл състезатели в цял свят, ще имат възможност да участват и съпътстващи игри и събития, като първия Banked Slalom в България, те- матични вечери, богата пар- ти и музикална програма и други. Пампорово – Мечи Чал, www.funpark.bg Хубава работа. Мащабният кариерен форум "Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър живот" ще се проведе в седем академични града в България и традиционно ще събере на едно място студенти и младежи, търсещи работа или стаж, и топ работодатели от всички основни браншове у нас. В София това ще се случи на 14 и 15 март в НДК, където срещите ще са с представители на водещи български и международни повече от 160 компании за работа или стаж. Събитията продължават: на 20 март във Варна, 22 март – Русе, 27 март – Свищов, 29 март – Велико Търново, 3 април – Бургас, 5 април – Пловдив.Трип-хоп изпълнителят и продуцент WAX Tailor идва в България отново, за да представи новия си, пети, албум. Изпълнителят ще бъде придружен от целия си бенд с комбинация от хип-хоп, соул и фънк стилове, а кинематографични и исторически влияния, преплитащи се в песните от албума, ще създадат лично и иновативно шоу.В Sofia Live Club от 22:00 часа. Билети от 30 лв. в мрежата на Eventim.bg, OMV, The Mall, билетен център НДК. Всички билети, закупени до момента, ще важат без презаверка и за новото шоу на изпълнителя.По-скоро позната като Chinawoman, напоследък родената в Торонто дъщеря на руски емигранти се представя с истинското си име – Michelle Gurevich. Новият албум на певицата – New Decadence, представя именно тази промяна и третира "упадъчни и фаталистични теми" според песните й First Six Months of Love, Drugs Saved My Live и Russian Romance. Michelle и групата ѝ идват за концерт в София като част от предстоящото европейско турне четири години след първата й изява тук.В клуб Mixtape 5 (B-side), билети в мрежата на Eventim.bg – 29 лв., а в деня на събитието - 35 лв.Природни науки. Художникът Димитър Солаков работи по "4 проекта" вече две години. В изложба, в която предлага множество несъвместими на пръв поглед образи и теми за обсъждане, са събрани видео, 3D принтирани реплики на планктон, нерафиниран петрол, звуков файл и три неонови табели за следене на небесни тела. Проектът с природонаучна насоченост изследва странните връзки между далечни теми, гигантски крачки и скокове в пространството, предположения, научни факти и художествени манипулации.В галерия "Васка Емануилова"Режисьорката Стефани Сочтиг и Кати Курик (екипът зад хита на фестивала в Сънданс от 2014 Fed Up) създават документален филм за един от големите проблеми на САЩ - епидемията от насилие, предизвикано от огнестрелно оръжие. Масовите стрелби вече не учудват никого. Въпреки увеличаващия се брой жертви страната не успява да намери ефективно решение на този смъртоносен проблем.16 март, 01:55 ч., HBOВсяка година в Пакистан над 1000 жени са екзекутирани, защото са нарушили правилата на местния морал. Разследвайки тези "убийства на честта", режисьорът на този удостоен с "Оскар" филм се среща със Саба – жена, която е успяла да се спаси.13 март, 6:00 ч., HBOСилвия Колока посещава три региона в Италия – Абруцо, Марке и Молизе, за да се срещне с местни хора и готви в техните кухни, както и с топ готвачи, които споделят кулинарните си шедьоври и представят собствените си семейства.Премиера, 15 март, от 13:00 ч. по 24KitchenСезон 1 на "Дивите 24 часа" - еднодневно пътуване, което почита вечния ритъм на светлината и тъмнината на различни места по цял свят. Поредицата проследява живота на уникални и удивителни животни, за които часът има значение.12 март, 18:15 ч., по NG