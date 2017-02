Животът (не) е песен... и малко Тръмп

1

2

3 Режисьорът на Moonlight Бари Дженкинс след конфузната ситуация

© Капитал

1

2

3 Режисьорът на Moonlight Бари Дженкинс (вдясно) със сценариста си и автор на пиесата Талър Алвин Макрейни



1

2

3 © Lucy Nicholson



Фотограф: Капитал [Reuters]

Ема Стоун с Оскара си за La La Land

[Reuters]

Режисьорът на La La Land стана най-младият победител в историята на категорията



[Reuters]

Виола Дейвис с Оскар за поддържаща женска роля в "Прегради"



Фотограф: Капитал [Reuters]

Кейси Афлек със статуетката за главна мъжка роля в "Манчестър край морето"

[Reuters]

Победителите в основните актьорски категории (Махершала Али - Оскар за поддържаща мъжка роля в Moonlight, Ема Стоун - за главна женска в La La Land, Виола Дейвис - за поддържаща женска роля във Fences и Кейси Афлек с Оскар за главна мъжка роля в Манчестър край морето)

Фотограф: Lucas Jackson [Reuters]

No business like show business, се казва в "Ах, този джаз". Това беше нагледно потвърдено в края на церемонията на 89-ите награди "Оскар" в лосанджелиския Dolby Theatre тази нощ. Поканени да връчат приза за най-добра продукция на годината (Best Picture), традиционно увенчаващ празника на академията от 7000 избрани, бяха звездите от направения преди 50 години "Бони и Клайд", Уорън Бийти и Фей Дънауей. Бийти очевидно бе получил грешен плик или просто не разбираше какво е написано на картончето пред него (и двамата са на около 80 и бяха без очила). Затова го подаде безпомощно на жената до себе си. Дънауей "прочете" наизуст La La Land, очакваният с рекордни 14 номинации фаворит.Продуцентите, актьорите и творческия състав надлежно излязоха и благодариха на майките си и на Деймиън Шазел, който "ги носил на раменете си". После един по-смел мъж от групата продуценти взе микрофона и съобщи, че прочетеното е грешно, а истинският победител е "Лунна светлина" (Moonlight), съвременна драма за адаптацията на младеж с хомосексуална ориентация и с изцяло тъмнокож каст. Показа и действителното картонче с името на филма и думите отдолу Best Picture. Сега беше ред на тъмнокожия колектив да заеме сцената и да благодари, макар малко сконфузено, заради радостта си на чужд гръб.А междувременно от официалния туит акаунт на академията вече бяха изпратили съобщение за "триумфа" на филма на Шазел. Но така е в шоубизнеса, суматохата зад и пред кулисите е част от него. Гафът на финала вероятно ще затъмни случилото се преди това, а там имаше и интересни неща.Категорията за късометражна анимация, която специално ни интересуваше заради участието на българина Теодор Ушев с произведения във и представляващ Канада "Сляпата Вайша", беше от най-оспорваните. Заглавието по разказа на Георги Господинов, налага се да признаем, никога не беше споменавано сред фаворитите. Може би нетрадиционната рисунка и идеята бяха поначало прекалено "арт" за вкуса на академията.Творението на Ушев не се вписваше в американското клише за анимацията като за нещо "красивичко" и "добричко". Затова предварителните прогнози сочеха Pearl (разказ за сближаването на баща и дъщеря през музиката) или Piper ("Свирчо", историята на малко пиленце, което се научава да не бяга от страховете си), споменаваше се и Borrowed Time, сантиментален уестърн. Оскарът очаквано отиде при Piper на Pixar, но не толкова заради миловидното и компютърно реалистично пиле, още по-малко за "повдигащата духа", но тривиална негова история, а защото Pixar не бяха печелили от 15 години и накрая имаха подходящ филм за това.Откакто преди седем години академията разшири броя на номинираните в категорията "продукция на годината" над 5 и до 10 възможни, там има разнообразие на жанрове, периодически пробиват сериозни драми и некомерсиални авторски филми. Тази година практически всички без La La Land бяха такива - от сериозния авторски спектър и извън големите студии. Мюзикълът на Шазел взе своето - изравнен рекорд за номинации (с "Всичко за Ева", 1950, и "Титаник", 1997); статуетка за творческия си двигател - режисьора и сценарист Деймиън Шазел, станал на 32 години най-младия победител в режисьорската категория в историята на наградите; отличие за Ема Стоун (Холивуд обича принцесите си, особено когато са талантливи); също призовете за оператор и песен (City of Stars).От златните глобуси филмът си бе тръгнал с рекордните там 7 награди, за около две минути оскарите му също бяха 7, после намаляха с един. От това La La Land няма да стане по-лош или по-добър филм - ще си остане идеалното селфи, което Холивуд си направи в настоящия момент. С малката грешка да е по-романтичен и бляскав, отколкото действителността наоколо предполага. И това бе наказано, макар с две минути закъснение. Предаде статуетките на "Лунна светлина" (Moonlight), който предстои да излезе по българските екрани. Сниман само за 25 дни и с бюджет, по-малък от някои български филми ($1.5 млн.), хроника на трите възрасти - дете, юноша - мъж на тъмнокож, който открива, че е гей, и се справя с това и с бедността в престъпния наркосвят на Маями.В наградите на гилдията на сценаристите по-рано в сезона филмът победи за оригинален сценарий, тук, може би защото е базиран на неиграната пиеса In Moonlight Black Boys Look Blue, бе в категорията за адаптиран. В нея спечели статуетката, а авторът на пиесата Tarell Alvin McCraney каза силни думи в защита на тъмнокожата гей общност, подкрепен в същия дух и от очевидно талантливия режисьор на филма Бари Дженкинс, също тъмнокож. Отделно звездата на филма в поддържаща роля Махершала Али (зловещият лобист с каменното лице от House of Cards Реми Дантон) вече бе отнесъл оскара за поддържаща роля. Стана първият актьор с ислямско вероизподание в историята на наградите.Преди това без конкуренция призът за поддържаща роля при жените бе взела Виола Дейвис за "Прегради" (Fences). Очевидно печатът #OscarsSoWhite от последните две години (без номинация на цветнокожи в актьорските и авторски категории) беше станал минало. Въпросът е не преигра ли малко Холивуд със закъснялото извинение? Най-добре ще отговорят слисаните от обрата в последната секунда невинни продуценти на La La Land.#OscarsSoRightможеше да е новият хаштаг в индустрията, ако не беше гафът с "грешката е вярна" на финала. Академията си бе взела бележка и сред поканените във втората половина на 2016 г. 683 нови членове бяха 46% жени и 41% цветнокожи. Сред номинираните актьори сега личаха Октавия Спенсър (Hidden Figures), Наоми Харис (Moonligh), Рут Нега (Loving), индиецът Дев Пател ("Лъв - Стъпки към дома"). На самите награди статуетката за пълнометражен документ отиде при почти 8-часовия OJ: Made in America за историята на спортиста актьор О. Джей Симпсън и тъмнокожия му режисьор Езра Еделман. А в категорията присъстваше безспорният европейски фаворит "Огън в морето" на Джанфранко Рози. Расовото и всякакво разнообразие на "Оскар 2017" бе защитено на дело, не само за протокола.Очаквано политизиране и възможни анти-Тръмп моменти бяха интригата на вечерта. На фона на откритата реч на Мерил Стрийп на златните глобуси нещата сега преминаха по-мирно и тихо. Косвени задявки с новия президент имаше в откриващия монолог на провокативния и с чувство за хумор водещ на сатирично шоу по АВС и на вечерта Джими Кимъл, който сравни един от избраните от Тръмп секретари с Доктор Стрейндж. Фактически единствените сериозни политически изказвания дойдоха от неамериканци. Един от представящите актьори - Гаел Гарсия Бернал ("И твойта майка също"), отвори скоба в сценария и заговори от свое име, че е против всякакви стени и се чувства горд като мексиканец, дошъл на работа в Щатите. Най-силното и смислено изказване срещу противопоставянето на раси и религии бе прочетеното слово на иранския режисьор Ашгар Фархади, чиято вдъхновена от Артър Милър съвременна драма "Търговецът" (The Salesman) спечели в чуждестранната категория. Според Фархади разделянето на света на "нас" и "врагове" неминуемо води цивилизацията ни към крах.Донякъде като изненада (поне за самия него) дойде награждаването на Кейси Афлек за главната мъжка роля на прислужник със семейна трагедия в "Манчестър край морето". След номинациите актьорът и брат на Бен Афлек бе нападнат публично за сексуален тормоз в миналото, очакваше се атаката да прати статуетката при Дензъл Уошингтън за възстановката на театралния хит на Бродуей от 2010 "Прегради" (Fences). Тук академията предпочете да приеме нападката като fake news (по Тръмп) и смело да оцени таланта, а не личността.Ще запомним 89-ите оскари (изключваме финала) и с "падащите от небето" бонбончета и после курабийки и донати, които невинаги се приземяваха плавно на главите на официaлно облечените милионери. Дано са схванали иронията. Светът навън е доста по-различен от техния затворен "клуб на щастливи и усмихнати". Символично го напомни и сътвореното от съдбата препредаване на последните статуетки от приказката La La Land към тъжната хроника от живота Moonlight.Пълният списък с победителите е на: www.oscars.org/oscars/ceremonies/2017