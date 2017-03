София е кино

"Другата страна на надеждата"

© Капитал

"Аз, Даниел Блейк"



Фотограф: Капитал

"Хадак"

Фотограф: Капитал

"Живял съм и по-добре" / "It's Not The Time Of My Life"

Фотограф: Капитал

"Белгийският крал"

Фотограф: Капитал

"Непознатото момиче"

Фотограф: Капитал

I

"Извън пътя"

Фотограф: Капитал

Според Кристи Пую, режисьорът, с когото започна румънската "нова вълна" и президент на международното жури тази година, "киното е лаборатория, в която се задават въпроси за човешкото съществуване, за природата на хората и за света". В 21-ото издание на утвърдения благодарение усилията на Стефан Китанов–Кита и екипа му софийски форум има живи и страстни примери за това.С конкурсна част до 19 март и продължаваща програма ( www.siff.bg ) до края на месеца, в познатите салони в София, после в Пловдив, Варна и Бургас идват над 150 пълнометражни игрални и документални, 20 късометражни филма, ще гостуват повече от 250 професионалисти от чужбина. Обетован месец за заглавия с послание и елемент на изкуство, в който зрителят да си почине от комерсиалния афиш.Кино на "моралното безпокойство", което свързваме с името на Агнешка Холанд, започнала като сценарист за Анджей Вайда ("Без упойка"), сега председател на борда на Европейската филмова академия. Тя идва със "Следи" и специалната "Сребърна мечка" от последното "Берлинале", ще получи Наградата на София за цялостен принос към киноизкуството. Със съдбата на сирийски емигрант от Алепо и приемането му от обикновените хора в Хелзинки се занимава "Другата страна на надеждата" на финландския класик Аки Каурисмаки, отличен за режисура в Берлин.В "Калейдоскоп", една от 28-те тематични секции, е драматичният победител от тазгодишните оскари, поетичният и жесток "Лунна светлина", който ще има цели осем прожекции. Ще видим и последната "Златна палма" от Кан "Аз, Даниел Блейк" на британския минималист Кен Лоуч, разказ за сблъсъка на обикновен дърводелец от Нюкасъл с държавната бюрокрация. Филипинският "Жената, която си тръгна" е актуалният "Златен лъв" от Венеция.Победителят от "Карлови Вари 2016" "Живял съм и по-добре" е заснет за две седмици в жилището на режисьора си Саболч Хайду в Будапеща. Американско-иранският (!) "Радио мечти" е с голямата награда "Тигър" от Ротердам. Ще гледаме и номинирания за най-добър филм на оскарите "На чисто" (Hell or High Water) с голяма роля на Джеф Бриджис и режисьор приятелят на "София филм фест" Дейвид Макензи ("Младият Адам", "Перфектно чувство"). С безшокова стилистика и опростен разказ е "Мрежата" на фестивалния корифей Ким Ки-дук, разказът е за севернокорейски рибар, заловен на границата с Юга.В секцията "Големите майстори" личат връстниците Марко Белокио ("Сладки мечти") и Андрей Кончаловски ("Рай", "Сребърен лъв" от Венеция). Там е и последният филм на Фатих Акин "Сбогом, Берлин". За обичащите поезията на Емили Дикинсън ще е любопитен биографичният "Прикрита страст" със Синтия Никсън в главната роля. С галапрожекция ще бъде отбелязана немската семейна трагикомедия "Тони Ердман", едно от световните заглавия на 2016, номинирано за чуждестранен "Оскар".Прожекциите "с автограф" и среща с именит гост са запазена марка на феста. Тази година до българската публика ще се доближат актьорите Джон Савидж ("Коса", "Ловецът на елени") и Рупърт Еверет ("Алтамира"), режисьорите Горан Паскалевич ("Земя на боговете") и Тони Палмър ("Бийтълс и Втората световна война"). За прожекцията на "Алтамира" в последния конкурсен ден (19.03, неделя) идва режисьорът легенда Хю Хъдсън ("Огнени колесници").Самият международен конкурс е с невиждано досега българско участие – три нови заглавия: "Безбог", "Христо" и непоказваният "И после светлина" на Константин Божанов ("Аве"). С българска копродуцентска връзка е сръбският "Писма до госпожа Й.", харесан на "Берлинале".В извънконкурсната селекция са първите прожекции пред публика на "Извън пътя" на Николай Волев, "Асансьор за пациенти" на Иглика Трифонова, "Врагове" на Светослав Овчаров, както и показаният само на фестивала във Варна "Спомен за страха" на Иван Павлов, с мотиви от стари сценарии на Константин Павлов.Парадокументалният "Пощальонът" на Тонислав Христов идва след конкурсна селекция в "Сънданс 2017". Цели 12 български документални премиери излизат на феста, обръщаме внимание на човешките портрети от бедния Северозапад "Пустиняци" (реж. Цветан Драгнев) и на артистичния "Окото на минотавъра" на режисьора на "Стоичков" и "Салтомортале" Борислав Колев.Силен акцент е белгийското присъствие на феста. Петер Бросенс в съавторство с Джесика Удуърт стои зад "Белгийския крал", спечелил публиката във Венеция. Съвременната сатира на нравите е снимана и в България, звучи български фолклор, играе певицата Нина Николина. Ще видим и останалите фестивални хитове на режисьорската двойка от последните години – "Хадак", "Алтиплано" и "Петият сезон".В белгийската минипанорама от 9 заглавия личи последната субективна драма за индивидуална съдба на Братя Дарден - "Непознатото момиче". В немската подборка, осигурена от "Гьоте институт", са актуалният документ "Нойкьолн без граници" и класиката "Фицкаралдо" на Вернел Херцог.В тематични селекции са обединени филми с юношеска и спортна проблематика. От първата избираме Sing Street за младежка рок група в Дъблин на Джон Карни (Once), от втората финландската боксьорска драма по истински случай "Най-щастливият ден в живота на Оли Маки", спечелил "Особен поглед" на последния Кан.Софийският фест е заченат с маята на музикалното кино и рокендрола, има ги обилно и в тазгодишната програма. Самият Иги Поп разказва за времената на The Stooges и раждането на пънка в Gimme Danger на Дим Джармуш. "Денят на свободата – "Лайбах" в Северна Корея" е за гостуването на словенската банда зад стоманената завеса. Ще си спомним с тъга за Ленърд Коен в поетичния документ на Тони Палмър Bird On A Wire. Съвсем нов е "Ролинг Стоунс: Оле, оле, оле" за миналогодишното гостуване на най-великите живи рок музиканти в Латинска Америка. Те пееха: "It’s only Rock ‘n Roll butlike it...", достатъчно е да сменим "рокендрол" с "кино" и "София филм фест" №21 може да започва.