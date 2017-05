Другата страна на надеждата

+ + + + от 5

Когато няма надежда, няма и причина за песимизъм. Така е в парадоксалния свят на финландския майстор Аки Каурисмаки, последният истински романтик в киното. Новият му филм (The Other Side of Hope) е за чудото да си милостив в един жесток и безразличен свят.За това не е нужно да си герой, достатъчно е да си обикновен човек с достойнство и емпатия към ближния. Такъв е търговецът на ризи Викстрьом (Сакари Куосманен). Той е над 50, винаги с костюм заради работата си и с безразлична впиянчена съпруга, която се налива с евтина водка и говори с кактуса си. В една от безмълвните величави сцени на Каурисмаки в поредната такава вечер Викстрьом оставя пред нея ключа от дома и венчалния си пръстен и с достойнство си тръгва. Към нов живот – винаги е искал да има собствен ресторант.Към нов живот е тръгнал и Халед (Шерван Хаджи) от Алепо, Сирия. Той се надига от контейнер с въглища на пристанището в Хелзинки, пътувал е нелегално, заровен там. Само очите му се белеят на черното от сажди лице, кадърът е с Чаплинова простота, така Скитника се събуждаше ("Светлините на града") на чужди и отхвърлящи го места. После следваме паралелните истории на двамата в познатия пестелив, меланхоличен и пунктиран с черен хумор стил на Каурисмаки. Пресичат се до кофите за боклук на ресторанта, които са "спалнята" на Халед. Първо двамата разменят по един удар в носа, после бавно се сближават.Това сближаване вълнува Каурисмаки. То надхвърля простата помощ в оцеляването на бежанеца от предишния "пристанищен" филм на режисьора "Хавър ". Сега има опит за разбиране на душата му и помощ в вписването му на новото място. То е населено с типичните за Каурисмаки чудаци, стари блусари, вечни хипита и бохеми без възраст. Озарени от вътрешната светлина на човеци (постояният оператор Тимо Салминен). Тях няма нужда политическа система да ги учи на добро и зло, с библейска яснота те го носят в себе си.