All You Need is Less

Тиш Оксънрайдър е млада жена след трийсетте, която се занимава с писане, обича да пътува, но и да си стои вкъщи, да хапва гуакамоле и пад тай, интернет, киндъла си и старите книги. Тя се мести със семейството си в Турция в началото на 2007 г., когато създава и блога The Art of Simple . Казва, че в Турция сякаш започва живота си отначало и иска да сподели откритията си как се живее простичко – от вещите, с които не бива да се затрупваме, до отношението към отглеждането на деца, харченето на пари и личните връзки. С течение на времето The Art of Simple се превръща в общност от единомишленици, които търсят начини да живеят по-различно и с по-малко.