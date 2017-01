Алма софтуер

© Цветелина Белутова [Капитал]

Други софтуерни курсове, които са се доказали като ефективни през последните години:



Swift Academy предлагат разнообразни курсове за различни програмни езици, включително и по бази данни: www.swift.bg/contacts/

"Прагматик IT център" - имат курсове и в Пловдив освен в София - http://pragmatic.bg/schedule/

Soft Academy – предлагат обучения в малки групи и подходящи за абсолютно начинаещи

www.softacademy.bg

Георги Инков





Светлин Наков



Фотограф: Цветелина Белутова [Капитал]

Ева Лъчезарова





в много по-мащабен проект, който подпомага цялата ИТ екосистема

едни от най-новите софтуерни технологии и търсени от индустрията умения

Бойко Яръмов



Фотограф: Надежда Чипева

Препоръки при избора ви на софтуерен курс:



- Ако имате нужда от индивидуално внимание и държите да учите в по-малки групи, попитайте за тези детайли, преди да се запишете – в Софтуерния университет например групите са от над сто души и по-скоро приличат на лекции, въпреки че упражненията са в по-малки групи. Ако имате въпроси, ще трябва да ги задавате във фейсбук групата на курса или да сте настоятелни по време на лекцията. Домашните не се проверяват и по-скоро ги правите за себе си. Проверяват се само курсовите работи накрая. В останалите софтуерни курсове групите са много по-малки. В Swift Academy например групите са по 20 - 30 души и домашните се проверяват и обсъждат.



- Имате ли удобен собствен лаптоп – на повечето места няма осигурени и трябва да си носите. Важно е да е лек, ако цял ден трябва да го носите със себе си на работа и после да отидете на курса вечерта. От съществено значение е и да има достатъчно оперативна памет – може да се окаже, че на първия урок, когато трябва да си инсталирате нужната програма, например SQL Мanagement Studio, ако ще учите бази данни, машината ви блокира. На курса по 3D анимация в Софтуерния университет имаше трима души без лаптопи и цялата им вечер се обезсмисли, защото занятието е практично и се работи с програми през цялото време.



- Внимателно проучете условията и разликата при присъствена форма и онлайн обучението. Обикновено курсовете предлагат и двете. Присъствената е по-скъпа, но и по-ангажираща. Дори да изпуснете няколко посещения при всички курсове, записите от заниманията се качват онлайн. В "Академията на Телерик" присъствени курсове има само в София, желаещите от останалите градове могат да участват онлайн. В Софтуерния университет този месец започват присъствени курсове в над 28 града из България.



През януари в Софтуерния университет започват безплатни курсове по основи на програмирането в 28 града в България. Такса за изпита плащат само участниците, които биха искали да получат сертификат след преминаването на курса. В София постоянно започват нови курсове и има отворени семинари. Най-скорошният е безплатен семинар на тема "С++", който ще се проведе на 22 януари 2017 г. от 12:00 часа в сградата на Софтуерния университет. Останалите се обявяват на страницата https://softuni.bg/

"Докато бях на турне в Испания с Музикалния театър, пътувахме всеки ден от град в град, където имахме представления. Прекарвахме часове в рейса и именно през това време се учех да програмирам", разказва Георги Инков. В онзи момент той е професионален музикант с над десетгодишен опит на кларинет. "Проблемът ми беше, че с музиката нямах шанс да изкарвам достатъчно пари в България, а програмирането винаги ми е било интересно, затова реших да се преквалифицирам."Инков се записва на курсовете в Софтуерния университет и след като завършва пълното обучение, си намира веднага работа като .Net програмист в голяма телекомуникационна компания."Щом успях от музикант да започна да се занимавам с програмиране, значи всеки може да го направи... но трябва да е готов да се отдаде на денонощно учене."Историята на Георги Инков е част от тенденцията все повече българи да търсят начин да се преквалифицират и да започнат работа в сферата на информационните технологии, където има недостиг на кадри."За последните четири години откакто съществува Софтуерният университет, имаме над 29 000 кандидати за курса "Основи на програмирането" и вече девет випуска с над 4000 курсисти", казва Светлин Наков – един от основателите му. Целта е да изгради мост между образованието и бизнеса – "всичките ни програми са ориентирани така, че да предадат умения, а не теоретични знания". В момента има редовни курсове за деца в SoftUni kids, a скоро ще започнат и за учители от училищата.Интересът е огромен и тази зимна вечер залите са пълни – в момента текат лекции и упражнения по различни програмни езици, а също така и курс по 3D анимация. Повечето хора идват след работа, но има и студенти, които учат съвсем различни специалности от програмирането. "Имам степен бакалавър по европеистика от СУ, но бъдещето е в програмирането, затова съм тук", казва Мартин Николов. Станимир Петров учи в момента в УНСС политическа икономия, но иска да създава игри и вече четвърти месец посещава "Oснови на програмирането" почти всяка вечер в Софтуерния университет.Важно уточнение е, че безплатните курсове на Софтуерния университет са само въвеждащите – следващите модули се заплащат. "Хубавото на безплатните въвеждащи курсове е, че човек има възможност да прецени дали действително иска да се занимава с това – аз бях записала програмиране с C # и прецених, че не е за мен. Но дигиталният маркетинг много ми хареса и сега уча вече в платeния модул", казва Ева Лъчезарова. Актуалните такси за различните курсове са на страницата www.softuni.bg Най-големият интерес в момента е към новия курс по дигитален маркетинг. "За безплатния курс се записаха 2500 души. След завършването му се държи изпит и само който го премине, може да се запише за пълния курс на обучение. Вече 500 души учат в седеммесечна платена програма", казва Иван Ненков – управляващият директор на Софтуерния университет. Лектори са предимно специалисти от бранша и бизнеса.Ева Апостолова в момента се обучава във втория модул за дигитален маркетинг: "Много съм доволна и се радвам, че научавам практични неща. Преди това кандидатствах в програмата по дигитален маркетинг в академията на "Телерик", но не минах входящия изпит по английски език."Академията на "Телерик" съществува вече осем години и въпреки че стартира като курсове, които да подготвят евентуални бъдещи служители на софтуерната компания Progres (под чийто бранд Telerik продължава да оперира в България и глобално), с времто прераства– всеки може да кандидатства и ако е приет, учи безплатнои няма никакво значение дали после ще работи в Progres или някъде другаде.Интересът постоянно расте – "показателно за това е, че почти 80% от участниците в настоящия сезон на "Софтуерната академия на "Телерик" са завършили или са учили специалност, различна от информатика, ИТ и математика. Възрастта също не е пречка за програмирането – най-младият курсист в едногодишната им програма е на 14 г., а най-възрастният – на 67 г.", казва Бойко Яръмов, един от създателите на академията.Милко Венков е програмист, завършил Академията на "Телерик" през 2013 г., който веднага започва работа с езика C#. "Преди това работех във фирма за дизайн на мебели с Autocad, завършвах УАСГ. Имах опит и като търговски представител на стоки за планина, но след като започнах да уча програмиране, бях сигурен, че с това искам да се занимавам." В годината, когато той кандидатства, има още 5000 желаещи. От тях са приети само 500 души, а 100 завършват. "Абсолютно всички мои познати от тези сто завършили си намериха веднага работа в различни софтуерни компании", казва Милко. Но допълва, че приемният изпит е труден и не е за начинаещи – "самият аз се самообучавах известно време, преди да кандидатствам".Интензивността е различа в различните модули – в началото е два пъти седмично вечер, после става три пъти седмично и последната част е по цял ден. "Много от другите курсисти си взимаха един месец отпуска за последния модул и накрая напуснаха другите си работи, за да могат да посещават курса, но и с идеята, че са категорични, че искат да се преквалифицират. Всички изкараха и изпита и веднага започнаха работа като програмисти."От началото на 2017 г. Академията на "Телерик" е вече независима организация и отново е под директното ръководство на четиримата й създатели: Васил Терзиев, Светозар Георгиев, Бойко Яръмов и Христо Косев. По думите на Светозар Георгиев, както екипът на Академията на "Телерик", така и текущите сезони на "Софтуерната академия", "Училищната академия" и "Детската академия" ще продължат да работят в настоящия си формат през 2017 г."Софтуерната академия на "Телерик" се е променила с времето – "днес е подходяща за всички хора, които искат да навлязат в света на програмирането и дигиталните технологии или да надградят познанията си в тези сфери, или търсят възможност за преквалификация, за да започнат успешно своя професионален път".Програмата "Софтуерната академия на "Телерик" продължава дванайсет месеца и включва над двайсет курса. В момента успоредно се провеждат два сезона на "Софтуерната академия на "Телерик". Другият вече стартира през октомври 2016 г. и в момента е отворен за онлайн курсисти с опит в програмирането. Желаещите да се включат директно във втория етап от програмата могат да се запишат за онлайн участие в курсовете "Компонентно тестване със C#" и "JavaScript ООП" до 29 януари. Не се изисква кандидатстване и преминаване на входен изпит, но желаещите трябва да имат опит със C#, HTML, CSS и JavaScript. След завършване на двата курса участниците могат да продължат обучението си онлайн до юни. При успешно представяне те могат да преминат в присъствена форма на обучение във финалния и най-важен етап от програмата, когато курсистите избират област за специализация. Повече информация на: www.academy.telerik.com