Блясъкът на подредения ум

Документалният филм Minimalism: A Documentary About the Important Things на тандема Джошуа Милбърн и Раян Никодимъс, е обявен за номер 1 в независимата документалистика за 2016 г. Блогът им The Minimalists има над 4 милиона последователи, а техният The Minimalists Podcast оглавява секция "Здраве" в iTunes