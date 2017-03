С две гърди напред

П

2016 г.

което не попречи на Думата да одобри почти единодушно проектозакон за намаляване на наказанията за домашно насилие.

We Should All be Feminists, надписът на тениската на Dior, e взет от вече прочутата 30-минутна едноименна лекция по време на конференция TED на нигерийска авторка Чимаманда Нгози Адичи. Адичи е петото от шест деца. Баща й е първият нигерийски професор по статистика и ректор, а майка й – първата жена регистратор в Нигерийския университет. Учи за кратко медицина и заминава за Съединените щати, където учи комуникация и политически науки и има магистърска степен по творческо писане. Първите й романи - Purple Hibiscus (2003), Half of a Yellow Sun (2006),"Американа" (2013), са отличени с редица номинации и награди. Днес тя продължава да пише и да преподава творческо писане.

Основната тема на TED презентацията на 40-годишната писателка е неравнопоставеността между половете в Африка, феминизмът и личните й истории. Лекцията вдъхновява и певицата Бионсе, която използва откъси от нея в песента си Flawless от 2013 г.: "Учим момичетата да се свиват, да се принизяват. Казваме им: "Позволено ти е да имаш амбиции, но не твърде големи. Трябва да се стремите да бъдете успешни, но не твърде много, в противен случай бихте засенчили мъжа."

През 2015 г. шведското правителство раздаде книгата "Всички трябва да бъдем феминисти" на Адичи на всички 16-годишни младежи в страната.

Чимаманда аплодира ревюто на Dior от първите редове.

Светът за Америка

в последните месеци,

Тръмп, маршът се

трябваше

...

Аликс Добкин © LizaCowan, 1975





The Future is Female е надпис, който може да видите върху стотици различни тениски. Оригиналният дизайн е направен за Labyris Books – първата женска книжарница в Ню Йорк, която отваря врати през 1972 г. Двете собственички и партньорки искат пространството им да е средище не само за литература, писана от жени, но и за активизъм.

Фразата The Future is Female беше изречена в обръщение на Хилъри Клинтън, адресирано до участниците в Женския марш във Вашингтон на 21 януари 2017 г.

woman ("гадна жена") по време на последния президентски дебат.

онова, което запали фитила преди няколко месеца, е един запомнящ се дебют. С

която

след 17 години работа там

помогна на

ачало на новия феминистки феномен започна

от Карл Лагерфелд, който "режисира" феминистки протест

–

активистката

Всъщност цялата седмица на модата в Ню Йорк беше залята от вълна активизъм. Марта Хофман започна шоуто си с редуващи се изявления на съ-прецедателките на "Женския марш". "Бях вдъхновена да направя шоу и да го използвам като микрофон за нещо по-голямо", обяснява тя.

"Тези жени направиха най-големият протест за човешки права в историята на страната. Темата е малко тежка, но сега е моментът да говорим за нея." Джонатан Симхай разви тенденцията, появявайки се на есенното си шоу в тениска с надпис

Feminist AF

и давайки по една такава на всички от първия ред и те бързо се превърнаха в моден хит. При представянето на новата си колекция в Лос Анджелес Ребека Минкоф приключи шоуто си с живо изпълнение на

MILCK ,

която изпя своя хит

Quiet –

неофициалният химн на "Женския Марш".

През 2016 г. актрисата Ейми Шумър стана първата жена в десетката (топ 4) на най-високо платените комици в света в списъка на Forbes с доход от 17 милиона долара.

Тина Фей, Алиша Кийс и Мерил Стрийп са само част от най-ярките звезди, които се изказват против сексизма и говорят за правата на жените.

– писателка, общественичка и борец за човешки права, с което се опита да привлече внимание към феминисткия й клуб на читателките Our Shared Shelf. Тя спечели и отличието "Жена на годината" на списание

Много политически фигури започнаха да говорят за правата на жените. Президентът Обама обясни, че е феминист на среща в Белия дом и отбеляза, че "трябва да преосмислим това отношение, което ни кара да пляскаме на мъжете затова, че са сменили една пелена, стигматизира бащите които се занимават само с децата си и сочи с пръст работещите майки... Трябва да сменим начина на мислене, който дава предимство на увереността, независимостта и амбицията на работното място във всички случаи, освен ако не си жена."

Феминизмът отново е актуален. В развитите общества мястото на жената отдавна не е само в кухнята. Жените вече заемат най-високи позиции в политиката и бизнеса, упражняват професии, считани до неотдавна за "мъжки" и взимат самостоятелни решения за живота си, в това число кариерно развитие и отлагане на брака и раждането на деца. Въпреки това проблемите с неравенството между половете остават.Според изследване на Световния икономически форум (WEF), цитирано от "Ройтерс", жените и мъжете биха могли да получават еднакво заплащане най-рано след 170 години, а само преди година прогнозите са били, че възнагражденията им ще се изравнят след 118 години.ървите места в класацията за равенството между половете сред 144 държави по общо 4 показателя държат Исландия и Финландия. България е на 41 място. Но дори и в Исландия на 24 октомврихиляди жени напуснаха работните си места и излязоха на протест – точно в 14:38 ч. Проучване в страната показа, че те получават с 14% до 18% по-малко от мъжете на същите позиции, затова часът не е случаен – той маркира момента, след който, ако заплатите на двата пола се изравнят, дамите започват да работят даром. Няколко дни по-рано стотици хиляди представителки на "нежния" пол излязоха по улиците на Аржентина, за да протестират срещу насилието срещу жени, провокирани от случай на изнасилване и убийство на 16-годишно момиче. А в Полша се включиха в масова стачка "Черния понеделник" срещу плановете на правителството да забрани абортите. В Русия 14 000 жени биват убити от роднини или съпрузи всяка година, т.е. 40% от тежките престъпления се извършват в рамките на семейството, показва официална статистика, цитирана от Human Rights Watch,Но за правата на жените, сексизма и сексуалното насилие се заговори глобалнослед избирането на Доналд Тръмп.На 21 януари, първият ден след встъпването в длъжност на новия американски президент, милиони излязоха на протест . Започнал от една фейсбук публикация на възрастна американка от Хавай, която прикани жените да организират шествия като реакция на избирането напревърна във възможност за обединение по различни въпроси, включително правото на аборт, наказателното правосъдие, имиграционна реформа и защитата на околната среда. Освен Вашингтон, Ню Йорк, Лос Анджелис, Чикаго, Бостън, мащабни протести заляха големите градове в Европа, Австралия, Канада.Участничкитеда си ушият или оплетат шапчици с котешки уши pussyhats. (Символично, като напомняне на вулгарната реплика на Тръмп от 2005 г., казана по адрес на жените: "And when you’re a star they let you do anything. Grab them by the pussy..." "Когато си известен, позволяват ти да правиш каквото си искаш, да ги хванеш за оная работа...)Но сред морето от розово се откроиха няколко бели тениски – на Мадона, Риана и актрисата Натали Портман, последните две – носещи еднакви надписи.Модата отразява действителността и може да е ангажирана с каузи. Но модата и политиката рядко са се преплитали така директно, както наблюдаваме в момента. Голяма част от модната общност публично подкрепи президентската кандидатура на Хилъри Клинтън в социалните медии с постове, обозначени с хаштаг #NastyWoman #ImWithHer , оп време на предизборната кампания, след като Доналд Тръмп нарече опонентката си nastyМоже би тема като феминизма е отлична стратегия за привличане на внимание, норед блясъка, флоралните мотиви и нежната естетика при представянето на колекция пролет - лято 2017 на "Диор" на модния подиум се разход и една тениска с надпис We Should All Be Feminist ("Всички трябва да сме феминистки") на фона на парчето Flawless на Бийонсе. Италианката Мария Грация Кюри,напуснa Valentino, стана първата жена - творчески директор на "Диор", в цялата 70-годишна история на модната къща. С нейната първа колекция тя предизвика бум в социалните медии, и така, с хаштага #weshouldallbefeminists "Диор" да си проправи път в популярната култура.pрез 2015 г.в края на пролетното шоу на " Шанел " с послания, издигнати върху плакати от моделите Жизел Бюндхен, Кара Делевин и Джорджия Мей - "Историята е нейната история", "Феминизмът не е мазохизъм", "Първо дамите", "Правете мода, а не война". "Не разбирам защо човешките същества не са равнопоставени, особено в този бизнес. Реших, че ще е хубаво да изразя позиция по проблем, който ми е добре познат. Майка ми беше феминистка, израснал съм с тази тема", коментира тогава самият Лагерфелд.Модната индустрия сякаш никога не е била по-обединена от сега. Всичкиот новоизгряващи независими дизайнери и малки брандове в Etsy до Марк Джейкъбс, правят тениски в подкрепа на жените и подпомагат различни каузи, свързани с темата. И това е победа – достатъчно дълго време имаше противоречие между модата и феминизма, защото минаваше за лицемерие да си облечена в последните модни колекции и да скандираш за правата си.Само преди няколко седмици непалският дизайнер Прабал Гурунг представи парад на феминистките тениски за финала на ревюто си . На подиума на Седмицата на модата в Ню Йорк моделите му, включително и Джиджи Хадид, носеха надписите This is what a feminist looks like, The future is female, I am Gloria, I am Malala, I am Michelle. В интервю за Business Insider Гурунг каза, че колекцията му за 2017 г. е вдъхновена отГлория Стайнем. След като прочел мемоарите й, той се вдъхновил от нейната сила и отдаденост на каузата. Гурунг го нарича съвременен феминизъм и отбелязва, че това не е "мода" за един ден. Той самият е отгледан само от майка си, което също се е отразило върху възгледите му.Силните жени са на дневен ред – това искат да видят всички, или поне самите жени. На наградите "Грами" видяхме бременната Бионсе като пчела майка (роклята й бе вдъхновена от африканската богиня Ошун), а когато Адел спечели наградата за албум на годината, тя я посвети на Бионсе и нейния албум Lemonade като ярък пример за женска солидарност и подкрепа.Миналата година актрисата и модел Ема Уотсън скри в лондонското метро сто бройки от книгата Mom&Me&Mom на Мая АнджелоуElle заради хуманитарните си постижения и работата си към кампанията на ООН HeForShe за равнопоставеността на половете. "Това не е година, в която можем да си позволим да мълчим. Това е годината, в която гласовете на всички жени трябва да се чуят", каза актрисата.