Широко отворени уши

Подкастът е аудиопредаване, което може да бъде свалено или слушано директно от интернет на мобилно устройство или компютър по всяко време. Наричат ги новите сериали, нищо че няма единодушие как е правилното им множествено число на български език - подкасти или подкастове. Какво друго да очакваме от медиа, чието оригинално наименование се ражда напълно инцидентно - в края на 2004 г. британският технологичен журналист Бен Хамърсли изостава от крайния срок със статията си за феномена на новите аудиопредавания за автоматично сваляне.Когато най-после е готов, се оказва, че статията е с 20 думи по-кратка, а трябва да влезе за печат всеки момент. Докато се чуди какво още да добави, Бен установява, че форматът, който описва, всъщност си няма име. В бързината решава да си измисли няколко нови думи: аудиоблог, guerilla медиа и накрая подкаст. Изпраща материала си точно навреме и забравя за него. Шест месеца по-късно получава имейл от The Oxford English Dictionary със запитване за първоизточника на думата подкаст. С неудобство Бен признава, че сам я е измислил, за да спази крайния срок на статията си. Отговорът е: "В такъв случай поздравления. "Подкаст" е дума на годината на 2005-а."По онова време подкастите са най-вече аматьорски, нишови предавания, насочени към много тясна аудитория, но постепенно и органично се развиват в цяла медийна индустрия, донякъде точно защото не се съобразяват с масовия вкус, дори напротив. Усещането за интимност и лично преживяване, което носят на слушателите си заради звуковия формат, запазва вярна аудиторията им, която расте с всяка изминала година дотолкова, че вече безспорно привлича интереса и на рекламодателите.По данни на Apple в системното приложение за слушане на подкасти на iPhone за миналата година са изслушани 10 милиарда епизода. И това са данните за едва 60% от слушателите - останалите използват други приложения за слушане на подкасти като Overcast, Castro и Stitcher. За последната година водещи медийни компании като The New York Times, The Wall Street Journal и Buzzfeed основаха свои собствени подкаст отдели, a професионални подкаст продуцентски компании като Gimlet влагат нови бюджети в разширяване на програмата си с по няколко нови шоута на година.Усещането за автентичност и свободата на въображението, което те въвлича в историята, правят формата на подкастите несравним. Добре разказаната история от познат глас може да ви въздейства много по-силно, отколкото видео или печатна медиа. И е навсякъде с вас: може да слушате на път за работа, докато разхождате кучето или както правеше една млада майка, всяка вечер, на слушалки, докато се опитва да приспи новороденото си бебе. За допълнителен адреналин при тичане спортуващите препоръчват криминални подкасти, но предупреждават, че неведнъж са тичали презглава в парка от страх, защото епизодът се е оказал твърде въздействащ.Често, докато слушам поредния епизод на път за работа в софийското метро и наблюдавам хората със слушалки около мен, надничам да видя дали няма да видя логото на някой познат подкаст на екрана на телефона им, за да ги заговоря. Уви, въпреки сравнителната достъпност на подкастите в България слушатели не се срещат често, а и подкастите на български език се броят на пръсти. И въпреки че най-честото оправдание е липсата на време, най-хубавото на подкастите е, че няма нужда вие да правите специално място за тях, защото те се съобразяват изцяло с вашето собствено ежедневие, разпространяват се безплатно и имате нужда само от устройство, на което да ги слушате - смартфон или компютър - и съответното подкаст приложение. А ето и кратък гид с някои от най-добрите подкасти напоследък.Най-новият подкаст на New York Times цели да даде контекст на новините от деня. Разговорите често включват коментар на специалисти от различни звена в редакцията, като например дългогодишния адвокат на медиата, който впоследствие става един от най-уважаваните им правни журналисти. И има гласа, за да го докаже. Всичко това за под 15 минути на ден.Sleep with me възниква, когато водещият си задава въпроса "достатъчно скучен ли съм, за да приспя слушателите си". Епизодите включват негови напълно безсмислени и отегчителни бръщолевения със спокоен, равен тон и действат безотказно.Няма никакво значение - и ние не знаем за какво точно се разказва в нито един епизод, защото всеки път заспиваме.Подкастът на списание Outside следва неотклонно мисията на изданието да насърчава активен начин на живот чрез историите си за спорт, приключения, пътувания, екстремни преживявания, здраве, фитнес и интервюта с вдъхновяващи личности. Разказите са подплатени със записи на живо, което допринася за това съвсем реалистично да ви пренесат на пуст планински път през зимата, насред джунглата или очи в очи с див леопард, докато пътувате спокойно на път за работа в софийското метро. Why Oh Why е вдъхновен от влиянието на интернет върху съвременните романтични срещи. Освен остроумни наблюдения епизодите включват и истински истории и разкази от първо лице, като например този, в който водещата решава да събере петима мъже с различен социален профил в един общ разговор за техните навици, свързани с ходенето на среща, или да получи достъп до ексклузивното приложение за запознанства на американските знаменитости.В Song Exploder музиканти като Bjork, Solange, The National или композиторът на La La Land Джъстин Хъруиц обясняват историите и елементите около създаването на най-популярните си композиции. Много по-забавно, отколкото звучи, а и къде не сте изгубили 15 минути.Малко преди американските президентски избори тази година четирима бивши служители в администрацията на Обама, между които и Джон Фавру, популярният млад автор на речите му, започнаха политическия подкаст, чиято цел беше да предложи коментар в хода на изборите. Но след неочаквания им изход и настаняването на Тръмп на "Пенсилвания авеню" номер 1600 съставът промени името си на Pod Save America. Предвид сантимента им към Демократическата партия четиримата дори не опитват да имитират обективност, но обещават искрени разговори с демократи, републиканци, активисти, журналисти и комици. Въпреки че в днешно време ни е трудно да направим разлика помежду им.Един от най-популярните постове в Туитър от времето на първи сезон на Serial гласи: Всеки четвъртък сутрин в L-линията на метрото в Ню Йорк всичко е тихо и спокойно, защото всички слушат новия епизод на Serial. До голяма степен Serial е поредицата, която успя да направи подкаст формата масов. Както и да върне за преразглеждане един отдавна приключил съдебен процес за убийство.Ако не сте го слушали, бързо към началото. Ако сте, потърпете до март, когато се задава новата продукция на същия екип, S-Town, чийто първи сезон ще бъде пуснат наведнъж вместо поетапно - на епизоди, по примера на Netflix и летящия старт на House of Cards.Журналистката Ан Фрийдман и най-добрата й приятелка Aminatou Sow живеят на двата срещуположни бряга на Съединените американски щати и въпреки това са намерили начин да споделят живота си една с друга - и с всичките си слушатели. Всъщност всеки епизод е интересен и непринуден разговор между две умни жени за всичко - от интернет, през медицинската марихуана в Калифорния до неизменната тема за президентските избори. И в никакъв случай не е само за жени. Интервютата на Криста Типит звучат все едно слушате терапевтични сеанси. Като се започне от мекия й успокояващ глас до това, че не сте се усетили кога е минал един час, a тя с лекота и благ тон вече е разкостила събеседника си.Гостите й варират от Паулу Коелю, Ален де Ботон и технологичния предприемач Анил Даш, така че всеки може да открие по нещо за себе си.Подкастът на популярния сайт за храна Food52 пренася част от запазените си похвати и в слушалките - непринуденост, забавни теми и точно толкова подправки в заглавието, колкото да съберат внимание, но да не пресолят темата.Щом наркодилърите изкарват толкова много пари, защо продължават да живеят при майките си; корумпирани ли са сумистите – това са само част от неочакваните въпроси, на които икономистът Стивън Левит и журналистът Стивън Дъбнър намират отговори, използвайки икономическите теории и процеси. Стивън Левит, който е носител наградата за най-добър икономист под 40-годишна възраст и е в класацията на "Тайм", многократно е казвал, че икономиката е наука, която разполага с отлични инструменти за получаване на отговори, но със сериозен дефицит от интересни въпроси, и тандемът Дъбнър и Левит са добри в намиране на атрактивни въпроси.Откъде да започнете:За съжаление малкото български подкасти са или много тясно профилирани в сферата на предприемачеството, технологиите и програмирането, или вече недействащи. Най-често и двете. Един от малкото останали подкасти, който, изглежда, има своята вярна аудитория, е nerds2nerds. Епизодите надвишават час и половина, темите са подчертано технологични, но не е като да не са ни предупредили още в мотото на подкаста:"Ще си говорим каквото си искаме."Ако не се занимавате с програмиране, по-добре e да не започвате.