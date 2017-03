Времето (не) е наше

Техники и приложения за организиране на времето



- Една от най-известните техники за висока продуктивност и същевременно за справяне с прокрастинацията е pomodoro. Името идва от вид италиански кухненски часовник. Техниката е 25 минути работа и пет минути почивка. На всеки четири "домата" или работни процеси от по 25 минути ви се полага по-дълга почивка от 15 минути. Съществуват множество варианти на pomodoro приложения за телефона, които с аларми известяват кога са минали минутите и под формата на игра се отбелязват червени домати за свършена работа и зелени за почивката. Има го и във версия за компютър, както и онлайн, без нужда за инсталация на www.tomatoid.com



- Приложението Omnifocus 2 – помага за концентрация и организиране на задачите. Използва системата на Дейвид Алън Getting Things Dones по книгата му бестселър. Много интуитивен дизайн, лесно се синхронизира с всички устройства на Apple (но е само за тях) и струва 40 долара за iPhone. (www.omnigroup.com/omnifocus)



- Правилото за 10-те минути – страхът от започването е основното нещо, което ни подтиква да отлагаме. Доказано е, че ако успеете да убедите сами себе си да започнете с мисълта, че ще работите само десет минути, всъщност няма да спрете след десетата минута. В 90% от случаите хората продължават да работят и довеждат нещата до успешен край. Прост психологически трик



- Програми, които блокират определени страници – социални мрежи или други "черни дупки" онлайн, които ви губят времето.



Stay Focused, Block Site, Nanny – след като въведете сайтовете, до които искате да бъде блокиран достъпът ви за колкото часа, ще трябва да работите. Но за по-сигурно си изключете и интернета на телефона.



- Временно деактивиране на регистрациите в различните социални мрежи и изтриване на целите приложения от телефона



- Подкасти за висока продуктивност:



o в предавания от по две минути се дават кратки и ясни съвети, които да ви мотивират за ежедневните дейности www.productivity.podbean.com



o www.gettingthingsdone.com/podcasts/ - с идеи от автора на бестеселъра Getting Things Done от 2011 г.



o The 5 am miracle (www.jeffsanders.com/the-5-am-miracle-podcast/) – помага за изграждане на добри навици сутрин рано, които да ни мотивират за организиране на времето през деня



- Singletasking – само по една задача, никакво разсейване с много дейности едновременно. Обикновено човек има по 70 000 мисли на ден, което означава 49 различни мисли за една минута. Голямо предизвикателство е как да се съсредоточим само върху едно нещо – книгата Singletasking на Девора Зак от 2015 г. дава съвети как да постигнем това



- Записване на всичко, което би ни отвлякло вниманието. "Всички приложния и агресивни техники за справяне с отлагането ме отблъскват и не ми действат, по-скоро имат обратен ефект и още повече ми пречат да се съсредоточа. Затова практикува осъзнатост (mindfulness) – записвам си всичко, с което ми се иска да се разсея. Вместо да отварям туитър, пиша "искам да отворя туитър", "имам порив да отида до магазина" и т.н.", казва UX дизайнерката Десислава Чонгарова. И твърди, че това работи за нея.