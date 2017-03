Взимаш ли тази кутия?

Две от изданията на Birchbox – създателите на абонаментните кутии



"Докато живеех и работех в Лондон, бях абонирана за бюти кутия. Беше много любопитно за мен от потребителска гледна точка, но и от професионална – това е алтернативна маркетингова платформа, която трябва да се възприема много сериозно. Това беше проект, който силно ме развълнува и реших да реализирам в България."

Димитрена Топалова, Pretty box

Престилка My Little Chef, стикери за надписване на буркани, крем за ръце, още два козметични продукта, списание с рецепти My Little World и илюстрация за поставяне в рамка – това е съдържанието на последната кутия My Little Box, ваша за 14.95 британски лири (около 33 лева). Всеки месец www.mylittlebox.co.uk изпраща на клиентите си кутия, с неща, специално подбрани по конкретна тема.Същото прави и американският сайт за абонаментни кутии www.trytheworld.com , чиято месечна пратка Try The World съдържа 7 или 8 хранителни продукта от различна държава. Този месец с колета пристигат френски crepes, кашкавал от козе мляко и сладки кростини, кестенова паста, маслени бисквити, крекери със сирене и билки.Обединени от дадена тема, пратки като тази достигат до вратата на милиони потребители по цял свят. В България също.Т.нар. абонаментни кутии продължават да са хит от появата им през 2010 г. досега. Всяка година продължават да се появяват нови и нови варианти, като само изброените в страниците с ревюта – boxes.hellosubscription.com mysubscriptionaddiction.com , са около 3000. Освен интересен маркетингов инструмент и средство за пласиране на определени продукти кутиите предлагат нещо много просто – тръпка, преживяване, изненада.Те се различават по цена и съдържание, но принципът е общ – селекция от няколко тематични продукта, които пристигат всеки месец опаковани красиво. Цената е съобразена с качеството и количеството на събраните неща (от 10 до 100 долара), а естеството им е всякакво – от козметика (най-често) през дрехи (чорапи), храни, хобита, книги, аксесоари, домашни любимци, игри и каквото друго ви дойде на ум.Постепенно креативната бизнес идея навлиза и в България, като първите стъпки са още пред 2013 г. – кутии на две различни фирми с козметични продукти. В последната година се появиха още предложения, а някои вече дори са успели да замразят начинанията си "по лични причини" – "" за ръчно изработени български стоки и, за експериментиране с нови вкусове и натурални продукти.Според създателите й http://prettyboxbeauty.com ) за бяла и декоративна козметика е първата месечна абонаментна кутия в България – началото й е поставено през март 2013 г. Таргетирана е към потребители с по-високи от средните доходи, активни жени. "Заради големия наплив от други кутии след нас решихме да се насочим към лимитирани и ексклузивни кутии, фокусирани върху един бранд или мултибранд. Те бяха по-богати на съдържание, но и на много по-висока стойност, което обаче пасна на нашата аудитория (от 20 до 50 лв. в зависимост от продуктите, с включена доставка). Правили сме много такива с марки висок клас", разказва Димитрена Топалова, създател на кутията. Prettybox постепенно намира ниша в България и се ориентира към корпоративните поръчки, започва да изготвя специални издания за жените в няколко големи компании в София (8 март), както и за една от националните медии (Коледа). Паралелно с това каквато е разпространената практика по света през 2014 г. стартира и онлайн магазин. http://beautybox.pinks.bg ) също е бюти кутия с бяла и декоративна козметика и съществува от юни 2013 г., но за разлика от Prettybox е запазила месечните си издания. В тях се изпращат между 5 и 9 продукта в различни размери на козметични продукти за тестване – продукти за лице и тяло, аромати, дерматологична, натурална, декоративна козметика, аксесоари, отстъпки и т.н. Всяка кутия се доставя с куриер в един и същ ден за всички клиенти. "Елементът на изненадата е особено важен и приятен", казва Биляна Димитрова от Pinks. Самите продукти се осигуряват с рекламна цел от официалните представители на марките за България. Pinks Beauty Box има и лимитирани издания – Luxury edition, Men's edition, Baby box. Цената на месечния абонамент е 22.90 лв. с включена доставка.Две, съвсем нови, са детските предложения:Месечната кутия http://abonament-svetulka.com ) съдържа специално подбрани книжки за от български издателства, материали за творчество и подаръци за деца. "Създадохме абонамента, защото знаем от опит, че изборът на детска книжка често отнема доста време, затова решихме да помогнем", обясняват от "Светулка". Работим с най-големите издателства и се стремим всеки месец да включваме енциклопедии, приказки и книжки за оцветяване и творчество, съобразени с темата ни. Отделно изпращаме електронно на клиентите си тематичен план с 30 идеи за игри, учене и забавление." Досега реализираните теми на месеца са: "Здравословното хранене", "Зимата и празниците", "Човешкото тяло" и "България", в момента тя е "Градът и превозните средства".Кутиите са в три възрастови групи – от 1 до 3, от 3 до 5 и от 5 до 8 години. Клиентите могат да поръчват и кутии с минала тема, а всички получават кутиите си заедно, веднъж месечно – за 25 и 29.90 лв. с включена доставка. Предлага се 3-месечен и 6-месечен абонамент."Искаме за развихрим въображението и креативността на децата, да прекарват и време далеч от екраните. Искаме да сме част от живота на децата ни, от техния път да израснат и станат такива, каквито искат да бъдат", казва идеологът на http://pandabox.bg ) Силвена Ралинова. Във всяка кутия тук има материали за няколко направи-си-сам проекта. Освен материалите за тях в кутиите се изпращат и допълнителни неща – албуми за оцветявки, пъзели, забавни игри, приказки, стихове, стикери и други. "Подбираме материалите внимателно и без риск за здравето на децата. Съдържанието на кутиите подготвяме ръчно – всичко, което е вътре, е минало през нашите ръце. Най-важното е, че кутиите съдържат всичко необходимо за изработката на проектите. С нас не е нужно родителите да ходят по магазини, книжарници. Разбира се, изпращаме и упътвания със снимки и разбираем за децата описателен текст. В кутиите на по-малките има упътвания за родителите." Теми на кутията досега са били "Аз съм българче", "Ерата на динозаврите", "Звездобройци", "Хелоуински страшилища", "Въздух-земя-вода", "сНежност", "мART". "През тази година предстоят теми за цветята, насекомите, дъгата и други, а през това лято ще направим поредица Земя-Слънчева система-Вселена." Преди няколко дни PandaBox пусна най-новата си услуга за училища и групи – за поръчка на по-голям брой кутии за извънкласни занимания, за занимални, за детски градини, за парти центрове или просто за рождения ден на детето.PandaBox са за две възрастови групи: 3 – 5 години и 6 – 9 години. Изпращат се в края на всеки месец, като приемат нови поръчки за текущия месец до 15-о число. Цената на месечната кутия е 34.99 лв. с безплатна доставка в цялата страна. Освен месечните кутии се предлага абонамент за 6 и 12 месеца, като за тях се изпращат допълнителни подаръци за детето.Само преди няколко седмици се появи http://kashonharmonica.bg ) – "лесен и удобен начин да пазаруваме отговорно и да се храним с истинска храна". В "кашона" обаче изненади няма – в него може да зададете продуктите, които желаете за редовна доставка, и да пазарувате както в стандартен онлайн магазин. "По този начин всяка седмица ще получавате пратка с добра храна, като можете да променяте и добавяте продукти по избор (до 60 часа преди доставката) или пък да отказвате дадена доставка, ако не сте си вкъщи", обясняват на сайта. Вариантите са да изберете готови кашони, пълни с разнообразни продукти или да си направите сами свои собствени, според личните предпочитания. Пример: 1. Кисело мляко, сезонни плодове и зеленчуци, шунка, яйца, масло и хляб – всяка седмица. 2. Сирене, кашкавал, лютеница и цяло пиле – всеки две седмици. 3. Лаврак, бяло вино и сладко от зелени смокини – само веднъж. Базисните кашони са на цени от 61.97 лв. до 120.63 лв., Подбраните кашони (плодове и зеленчуци, за салата, snack и др.) от 13.75 лв. до 52.72 лв., кашоните с рецепта – 15.53 до 25.88 лв., а кашоните, чието съдържание е селектирано от неслучаен човек – от 97 до 141 лв.До тази идея се приближава и по-старата http://goodbox.bg ) – зелена кутия с био- и здравословни продукти за дома и красотата, която дебютира през май 2015 г. Тя съдържа изцяло натурални и биопродукти за всеки момент от всекидневието – хранителни продукти, напитки, козметика, хранителни добавки, дори почистващи препарати, като идеята е потребителите да се запознаят и опитат продукти, на които не са попадали досега, от нови производители. Good Box си партнира с над 100 фирми (производители и вносители) от натуралния и биосектора. Поръчките се правят само на сайта, цената е 19.90 лв., като се предлага намаление при 3- или 6-месечен абонамент, а доставката е 2.99 лв. за цялата страна.Бири от цял свят, които няма да откриете в магазина до вас, пристигат в специален колет на посочен адрес с еднократен или месечен абонамент от https://beery.bg ) – на пазара от съвсем скоро. Обещанието е в тяхното кашонче да има 8 бири от различни пивоварни от цял свят – Дания, Франция, Белгия, Русия, Англия, дори от Сърбия, Румъния и др. Повечето от тях са в бутилки от 330 или 500 мл, по-рядко кенове. На всяка шеста доставка има и подарък – маркова тениска, посветена на бирата, специална отварачка, чаша за бира и др. Абонаментът за 3 месеца е 158.97 лв. (52.99 лв. на кашон, спестявате общо 6 лв.), за 6 месеца: 299.94 лв. (49.99 лв. на кашон, спестявате общо 30 лв.), а за 12 месеца: 575.88 лв. (47.99 лв. на кашон, спестявате общо 84 лв.) https://bopsbox.wordpress.com ) за момента е единствената абонаментна кутия за книги на българския пазар. Създателите й Райс и Алекс от "Четат ли двама", първото буктюб дуо в България, се вдъхновяват от много популярното в световен план начинание. "Идеята ни се стори страхотна и се чудехме защо няма такова нещо в България. Решихме да рискуваме и да опитаме да стартираме такъв проект, защото, както неведнъж сме казвали, ако имаше такава кутия в България преди нашата, ние щяхме да сме абонирани вовеки! Първата ни кутия съдържаше книга от български автор, артикул, изработен по наша идея, и артикул от българска компания. BOPS беше посрещнат страхотно, пилотният ни брой се разпродаде в рамките на шестнадесет часа. Тогава разбрахме, че има смисъл от такава кутия, и така вече почти година."Всеки месец в BOPS има поне една книга (случвало се е да са и повече), както и от 3 до 5 "книжни глезотийки" – "джунджурия" или аксесоар, който прави четенето по-приятно или е свързан с темата на кутията за месеца. Темата на броя за април например е "Храна за душата".Записванията текат през целия месец, а кутиите се изпращат между 15-о и 20-о число на април. "Освен месечния ни брой създаваме и лимитирани кутии, посветени на определена книга, какъвто е случаят с "Пазители" на Цветелина Владимирова." Поръчките се правят на сайта на BOPS. Цената е 25 лв., без включена доставка.