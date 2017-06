Best of fest

Миналата седмица Meadows in the Mountains тихомълком отбеляза шестата си годишнина. силата на Meadows e във величествената планинска природа, която използва за свой декор, супертясно таргетираната публика, отношението към околната среда, непретенциозната селекция на музика от фънк, през дъбстеп, алтернативна, джаз и, разбира се, диско, хаус и техно, както и легендарните афтър партита с басейни, огньове и любопитни лица от всякакви точки на света. Рецепта, която го вкара в полезрението далеч извън пределите на Родопите и му донесе слава на един от най-добрите фестивали в света. meadowsinthemountains.com

© Жоро Панчев

Кога: 23 юни

Къде: Inter Expo Center, София

След тригодишно прекъсване фестивалът за градска култура On! Fest се завръща този месец. Макар музиката да остава на заден план за сметка на аниме, гейминг, графити, паркур, скейтъри и кино, новото издание си струва да влезе в календарите за събития това лято и изглежда като обещаващо ново начало за нещо, което така или иначе няма аналог у нас.

Кога: 7 - 9 юли

А to Jazz стартира преди 6 години с мисията да докара най-големите имена в джаз музиката в световен план на една сцена под софийското небе. Огромният успех на фестивала през последните години се дължи както на силния подбор на истински майстори и звезди на жанра, така и на безплатния вход. Тази година присъствието по зелените площи на Южния парк ще е задължително най-малкото заради величествените звуци на Robert Glasper Experiment.

Кога: 28 юли - 19 август

Къде: Пловдив

Три сцени и над 30 артисти очакват почитателите на рок музиката в Пловдив това лято в дебютния Hills of Rock. Фестивалът, който ще се проведе в парка около Гребен канал - Пловдив, влиза ударно в културната програма на бъдещата Европейска столица на културата с имена като Evanescence и Guano Apes.

Кога: 6 - 9 юли

Къде: Враца

Хип-хоп, джаз, дръменбейс и електроника са на менюто на Vola Open Air тази година. Фестивалът, който се провежда на връх Околчица в природен парк "Врачански Балкан" за пореден път ще даде сцената на по-иновативните имена от бг и чуждестранната музикална сцена. Набедените този път са английският мултиинструменталист Swindle и дръменбейс дуото SpectraSoul, а родната сцена ще представят Saturated Pixels, Drumset Vision, Жлъч и Гена и Tekniq.

Къде: Гела

Гайдарското надсвирване в село Гела традиционно събира хиляди любители на българската фолклорна музика в първия уикенд на август като прелюдия към Илинденския събор. Посетителите могат да очакват оспорвано състезание между гайдари в три възрастови групи (до 12, между 13 и 18 и над 19 години), палатков лагер и включване от гост-гайдари от неочаквани места като Япония, Унгария и Холандия.

Кога: 5 - 12 август

Sziget в Будапеща



Кога: 5 - 9 юли

Къде: Будапеща, Унгария

Sziget е един от по-добре познатите фестивали в по-близката ни част на Европа, а директната самолетна линия от края на миналата година вече го прави лесно достъпен. Фестивалът, който се провежда точно извън унгарската столица на малък остров в река Дунав на име Обудай, е известен с разнообразната си, за-всеки-вкус-по-нещо селекция от поп, инди и рок до комерсиална и по-нишова електронна музика, но предлага и богат избор от немузикално изкуство. Има танцови представления, изложби, инсталации и театър, ако случайно ви останат сили след срещата с The Kills, PJ Harvey, Pink, Wiz Khalifa, Flume и още един куп големи и по-малко познати имена.

Кога: 30 август - 3 септември

Кога: 13 - 17 септември

Музикалните фестивали са рай за почитателите на музиката заради потенциала си да съберат на едно място десетки артисти, които иначе трябва да дебнеш да видиш по (западно) европейските столици, и макар сетовете обичайно да са само едночасови и да е трудно на най-големите имена технически и времево да разгърнат целия си потенциал на сцената, си остават чудесен вариант за наваксване и откриване на нова музика, бърз туризъм и заслужено бягство от всекидневието.Опитите за качествен фестивал у нас оставиха дълъг списък с жертви, сред които може би най-обещаващият Park Live в София, злощастният Elevation, фестът в Беглика, лакатнишкият Artmospheric, морският Spirit of Burgas или силно курираният откъм електронна музика Horizon в Банско. За сметка на това родният Meadows in the Mountains влезе в редица класации на най-добрите фестивали в света, джазът просперира и все повече малки фестивали създават свои традиции благодарение и на немузикална програма. Докато чакаме появата на българския еквивалент на Primavera или Pitchfork Festival, или Coachella, или поне Exit, хвърляме поглед към по-интересното от предстоящия фестивален сезон у нас и съвсем близо зад границата.Къде: Парк на летище СофияСлед дебюта си миналата година с участието на GusGus и Gorgon City и един куп техно диджеи HippieLandia тази година е по-скромен и стяга програмата си на три сцени в един ден, на които ще излязат Dub Fx, Dave Clark, Tensal, COOH и Иван Шопов и Авигея.Кога: 24-25 юниКъде: СофияКъде: Слънчев брягВ продължение на четири уикенда в разгара на летния сезон Solar Summer окупира Слънчев бряг с електронни звуци за почитателите на по-масовата твърда електронна музика, каквато можете да чуете в софийския Yalta Club, който е и организатор на събитието. Тази години тълпите от млади ентусиасти и превъзбудени туристи на Cacao Beach ще танцуват до след изгрев слънце на фона на сетове от хора като Chris Liebling, Richie Hawtin, Jamie Jones и Adam Beyer.Кога: 30 юни - 1 юлиКъде: КукленРаботилници, занаятчийство, нестинари, театър, йога и малко езотерика. "Експериментът" WakeЪп стартира преди седем години и в началото на юли ще събере своите последователи до манастираСв. св. Козма и Дамян" над Куклен. Освен възможности за духовно самоусъвършенстване, прихващане на нови умения и знания и детска програма фестивалът предлага и музикална програма с участието на познати родни имена като Миленита и Джанго Зе.Кога: 28-29 юлиКога: 5-6 августКъде: БанскоДжаз фестивалът в Банско празнува 20-годишнина, откакто се е заел със задачата да събира класици и новатори в жанра от световната и българската сцена. Тази година в продължение на цели осем дни на фестивалната сцена ще гледаме родни звезди на джаза като Камелия Тодорова, Хилда Казасян, Sentimental Swingers и холандската саксофонистка Candy Dulfer.Къде: Нови Сад, СърбияExit е един от най-популярните световни фестивали у нас, не само защото се провежда на няколко часа с кола от София във фантастично избраната за целта Петроварадинска крепост в съседна Сърбия, но и заради повече от 15-годишната си история с величия като Erykah Badu, LCD Soundsystem, Jamiroquai, суперсилни и до днес изпълнители като Arcade Fire и Crystal Castles и нишови агенти като Chromeo или Boyz Noise. Тръгва от студентско движение, протестиращо срещу режима в Сърбия, за да се превърне в най-значимия балкански музикален фестивал през последните години. Ако не се страхувате от огромните тълпи, които изпълват всички краища на внушителната крепост, и ако можете да виреете на сериозна жега – планирайте ходене на Exit. Макар напоследък line-up-ът да изостава от този на западните му конкуренти, тази годинa фестивалът си струва заради имена като Róisín Murphy, The Killers, Noel Gallagher, Nina Kraviz, Black Coffee, Years & Years и Paul Kalkbrenner.Къде: парк "Буфтеа"Кога: 12-13 августФестивалът в парка Буфтеа, намиращ се на 20 км от Букурещ, носи името на песен на Interpol, а за новото му издание именно американската пост-пънк група е хедлайнер. Турнето им е посветено на 15-годишнината на превърналия се в класика дебютен албум Turn on the Bright Lights. Участват още Editors, The Kills, Metronomy, Nothing But Thieves, Oh Wonder.Кога: 5 - 14 августКъде: Пула, ХърватияЛегендарната Grace Jones, нови повелители на електронната музика като Moderat и Floating Points и пионери от ранга на Theo Parrish и Maurice Fulton са само част от имената, които обещава хърватският Dimensions тази година. Фестивалът с акцент върху по-интелигентната страна на електронната музика се провежда в крепостта Пунта Кристо в пристанищното градче Пула и както можете да си представите, положението е лежерна електроника на плажа в дневните часове, партита и разходки с лодки и тежка програма след залез слънце.Къде: Солун, ГърцияРазлични локации стават сцена на водещия фестивал за електронна музика и аудио-визуално изкуство в Гърция Reworks, който вече 13 години се налага с класици в жанра като Henrik Schwarz, най-яките новобранци в хаус и техномузиката като Art Department, Dennis Ferrer и родният ни герой KiNK миналата година и качествени имена от по-комерсиалната музика като Jessie Ware и Jamie Woon. На сериозния музикален лайнъп Reworks предлага акомпанимент от визуални инсталации и изложби, които го направиха сериозна платформа както за местните артисти, така и за такива от целия свят. Големите имена, обявени досега тази година - Solomun, Recondite, Dixon, Ben Klok.