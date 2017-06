10 филма за лятото

The

Last

Knight

Homecoming

Iron

Man

(

)

Летните филми са бягство. И със сюжетите им и буквално – два часа в тъмната прохлада на залата, с изключен телефон. Ваканцията е от всичко – включително от претенциите за висок смисъл и дълбока драма. Не е задължително да си маниак по комикси, супергерои (не може без тях в сезона), завръщащи се печеливши франчайзи (примерно за интелигентни маймуни), за да им отделиш два часа мозъчна почивка.През лятото минават и глупавите вицове, и тоалетният хумор. Комедиите тази година са с по-силно женско присъствие, има и френска такава. Спектакълът е осигурен от майстори както на тъмната (Кристофър Нолън), така и на светлата (Люк Бесон) страна. За пристрастените има двойна доза Стивън Кинг, за арт носталгиците – картичка в 3D от Вим Вендерс.Фактически "те" отдавна са тук. "Пазители на галактиката 2" (но не и от фалшиви новини и съвременни фанатици) са тук още от началото на май. От началото на юни е и поредната вариация на "Пришълецът" под силната ръка на Ридли Скот. От тази седмица компанията им разширяват новите. Без Шая Лебьоф, който тръгна да прави авторско кино за "Сънданс", но отново с Марк Уолбърг. Колите пак стават онези големи ходещи неща (което вече успешно беше използвано в реклама на... кола). Изненадата е, че добрият Оптимус Прайм минава (за кратко?) на страната на лошите.като у дома () в летния афиш. Трети актьор навлича костюма след Тоби Магуайър и Андрю Гарфийлд – младият британец Том Холанд. Завръщането на Питър Паркър е в годините му в гимназията. Времето, когато най-вече се четат комикси и се гледат филми по комикси. Мариса Томей е добрата леля Мей, а като злодея Вълчър изненадващо се явява Майкъл Кийтън. На Паркър му трябва "железен" ментор за неизбежния сблъсък, това естествено е Робърт Дауни–младши като7 юлине е свършила във всякакъв смисъл, защото още от първия филм (1968 г.) с Чарлтън Хестън знаем, че това е Земята. Франчайзът получи силен рестарт през 2011 г. с влизането на Анди Съркис в motion capture кожата на Цезар, вожда на човекоподобните. Сега е техен ред да отмъщават за лошото им третиране. Човешките сили води Уди Харелсън като Полковника, актьорът каза, че моделът му е бил Марлон Брандо в "Апокалипсис сега". Трейлърът загатва, че битката ще е епична. (14 юли)Шпионският трилър с ярки каскади обикновено е мъжка територия, на обратното мнение е Чарлийз Терон. Заглавиетое за нея. Режисира дългогодишният координатор на каскади Дейвид Лийч от "Джон Уик". Действието е в Берлин малко преди падането на Стената, атомна тайна трябва да бъде опазена от руснаците. Либретото е графичният роман The Coldest City, но важното са каскадите, повечето изпълнени лично от Терон. (11 август)Кристофър Нолън има опит в лятното лансиране ("Черният рицар"), печелил е от него, включително и внимание от Академията. Сега се надява на същото с. Край едноименното френско градче през 1940 г. се разиграва една от големите битки на ВСВ. Историята още спори погром или победа е била евакуацията на 300 000 британски войници по въздух, суша и море. Кинематографично изглежда да е победа, познавайки страстта на Нолън да стига границите на зрелището, както и присъствието на актьори като Кенет Брана, Марк Райлънс и Том Харди. (21 юли)Двадесет години след "Петият елемент" Люк Бесон се връща към изходния му френски комикс Valérian et Laureline (който, казват, подсказал и на Джордж Лукас неща от визията на Star Wars). След 7 века метрополисът "Алфа" е събрал цялата човешка култура. От унищожение го бранят красива млада двойка космически полицаи (Дейн Дехаан и Кара Делвин). Въвдо истинските актьори Клайв Оуен и Рутгер Хауър екзотично се появяват Хърби Хенкок и... Риана. (21 юли)Познавачите помнят коравия градски уестърн на Уолтър Хил от края на 70-те "Шофьорът", сравним единствено с "Булит". Сега в ролите на Райън О‘Нийл и Изабел Аджани са съответно Ансел Елгорт и Лили Дейвис. Наемният шофьор за бягства от банкови обири (вършат ги Кевин Спейси, Сжон Хам и Джейми Фокс) отново е хладен професионалист, ако не броим страстта към музиката в колата му. Което почти разреждадо комедия, но само "почти". (28 юли)С готвените телевизионни серии по "Мъглата" Стивън Кинг се оказва героят на сезона с две екранизации, излизащи в рамките на месец.е по серията му от разказ и седем романа, по думите му, вдъхновени от Толкин и Серджо Леоне. В ролята на Роланд Стрелецът, озовал се от митологията (древна и уестърнова) в Америка от 80-те, е Идрис Елба, Матю Макконъхи е срещу него във вечния им дуел като Човекът в черно. "Звукът, който чувате, е затръшването на вратата зад вас. Добре дошли в Тъмната кула." Думите са на Стивън Кинг (4 август).Книжната лодка изчезва зад каналните решетки – жълтите очи на ужаса гледат втренчено оттам. Телевизионните минисерииот 1990 г. с Тим Къри като клоуна Пениуайз са класика, време беше за осъвременяване. След Гийермо дел Торо проектът бе поет от Кари Фукунага, по неговия сценарий и с повече близост до романа го довършва аржентинският талант Андрес Мускети. Трейлърът е вледеняващ, с Бил Скарсгард като злото на милион години – собствените ни страхове. Могат да го спрат само приятелското доверие и саможертва на 11-годишните момчета от "Клуба на лузърите" в тихото градче Дери. (7 септември)Поради липса на редовния Уди Алън това лято (Wonder Wheel е планиран за 1 декември, когато той навършва 82) се задоволяваме с белгийско-френскияна актьорското и режисьорско дуо Доминик Абел/Фиона Гордън. Комедията е физическа и с висене от Айфеловата кула по Харолд Лойд и с търсене на смешното в привидно сериозни ситуации по Жак Тати (21 юли).По-груб е хуморът в(Snatched). Очаквано, след като вътре е Ейми Шумър ("Тотал щета"), играеща дъщеря на Голди Хоун. Двете са най-лошото на типа "разглезени американски туристки в Южна Америка", преди да бъдат истински отвлечени. Това естествено ги сближава. Надяваме се сантиментът да не е за сметка на смеха. (25 август)Това лято детският кът ще изисква придружител заради неща от възрастния свят за обясняване. Вте не са толкова много, защото сме на позната територия, след два филма за вечно сърдития, но с добро сърце "най-голям злодей на света" Гру (2010 и 2013) и един за верните му "Миньони" (2015). Сега Гру има брат близнак Дру, обсебен от музиката и модата на 80-те. Очакваме традиционно добра анимация за малките и поръсени с черен хумор гегове за възрастните. (след 30 юни)Но запредупреждението остава. В анимацията герои са стилизираните японски рисунчици, с които се смеем, сърдим или плачем в текстовете си. Някои от нас. Те естествено живеят в телефон. Разказа води емоджи аутсайдер, което не е успяло да стане нормално Meh (изразяващо скука и безразличие), но затова има дарбата да изразява много емоции едновременно. Деликатният хумор е на емоджито Poop (в оригинала с гласа на Патрик Стюърт от "Стар Трек"), което изобразява усмихната купчина л... (Pile of Poo). (18 август)Полюс на тази вълна от скоротечни забавления е, артхаус в 3D на Вим Вендерс, първият му филм на френски. В основата са текстове на Петер Хандке (както беше в "Криле на желанието", самият той се появява). Музиката е на Ник Кейв, виждаме го и в кадър. Двама души си говорят за нещата от живота в идилично красивата среда от заглавието. Критиците не харесаха филма, но лятото е прекрасно оправдание да не им вярваме. (8 септември)