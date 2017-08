Една българска проза

Елизабет Костова е родена в Кънектикът през 1964 г. Като дете тя чува българска народна музика по радиото, което поражда интереса й към културата и фолклора на Източна Европа. По време на следването си в Yale тя дори е диригент на славянски хор. Посещава България за пръв път в края на 80-те. Дебютният й роман The Historian, достигнал до бестселър №1 в класацията на New York Times, е отчасти базиран на измислени събития в България от средата на XX век и. Втората й книга, The Swan Thieves, се появява през 2010 г. и остава в топ 20 в продължение на 20 седмици. Почти изцяло ситуирана в България, The Shadow Land излезе тази година и ще се появи на български от "Колибри" през есента.

Гарт Грийнуел за Light през 2016 г.: "Не съм сигурен точно какво, но нещо в България ме направи писател. Може би нуждата да синтезирам цялата нова информация, голямата вълна от впечатления."

Елизабет Костова





България се споменаваше и покрай биографичните детайли около Гарард Конли, също преподавал в Американския колеж за няколко години и също с книга на ЛГБТ тематика - Boy Erased (мемоар за детството му и изпращането му в религиозен "анти-гей" център в края на тийнейджърски му години), написана в София и която ще бъде екранизирана от Джоуел Едгертън във филм с Никол Кидман, Ръсел Кроу и Лукас Хеджес. В момента Конли живее в Ню Йорк.

Los Angeles Review of Books

Елизабет Франк е родена в семейството на петкратно номинирания за "Оскар" сценарист и режисьор Мелвин Франк през 1945 г. в Лос Анджелис. Журналистическите и критическите й текстове са излизали в издания като New York Times и The Nation. През 1986 г. е наградена с "Пулицър" за Louise Bogan: A Portrait, биографична книга за поетесата Луис Боган (1897 - 1970). Франк дебютира като романист със спечелилата позитивни отзиви Cheat and Charmer през 2004 г., а книгата е издадена от "Сиела" и в превод от Ани Орешкова под името "Измамен чар" през 2012 г. В момента преподава в Bard Collage в Ню Йорк и прекарва всяко лято от години насам в София.

За носителката на "Пулицър", писателка, критик и преподавател Елизабет Франк предстоящият й роман, развиващ се също в България, е вече 10-годишен проект. За книгата An Outpost of the Empire тя ни разказва по време на поредното си лято в София. Сюжетът се развива между 1999 и 2004 г., а бомбардировките в Югославия и мандатът на Джордж Буш са също вплетени в нея.

Елизабет Франк





От началото на август в София е сърбо-канадският писател Миодраг Коядинович. Следващата му книга е базирана на историята на рода му и българската жилка в него. Той планира да изследва темата чрез проучване на историческите архиви на Северозападна България.

Близо две десетилетия по-късно тя определя София като втори дом. В апартамента си в Ню Йорк тя има рафт, посветен само на литература, свързана с България. Чела е Иван Вазов, Йордан Йовков, Елин Пелин, Николай Хайтов, Никола Вапцаров, Елисавета Багряна, а партньорът й в живота, който е българин, я запознава с поезията на Христо Ботев. Като една от най-любимите в колекцията си посочва "Строители на съвременна България" на Симеон Радев, а от съвременните автори харесва Георги Господинов, Димитър Кенаров, Здравка Евтимова, Владислав Тодоров. Покрай проучванията си тя открива

роман на Томас Макгонигъл, вдъхновен от историята на екзекутирания от комунистическия режим политик и опозиционер Никола Петков (1893 - 1947). Запозната е с чуждестранните изследвания на българската история, както и с трудовете на Цветан Тодоров.



"На нощното ми шкафче е книга със събраната поезия на Валери Петров, с когото сме си писали и на английски, и на български. Имам чувството, че английският му беше по-добър от моя. Какъв човек, какъв дух!" Като есеист Франк е писала за българската поезия и култура в американски издания и е преподавала Ботев по време на лекциите си в нюйоркския колеж

"Човек трябва да се пази от самоцелното търсене на новото. България със сигурност не е популярна в англоезичната литература, което може да накара този, който пише за нея, да се почувства като откривател и новатор. Но новото не е задължително добро и често романи, които разказват за други страни, се превръщат в пътеписи. Откривателството не е достатъчно. Ако нямаш добра история за разказване, екзотиката няма да те отведе много далеч. А и все повече чужденци откриват България - в един момент тя няма да е вече нещо непознато. Така че първото, което един автор трябва да има, е съдържание, история, която да говори за човешките състояния. А останалото, в случая животът във България, дава необходимите цветове."

Романът, по който Елизабет Франк работи, е провокиран от повсевместното разочарование, което тя долавя у българите от събитията по време на прехода, неизпълнените обещания, корупцията, икономическите проблеми, наследяването на най-лошите черти на капитализма и както тя се изразява, "демонизирането и отхвърлянето на някои от добрите неща в социализма", застрояването и екологичните проблеми в страната. Спомня си, че в колежа е имала български студенти, които са отделяли от стипендиите си, за да изпращат пари на родителите си. Сред проблемите, за които най-често чува, са липсата на достатъчно линейки в София.

"От това усещане на разочарование не може да се избяга. Но причините да ме интересува са също така поколенчески. Родена съм дни след края на Втората световна война и повечето ми приятели са на моя възраст и сме израснали от различните страни на студената война. Освен истории за рокендрол, бункери и Виетнам има и други споделени теми и това е общото разочарование, че много от промените, за които се надявахме, не се осъществиха", казва Франк, критична към настоящето на страната си, особено по отношение на наложените от Тръмп промени в здравната политика. "Тези, които се надяват да заживеят в САЩ, не осъзнават колко е ужасно е да си болен и възрастен в тази страна."

В гнева на местните и собствения си опит тя вижда проявление на дълбоката любов към страната. "Нищо не е по-важно от наблюдението, но то не е безгрешно. Човек може да не интерпретира правилно това, което вижда. В продължение на години се страхувах да разчитам възможно най-точно всички традиции, културни особености, жестикулации и т.н. Но вече се вдъхновявам от моментите, когато си объркан и не ги разбираш. И така всъщност си наясно, че винаги ще си чужденец и аутсайдер, колкото и да обичаш и да се чувстваш "у дома". Според мен това е начинът да си изградиш реална представа от мястото и едновременно с това да си отворен към всичко, което то може да ти даде.

Миналата година България се появяваше неочаквано често в литературните новини на англоезичните медии – не заради местен успех, а заради романа "Каквото ти принадлежи" на Гарт Грийнуел , чието действие се развива в България. Историята за сложната връзка между американски учител в София и българин с доста проблеми получи огромен международен успех – романът стигна до номинация за Националната награда за литература на САЩ, а по-рано тази година получи британския приз за литературен дебют.По-рано тази седмица онлайн и в аудио формат в The New Yorker излезе разказът An Evening Out , развиващ се в София и представен като история, даваща още един ъгъл към сюжета на "Каквото ти принадлежи" и културните сблъсъци, които главният герой преживява (ако не сте предполагали, че поп фолк певицата Андреа някога ще бъде спомената в The New Yorker - е, този момент дойде).Тази година страната ни присъства в ревютата по повод, която изследва българския фолклор още от 80-те години. В книгата писателката, омъжена за българин и от години развиваща едноименната си фондация за разностранни литературни проекти и програми, разказва за Александра - американка, която през 2008 г. пристига в България малко след смъртта на брат си и започва работа като учителка по английски в София. Случайна среща с възрастна двойка отвежда героинята на пътешествие. Така научава историята на цигулар на име Стоян Лазаров, загинал в лагера в Ловеч. Акцент в книгата е и нежеланието на местните политици да разгласят истинския размер на престъпленията на комунизма в България.Елизабет Костова бързо уточнява, че би било неправилно да слагаме знак за равенство между героинята и авторката. "Александра намира една много различна България от тази, която аз заварих през 1989 г. Две десетилетия по-късно това е част от глобализирана Европа, докато аз бях свидетел как страната прави първи крачки отвъд комунизма, а традициите й са видни навсякъде. Докато пишех, трябваше често да внимавам да не обърквам моите първи впечатления с тези на героинята", казва писателката пред "Капитал". Тя работи по романа в продължение на осем години."Когато си някой, който идва отвън, винаги е трудно да пишеш уверено за място, което не е част от твоя произход и култура", казва Елизабет Костова. "Прочетох всичко, до което можах да се добера – от изследвания на западни учени през интервюта на българи, направени точно след социалистическия режим. Няколко сайта с архивни снимки от периода бяха изключително полезни. Разговарях с много хора от различни поколения и различни слоеве от обществото, пътувах по-надълбоко в страната, отколкото преди. Също така слушах, включително по време на писането, тази класическа музика, която героя на цигуларя би трябвало да е изучавал в младостта си, по време на Втората световна война. Всичко около тази книга ме накара да се чувствам по-близка до страната, която познавам от вече 28 години."асоциира романа със "Сърцето на мрака" на Джоузеф Конрад и го определя като изключително важен заради засягането на проблема с поддържането на паметта на загиналите в комунистическия режим. А с това и напомнянето, че "миналото никога не е просто минало" и всичко, което се случва в една държава, може да се случи и в друга.Според писателката има и практична причина авторите все повече да избират непопулярни локации за историите. "Място, което не е добре известно на широката публика, е със сигурност по-интересно за читателите от място, което е било описвано толкова много пъти. Когато имах срещи с читатели в САЩ и други страни, изключително удоволствие беше да видя колко много хора се заинтересуваха от България само заради историята. Някои дори вече са планирали пътешествията си."Връзката с България започва в края на 90-те години, когато един от братята й и съпругата му решават да осиновяват две деца от ромски произход, родени в България. Единственият човек, когото могат да попитат за детайли около страната, е българин, когото Франк познава от мейлинг лист със завършилите международното училище на Женева, където учи като дете, преди да се установи със семейството в Холивуд покрай баща си, който е режисьор и сценарист. Кореспонденцията става редовна и довежда до първото посещение на Франк в България през 1999 г.The Corpse Dream of N. Petkov,Bard.