Щрак, чинийке, на портрет

Най-семплият начин да се задоволи това любопитство е стандартното видео съдържание – клиповете в YouTube, които лесно се "ембедват" почти навсякъде. Instagram обаче намери как да задържи потребителите си в своята платформа (а не да прибягват до YouTube), като им предложи Stories – инструмент, чрез който без да се напуска приложението, се записва видео или се прави снимка; всяко от тях може да стане част от една обща "история", показваща се само за 24 часа. Възможности на Stories са много и зависят в по-голямата си степен от творческия подход на автора.

Хю Форте живее в Северна Калифорния. Самоук фотограф е, което не му пречи да работи за Condé Nast, Sony, KitchenAid, The Fresh Market, Amazon, Electrolux и други. Заедно със съпругата си Сара поддържат сайта Sprouted Kitchen, където доста подробно представят рецепти – и като текст, и като фотография. Отново през сайта продават и свои лимитирани семейни вечери. В Instagram постват снимки на храна, от пътувания и от съвместния им живот. Имат 205 хиляди последователи, както и две издадени книги - The Sprouted Kitchen и The Sprouted Kitchen Bowl and Spoon.





Бих искал да мисля, че ще се развиват като фотографи. Проблемът на

по много начини. Но приложението е също и общност. Имам последователи от цял свят, с които ни свързва именно храната. И никой от тях няма нужда да говори на моя език, за да разбере, че би опитал ястието, чиято снимка вижда.

Снимането на храна със смартфон не е от вчера и освен че само по себе си е тенденция, то е част от друга, по-голяма тенденция – храната изобщо. Тук са намесени няколко фактора – първият е, че всички готвят, месят, декорират и ферментират. Вторият са технологиите, които позволяват на всеки да щракне с пръст, да открие своята артистична страна, да бъде харесван и коментиран, да бъде някой. Третият фактор е Instagram, който дава възможност да получите всички аплодисменти на Земята под формата на лайкове. А ако ви бива, имате и бисове – споделяния, споменавания в публикации и др.Заради интереса (а и заради скоростта на разпространение), който предизвика щракването на чинията в ресторанта и постването й в Instagram, снимането на храна придоби задълбочено развитие. А хората започнаха да мислят за голям комплекс от елементи и как да бъдат съчетани те, за да се получи накрая изображение със собствен стил.Всъщност резултатът зависи и от това как ще се включи човек в целия процес. Дали само ще снима и ще мисли за кадриране, светлина, ъгъл, цветове, или ще избира продуктите; дали ще ги сготви предварително, или или ще прави всичко това.И тук започва сериозната работа. Какви да са продуктите по форма и по цвят; кои да са доминиращи, кои – допълващи кадъра; кои да са претърпели топлинна обработка, кои – не, защото би им се развалила текстурата и формата; би се променил и цветът им. Нужно е да се знае дори по какъв начин готвенето променя храната и т.н. Възможно е да се продължи почти до безкрай. А човекът зад камерата започва да се променя. Но се променят и начините, по които се снима храната.Активно снимащите със смартфон и фотографите са на мнение, че през 2017 г. "гледай си само в чинията" вече не е тенденция. Добрата композиция и приятното съчетание на цветовете в кадъра вече не е достатъчно.Потребителят става любопитен и ненаситен, иска повече и иска "екшън": да погледне отвъд ръба на чинията, да разбере повече за историята около заснемането на кадъра, за хората, замесени в процеса около снимането. Така "всичко наоколо" изведнъж придобива голямо значение.От друга страна, така добре познатите ни анимирани GIF-чета също се използват често като похват за показване на историята около снимането на храна – най-често показват няколко елемента в действие, докато останалата част от снимката остава статична.И ако досега важен беше крайният резултат (ястието/порцията), сега вниманието на фотографите грабват и отделните продукти, използвани в различен етап от приготвянето на храната – цели, нарязани, в процес на топлинна обработка. Развитието и прогресът пък вече лесно се показват чрез обединяването на няколко кадъра в един пост. Намесва се и така модерният от няколко години стремеж към минимализъм - обективът се приближава и хваща текстурата, която става по-интересна дори от порцията, и показва впечатляващата структура на продуктите.Бързината в снимането на храна също продължава да бъде важна, дори повече от всякога – снимаш и постваш, като между едното и другото има няколко действия, които въобще не са без значение и истински променят картинката. Първото е светлината, която вече е естествена и по възможност мека, а експериментите с нея са колкото може повече. И, да, никакви светкавици, особено вградената в телефона.След снимането и преди постването има още един момент – манипулирането на кадъра. Има много приложения, повечето от които предлагат сравнително сходна функционалност. Масов успех имат филтрите на Instagram, които идват с предварително зададени стойности, като последните могат да се редактират. Пробвайте приложенията VSCO, Snapseed или Faded. Същите опции ги има вградени в Instagram (а и в повечето социални мрежи), за да не се налага да се сваля допълнително приложение.Или поне хранително-вкусовата индустрия. Всъщност това важи за всяка индустрия, така че "ти променяш света" всъщност не са просто три думи, а истина. Правят го т.нар. инфлуенсъри – хора, които генерират независимо съдържание в Instagram или друга социална мрежа, което се харесва на потребителите и заради което те ги следват. Но следват не само това, което инфлуенсърът поства, но и начина му на живот. Ето как изведнъж начинът, по който се снима храна (когато говорим за този тип инфлуенсър), става важен, бива подлаган на критика и е принуден да следва тенденциите в социалните мрежи.Инфлуенсъри за гледане и следване Моли Таволети има почти 65 хиляди последователи в Instagram. Живее в Бруклин, определя се сама като фотограф, но и като разказвач на истории. За нея храната е нещо повече от задоволяване на глада – тя е най-голямото удоволствие в живота. Първоначално започва да снима храна, но след това допълва уменията си и се насочва към лайфстайл и портретната фотография, към градския пейзажи и пътуването. Освен профила си в социалната мрежа Моли Таволети прави и Across A Table – сайт, който чрез храната се фокусира върху историите на интересни хора от Ню Йорк. Ева Флорес завършва филмова продукция в Лос Анджелис, но се връща обратно в родния Орегон, за да осъществи мечтата си – да бъде фотограф на свободна практика и автор на готварски книги. В момента живее в покрайнините на Портланд, има котка, две кучета, седем кокошки и един кошер. През 2014 г. поставя началото на Secret Supper – събития от типа поп-ъп вечери. След това идва и First We Eat – платформа за уъркшопове по фотография на храна и приключения, случващи се онлайн и в Европа и Америка. Ева има една издадена готварска книга - Adventures in Chicken, и една, която ще излезе през пролетта на 2018 г. – My Adventures in Cooking. В Instagram профилът й има 183 хиляди последователи. Повече на evakosmasflores.com Още петима инстаграмъри за следванеДейвид Хейгърман е американски професионален фотограф, който от 15 години живее между Южна Азия и Турция. В момента е "уседнал" в Малайзия, но продължава да снима по целия свят. Сътрудничи и публикува в New York Times, списание Saveur, мултимедийната платформа Afar и списание Travel+Leisure Southeast Asia.Мисля, че е нещо хубаво, защото направи фотографията на храна достъпна за всеки. Аз самият също използвам телефона си често – по-лек и ненатрапчив е. Голяма част от моя The Breakfast Project съм снимал с iPhone. Но по-интересни са ми продуктите и хората, които стоят зад храната, не толкова поднесената в чиния порция. Този аспект от фотографията на храна изисква и повече време и не зависи от средството, с което снимате.Опитвам се да поствам всеки ден, което непрекъснато ме принуждава да търся подходящи и убедителни кадри. Заради начина, по който хората гледат снимките в Instagram – предимно на 3- и повече инчов дисплей, трябва да правя по-прости, по-изчистени и по-лесни за разбиране изображения, отколкото при големия формат.Instagram и на всяка социална мрежа е в културата на харесването, на лайковете. Това, че някой е лайкнал снимката ви, не я прави наистина добра фотография. Самият аз постоянно поставям под въпрос работата си и се предизвиквам да правя нещо различно и по-добро всеки път. Понякога успявам, понякога не. Когато снимах кадрите от предстоящата ми книга Istanbul and Beyond, използвах Instagram, за да я промотирам. Той е невероятна платформа, ако искам да покажа прогреса на работата си или неща, които харесвам, но само толкова.Един продавач на пазара в Турция веднъж ми каза, че хората се хранят с очите си. Това според мен обобщава InstagramКато професионални фотографи на храна ще кажа Tim Clinch (бел.ред. интервю с него за живота му в България ), Andrew Scrivani и Kristina Gill, а в Instagram –Повече за работата на Дейвид Хейгърман на davidhagermanphoto.com и в Instagram Пепи, изяде ли си храната?Да, бе, бабо!Я, чакай да проверя в Инстаграм!Колкото виц, толкова и възможна ежедневна случка. Социалните медии доказаха едно - всички обичат храната. По-точно изображенията й. Откакто тя се превърна в глобално забавление фетиш, фотографията е безусловната й разменна монета.Най-често връзката между съблазънта от екрана и вкуса в устата не съществува, но това няма никакво значение. Неприятното настъпва, когато сниманото гастрономическо усилие дори не може да бъде разпознато и намисленият победоносен статус се срива в печален провал.Тук идва на помощ Food Styling&Photography. Това е четвъртата електронна книга на Ева Тонева. От осем години тя се е посветила на кулинарията, работи като стилист и фотограф на храна, а в последната година и в партньорство с професионални готвачи.Три години е живяла и работила в Чехия, където опознава немските, австрийски и чешки традиции, но любовта й са балканската и средиземноморската храна.Ето какво ще ви разкаже книгата й: как да изберете рецепта, какви продукти да си осигурите, как най-добре да ги режисирате, как да съчетаете цветовете, кои са правилата за композиция на кадъра ви, какво осветление да осигурите, коя е необходимата техника, как най-добре се снима за менюта и реклами, и накрая – как да обработвате снимки с GIMP. Примерите й минават през супи, меса, сладоледи и десерти.В книгата има напътствия, съвети и предупреждения и ще ви спести грешките при пробите. А също, както авторката казва: "Подавам ръка на всеки, който иска да направи нещо по-красиво."А, ако щете, нужна е дори за да може баба ви да разпознае закуската си в Инстаграм.Книгата може да купите от payhip.com/b/sCim