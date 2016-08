Мостове на надеждите

171 прочитания

28-то издание на Фестивала за фотожурналистика Visa Pour l’Image в Перпинян с очакван фокус върху мигрантската криза



Сирийски бежанец върви под пороен дъжд към гръцката граница с Македония, близо до Идомени, през септември 2015 г. На ръце носи малката си дъщеря, която целува. Снимката на гръцкия фотограф Янис Бехракис е избрана за афиша на 28-то издание на Фестивала за фотожурналистика Visa Pour l’Image във френския град Перпинян от 27 август до 11 септември. Очаквано, най-актуалната тема с огромно предимство е мигрантската криза. Другата от "основните и повтарящи се истории" са зачестилите терористичните атаки (в Бейрут, Истанбул, Могадишу, Париж, Брюксел, Ница). Във фестивала са включени над двадесет изложби. Вечерната програма предвижда прожекции и обсъждане на най-важните събития от миналото издание насам, както и връчването на наградите.

По време на тридневното събитие Transmission известни фотографи, репортери и редактори обясняват своята работа – как са правени снимките, какви решения е трябвало да вземат, как продават и публикуват репортажите си. Сред тях са Дейвид Фърст, фоторедактор в The New York Times, снимащите за National Geographic Дейвид Гутенфелдър и Маги Стибър, съоснователят на агенция VII Кристофър Морис. Фестивалът набляга много и на посещенията на ученици, по време на които в ролята на гидове влизат самите фотографи.



Visa Pour l’ Image - от 27 август до 11 септември в Перпинян. Повече на visapourlimage.com

© Frédéric LAFARGUE pour Paris Match / for Paris Match