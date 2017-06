Александър Михайлов от betahaus e победителят в Next Generation 2017

Финалистите в Next Generation 2017: (отляво надясно - Александър Михайлов, Мартина Стефанова и Александър Сумин)



Александър Михайлов - съосновател и управител на споделеното работно пространство betahaus - е големият победител в националния конкурс за млади бизнес лидери Next Generation 2017, организиран от медиите "Капитал" и "Кариери". Освен престижната титлa той получава и пълна EMBA стипендия от City College - международния факултет на The University of Sheffield. Александър спечели журито с това, че работи за положителната промяна на бизнес средата в България. Той е в основата на представянето и развитието на модела за споделено работно пространство в България, спомага активно за изграждането на стартъп общността в България и е ангажиран с редица социални каузи.

Втори в конкурса се класира Александър Сумин, съосновател и маркетинг директор на ClaimCompass - компания, която помага на пътниците да си издействат обезщетение при проблем с полета си. Той получава стипендия в размер на 60% от таксата за EMBA обучение в City College - международния факултет на The University of Sheffield. Третото място е за Мартина Стефанова - основател на фондация "Дома Арт" и организатор на фестивалите "Дома арт" и "квАРТал". Тя получава и 40% стипендия за EMBA програмата на City College - международния факултет на The University of Sheffield.

Конкурсът на "Капитал" и "Кариери" Next Generation се провежда за десети пореден път. Той има за цел да отличи професионалисти на възраст до 35 години с бизнес опит и лидерски потенциал. Оценяват се тяхното кариерно развитие и постижения, иновативност, социална отговорност. Тази година в инициативата се включиха рекордният брой от 75 кандидати, а номинациите достигнаха 45. Спектърът от сектори, в които те работят, варира от IT и финансови институции, през търговия до грижа за здравето и организиране на културни събития.

Финалистите

Изборът на финалистите в Next Generation 2017 премина през няколко етапа. На база подбор по документи, бяха определени Топ 20 финалисти, които се явиха на кратко интервю с цел преселекция. До финалното интервю с пълния състав на журито достигнаха общо 12 кандидата. Впечатлени от постиженията и профила на участниците, от City College - международния факултет на The University of Sheffield, взеха решение да отпуснат и за останалите 9 души, достигнали финалите, извънредни стипендии в размер на 30% от таксата за EMBA програмата на университета.

Награди получават: Александър Георгиев, мениджър в Avon Cosmetics; Боряна Герасимова, основател и изпълнителен директор на компанията за генетични изследвания NutriGen; Десислава Дончев, мениджър "Операции" в Hewlett Packard Enterprise; Иван Житянов, директор на дирекция "Ситемна интеграция" в Telelink; Иван Ненков, изпълнителен директор на Софутерния университет; Любомир Янчев, създадел на иновативното устройство за управление на климатици "Мелиса" и изпълнителен директор на компанията Melissa Climate; Надя Русенова, създател и изпълнителен директор на компанията за изготвяне на здравословни хранителни режими TopForma; Христо Борисов, продуктов мениджър в софтуерната компания Progress; Христо Петков, основател и собственик на производителя на чорапи Stinky Socks.

Задължително селфи от Дарина Черкезова,



Какво следва

През следващите няколко седмици чрез страниците на "Капитал" и сайтовете capital.bg и karieri.bg ще ви разкажем историите на 12-те финалисти в Next Generation 2017, техните каузи, идеи, цели и мечти.