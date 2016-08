Китайски дизел за една по-чиста София

Първите китайски автобуси тръгват от 1 септември по линиите 64, 604 и 309

© Цветелина Белутова

Първите седемдесет нови китайски автобуса тръгват по линиите в София. Машините бяха представени от кмета Йорданка Фандъкова. Те са част от поръчката на "Столичен автотранспорт" за 33.3 млн. лв. без ДДС на 110 нови дизелови машини, спечелена през миналата година от компанията "Джънджоу юйтун бус ко. лимитид" (Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd). Останалите 40 превозни средства са на пристанището в Бургас и ще бъдат докарани до дни, съобщи Фандъкова.Настоящата поръчка е за дизелови автобуси, въпреки че предишната беше за далеч по-екологичните 126 метанови машини, спечелена от германската "Ман трак енд бъс" срещу 66.5 млн. лв. без ДДС, осигурени по оперативна програма "Околна среда". Сега процедурата, в която основен критерий беше предложената най-ниска цена, е финансирана със заем от общинската фирма и по думите на кмета на София със спестените пари ще бъде обявен нов конкурс за още 30 автобуса.Китайските машини притежават най-високия екологичен стандарт в Европейския съюз - ЕВРО 6. Дизеловите двигатели обаче отделят далеч повече твърди частици (което означава сажди) и азотни оксиди от бензиновите, което поставя под въпрос стратегията на Фандъкова за "по-чиста София".Българската столица е на водеща позиция в Европа по замърсяване с фини прахови частици. Не е ясно и откъде е получен сертификатът за ЕВРО 6 на китайската компания - такъв може да бъде даден от лицензирани лаборатории във всяка страна от ЕС и важи за цялата общност. Както показва скандалът с далеч по-утвърдена компания като Volkswagen, подобни тестове невинаги показват точните данни.На обявения през 2014 г. търг участваха 10 компании, сред които такива от Китай, Турция, Чехия, Полша и Германия. До отваряне на офертите стигнаха шест от тях. В крайна сметка поръчката беше спечелена от "Джънджоу юйтун бус ко. лимитид", която подаде втората най-евтина оферта, с 10 млн. лв. под прогнозната стойност от 43 млн. лв. Единствено турската "Карсан Отомотив Санайи Ве Тиджарет" предложи по-ниска цена - 32.9 млн. лв. През миналата година процедурата беше спряна след обжалване от третия в класирането - "Ивеко Чешка република". Тогава Комисията за защита на конкуренцията реши, че, макар и да дава нисък разход на гориво, китайският автобус е с най-високи енергийни и емисионни разходи сред участниците, което не е в съответствие с ЕВРО 6. Той печели обаче заради комбинацията от ниска цена плюс други фактори като гаранционен срок, разход на гориво, мощност и др. Въпреки това в крайна сметка поръчката беше пусната с решение на Висшия административен съд (ВАС).Именно по тази причина в края на миналата година организацията "Спаси София" пусна запитване защо основният критерий в поръчката е ниската цена, която е с 60% тежест, а останалите 40% се формират от сбора на точките за другите показатели. Така един китайски автобус излиза около 300 000 лв. без ДДС срещу над 520 000 лв. за тези на MAN от предишната поръчка, работещи с метан.Журналист от "Икономедиа" посети през пролетта завод на Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. в Китай по покана на "Литекс моторс". Тогава от българската компания обявиха, че нямат общ бизнес с китайския производител. Но от Yutong съобщиха, че оглеждат страната ни като един от вариантите за свой завод в Европейския съюз и ако това стане, ще работят с местен партньор.Според директора на "Столичен автотранспорт" Слав Монов останалите 30 превозни средства, които ще бъдат поръчани със спестените средства, ще струват 8.5 млн. лв. без ДДС, т.е. малко над 280 000 лв. на автобус. Фандъкова заяви, че новите 110 машини ще се движат по 9 линии, където постепенно ще заменят 30-годишни превозни средства. В бъдещите планове на общината са и нови 120 автобуса на природен газ, 12 хибридни автобуса и 20 електрически автобуса. Скоро в София започва тест на електробус на китайската фирма. "За три години успяхме да подменим над 50% от старите автобуси на града", заяви Фандъкова.