Ема Хопкинс: Великобритания ще търси уникална за себе си сделка с ЕС

Профил



Ема Кейт Хопкинс е посланик на Великобритания в България от май 2015 г. Преди това тя ръководи кампанията на британското правителство за спиране на сексуалното насилие във военни зони. През 2014 г. кралица Елизабет II удостоява Хопкинс със званието "Служител на Ордена на Британската империя" (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE) за работата й в тази област. Като част от работата й в правителството Ема Хопкинс се занимава с въпросите на миграцията и предоставянето на убежище, правата на човека, европейското законодателство, вътрешните работи, международното наказателно право, организираната престъпност и насилието над жени. Тя разработва и осъществява стратегията на британското правителство за борба с трафика на хора. Хопкинс завършва право в университета "Кеймбридж" и работи като юрист от 1995 до 2001 г.