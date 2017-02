"Нова Република", "Да, България", Реформаторски блок: кой кой е

[Капитал]

[Капитал]

[Капитал]

(отляво надясно, първи ред)Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ". Журналист. Един от създателите на списание "Егоист", първият главен редактор на българското издание на "Плейбой", сп. "Maxim" и "Една седмица в София".Член на ДСБ, бивш депутат от Реформаторския блок. Завършил е молекулярна биология в СУ "Св. Климент Охридски", специализирал е международни икономически отношения в УНСС, както и политически умения в НБУ. Работи като мениджър в международна финансова група.Адвокат, председател и основател на партия "Съюз за Пловдив" през 2011 г. Същата година остава четвърта в надпреварата за кмет на Пловдив, на последните местни избори е трета, с малко под 14% от гласовете. Формацията й има шестима общински съветници в общинския съвет в града. Завършила е право в ПУ "Паисий Хилендарски". Специализира в "Кеймбридж". Доктор е по конституционно право. През 2014 г. преминава в САЩ програма "Младите лидери на България".Депутат в три поредни парламента. В последния беше от Гражданския съвет към Реформаторския блок - съвносител на над 70 законопроекта. Заедно с колегата си Петър Славов и депутата от гражданската квота на ГЕРБ Методи Андреев създадоха неформалната "Група за натиск" в НС с поредица инициативи по фалита на КТБ. Завършил е международни икономически отношения в УНСС. Работил е в Института за пазарна икономика. През 2005 г. е избран от парламента за наблюдател в ЕП, а две години по-късно придобива статут на евродепутат. От 2008 до 2012 г. е председател на СДС.Общински съветник от гражданската квота на РБ в София. Кандидат за президент на блока през 2016 г., спечелил близо 6% (224 734 гласа). Бивш министър на икономиката и енергетиката в първото правителство на ГЕРБ с поискана и подадена оставка през 2012 г. Като конкретна причина за оставката му беше посочен проваленият бизнес форум в Доха, Катар, но неофициално отстраняването му се свързва с противопоставянето му на проекта за АЕЦ "Белене" и "Лукойл България". Експерт в сферата на управлението, преструктурирането и оздравяването на компании. Работил е като консултант в Central Europe Trust и Roland Berger. През 2005 г. става част от мениджърския екип на "EVN - България".Управляващ директор на компании от ВЕИ сектора. От 2001 до 2009 г. е зам. областен управител на Пловдив от НДСВ. Бивш член на Централната избирателна комисия. Стана учредител на "Да България" и член на Националния съвет на партията, но подаде молба за напускане след решението на формацията на Христо Иванов за самостоятелно участие на предстоящите парламентарни избори.Основател на клуб "Диалог", който беше в основата на учредяването на ДСБ през 2004 г. Пет години по-късно влиза в ръководството на партията, а след напускането на лидерския пост от Иван Костов през 2013 г. е избран за председател. В 43-ото Народно събрание беше съпредседател на парламентарната група на РБ. След бламирането на промените в конституцията през декември 2015 г. от ГЕРБ, ДПС и БСП и оставката на тогавашния министър на правосъдието Христо Иванов излезе в опозиция заедно с депутатите от ДСБ и Гражданския съвет. Завършил е право в СУ "Климент Охридски", адвокат по професия.(втори ред - отляво надясно)Завършил е право в ПУ "Паисий Хилендарски". Зам.-председател на пловдивския общински съвет и организационен секретар на "Съюз за Пловдив".Депутат от гражданската квота на Реформаторския блок и един от най-активните в парламента. Завършил е право в СУ "Св. Климент Охридски", икономика в УНСС и European Business School London, Regent's University. Председател на сдружение "Граждански блок", което е част от "Нова република".Депутат от гражданската квота на РБ и зам.-председател на 43-ото НС. Преподавател в Нов български университет. Спeциaлиcт в oблacттa нa opгaнизaциoннaтa пpoмянa, лидepcтвoтo, paбoтaтa c oбщнocти и oбyчeниeтo в гpyпи. Члeн e нa eкcпepтния cъвeт нa "Училищe зa пoлитикa". Магистър по клинична и социална психология от СУ "Климент Охридски".Пълномощник на Асоциацията на българите в Македония РАДКО. Работи в музей-галерия "Класика". От 2013 г. е член на ДСБ. Завършила е българска филология в Шуменския университет "Константин Преславски".Зам.-председател на ДСБ. Депутат в два парламента. Секретар на МВР през 1997 г., а по-късно директор на Национална служба "Сигурност". Бивш общински съветник от Синята коалиция в София. Завършил е право в СУ "Св. Климент Охридски".Председател на Националния клуб на жените към ДСБ. Магистратура по политически науки, икономическа политика и гражданско право във Вестфалски Вилхелмс-университет в Мюнстер, Германия. Докторант в областта на политическите науки с дисертация "Стратегия "Европа 2020" – отговор на ЕС на глобализацията?". Член е на ДСБ от 2008 г.Председател е на партия "Българска демократична общност". На президентските избори спечели 6855 гласа. Депутат от ОДС 1997 - 2001 г. и бивш член на ръководството на СДС 2005 - 2008 г. Завършил е германистика в СУ "Св. Климент Охридски".Депутат от 43-ото Народно събрание от гражданската квота на ГЕРБ. Преди това е бил народен представител от ОДС 1997 - 2001 г. Бивш председател на Комисията по досиетата. Доцент доктор от Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност масивни конструкции.(отляво надясно прави)Предприемач и маркетинг специалист в областта на стратегическия маркетинг, корпоративната социална отговорност и създаването на споделена стойност. Има магистърска степен по история от СУ "Св. Климент Охридски" и бизнес администрация от Сити юнивърсити, Сиатъл. Бил е директор на Информационния и документационен център на Съвета на Европа в България.Еколог със специалност подобряване на горското и природозащитното законодателство и устойчивото управление на защитените територии и горите. Завършил е Лесотехническия университет в София, инженер по горско стопанство. Участник в десетки природозащитни кампании и разследвания срещу нарушенията в защитените територии и горите. Представител на гражданския сектор в процесите по подобряване на законодателството в сферата на околната среда, горите и устройството на територията.Театрален и кино актьор. Познат е и от малкия екран, където след 2000-та година е водещ на няколко предавания в национален ефир и участва в първите телевизионни сериали от началото на демокрацията. От 1991 до 2001 е председател на Управителния съвет на втория български независим театър - "Свободен театър".Предприемач, собственик на българска фирма която произвежда уникален биопродукт на основата на българското кокиче, познат вече на 4 континента. Има магистърска степен от Харвардския университет. Той е част от Харвардския институт на проф. Майкъл Портър и от 10 години преподава микроикономика на конкурентоспособността в Софийския университетПравен експерт. До избирането му в Изпълнителния съвет на "Да, България" е част от екипа на Института за пазарна икономика с ресор анализ на съдебната система и законодателство. Автор е на над 80 статии и доклади на тема съдебна рефома. Завършва Националната финансово - стопанска гимназия и Австрийски колеж в София. Има магистърска степен по право в УНСС. Eдин от основателите на инициатива "Правосъдие за всеки" (2014-2016) с активна кампания в защита на радикалната съдебна реформа.Комуникационен специалист с фокус върху социалните медии и преподавател по LinkedIn в Нов български университет. Завършил е журналистика и има магистърска степен по публична администрация в СУ "Св. Климент Охридски". Създател е на портала за насърчаване на четенето "Аз чета", с който става носител на званието "Рицар на книгата". Член е на настоятелството на Читалище.то, основано през 2014 г., обединяващо независими личности и идеи в полза на прогресивното развитие на гражданското общество. Инициатор и участник е в редица културни и образователни инициативи.Маркетинг директор в две български IT компании. Към момента ръководи компания за разработка на иновативни устройства за управлениe на дома през Internet. През 2010 г. се включва в инициативата "България без дим", която отстоява забраната за пушене на обществени места, а през 2013 г., активен участник в протестите срещу назначаването на депутата от ДПС Делян Пеевски за председател на ДАНС. Участва в инициативния комитет "Гласувай без граници" в подкрепа на електронното гласуване.(седнали отляво надясно)Адвокат по професия. Работи в областта на административното и търговското право, обществените поръчки и проекти, финансирани от ЕС и международни организации. Повече от 15 години работи за модернизиране на публичната администрация в България в посока повече отчетност и прозрачност в работата на институциите. Началник на политическия кабинет на Христо Иванов, когато беше министър на правосъдието.Бивш министър на правосъдието във второто правителство на Бойко Борисов. Подаде оставка от поста след бламирането на промените в Конституцията от ГЕРБ, ДПС и БСП. Преди това беше служебен вицепремиер и правосъден министър в кабинета на Георги Близнашки.Завършил е право в СУ "Св. Кл. Охридски", стипендиант по програмата Fulbright във Washington College of Law. На 22 годишна възраст започва работа като координатор към Инициативата за върховенство на закона на Американската асоциация на юристите (ABA/CEELI). От 2006 г. до 2014 г. е програмен директор на "Български институт за правни инициативи". Активист за съдебната реформа, борбата с корупция в съдебната власт и прозрачността на назначенията на висши държавни постове.Политолог с докторска степен от Централноевропейския университет, Будапеща. Фокус на изследването й са клиринговите търговски и валутни отношения на България с Третия Райх и Съветския съюз. Изследователският й опит е от Института за славянски и източноевропейски науки в Щатския университет на Калифорния, Бъркли и Института за хуманитарни и социални науки във Виена. Има солиден консултантски опит в сферата на икономиката, енергетиката и европейските въпроси. В момента работи в консултантската сфера.Експерт по изборен процес и гражданско участие. Първият омбудсман на Столична община (2001-2004). До 2017 г. е председател на Управителния съвет на Института за развитие на публичната среда. Автор е на методологии за оценяване на интегритета на публичната администрация, мониторинг и оценка на осъществяваните публични политики. Участвала е в редица екипи за оценка на антикорупционни практики, както и за антикорупционни одити в сферата на здравеопазването и образованието.(отляво надясно)Съпредседател на парламентарната група на РБ в 43-ото Народно събрание. Депутат от ОДС в 39-ото Народно събрание. Три мандата кмет на Плевен от СДС. През 2011 г. Загуби местните избори от кандидата на ГЕРБ Димитър Стойков с 389 гласа. Председател е на Асоциацията на българските градове и региони. Учредител и зам.-председател на ДБГ. Завършил е икономика в Университета по национално и световно стопанство в София. Специализирал е "Мениджмънт и маркетинг" в Ротердам, Холандия.Бивш министър на отбраната във второто правителство на Бойко Борисов. Председател на БЗНС и бивш председател на младежката организация към съюза. В периода 1997-2002 г. е началник на кабинета на вицепрезидента Тодор Кавалджиев. Има висше юридическо образование – магистър по право и политически науки и международни отношения. От 2003 г. е асистент преподавател в Нов Български университет. Зам.-председател е на "Сдружение Евроинтеграция" и координатор на Програма за трансгранично сътрудничество и европейската интеграция за Югоизточна Европа. Преди да стане министър е бил сътрудник в адвокатска кантора.Председател на партия "Българска нова демокрация" (БНД). Бивш член на НДСВ и председател на Народното събрание в периода февруари-юни 2005 г. Магистър по неорганична и аналитична химия в СУ "Св. Климент Охридски" и доктор по аналитична химия в Карловския университет в Прага. Бил е депутат в няколко парламента.Бивш министър на икономиката в правителството на Бойко Борисов. От 2013 г. е председател на СДС, а преди това - на Контролния съвет на партията. Завършил е Национална гимназия за древни езици и култура "Константин Кирил Философ" и право в СУ "Климент Охридски". Преди да влезе в правителството на Борисов е бил адвокат на свободна практика. От 2003 г. до 2007 г. е зам.-кмет на столичния район "Младост". Бил е юрисконсулт в дирекция "Правна" на Агенцията за приватизация.Вицепремиер и министър на образованието във второто правителство на Бойко Борисов. Министър по европейските въпроси в кабинетите на Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев. Първият български еврокомисар. На президентските избори през 2011 г. участва като кандидат за президент, издигната от инициативен комитет, и зае трето място с малко под 500 000 гласа. Година след това оглави партията "Движение българия на гражданите".Завършила е право в СУ "Св. Климент Охридски", доктор на юридическите науки. Специализира "Международни отношения и международно екологично право" в университета Джорджтаун, Вашингтон, а през 1996 г. – екологично право в Оксфорд, Великобритания.Заместник-председател на НПСД, която в близките дни трябва да реши дали ще остане в Реформаторския блок.Персонален член на Реформаторския блок, след като беше изключен от ДСБ заради отказа му да напусне поста на министър на здравеопазването в кабинета на Бойко Борисов след излизането на партията в опозиция. Един от учредителите на ДСБ през 2004 г. Бил е общински съветник. По образование е лекар анестезиолог.