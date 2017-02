Как се намират хора

Елате, стотици програмисти



Бързо развиващият се IT бизнес пръв започна да инициира промени в образованието и да акцентира върху уменията, които се градят още в училище. В края на миналата година беше подписано споразумение за сътрудничество между IT индустрията (представена от БАСКОМ, БАИТ, БАО и ИКТ клъстера) и Министерството на образованието и науката за национална програма "Обучение за ИТ кариера" и професия "Приложен програмист". В момента съвместно се разработват учебни планове за ученици, както и квалификационни курсове за учители, а целта е качествено софтуерно образование.



"Едни от често чуваните критики в общественото пространство са за липсата на тясна връзка между образованието и пазара на труда", обяснява Анна-Мари Виламовска, която беше секретар по иновациите на президента Росен Плевнелиев и е сред инициаторите на програмата. "Ние си поставихме за цел да създадем ново образователно съдържание, което да се реализира в клас - тоест да преформатираме образованието", казва тя.



Програмата включва два типа обучение. Единият е под формата на курс за ученици през ваканциите в центровете за софтуерно образование и онлайн през цялата учебна година. Вторият - професионално образование с разширено изучаване на чужд език в паралелки с обучение чрез работа по професията. Планът е през април да бъдат обучени учителите, които ще преподават, курсът за учениците да започне през лятото, а цялостната 5-годишна програма - през новата учебна година.



"Работим за това през 2019 да имаме първите 400 ученици, завършили 2-годишната форма на "приложен програмист", а през 2020 първите 400 ученици, обучаващи се по дуалната форма на програмата, да започнат образователните си стажове в компаниите партньори", разказва Анна-Мари Виламовска. Амбицията на екипа е младите хора да получат не само силни умения в софтуерното програмиране, но и мултидисциплинарни като предприемаческа култура и знания. "Не искаме просто "да произведем кадри болтчета", а умеещи, адаптивни и запалени млади програмисти, готови за професионалната динамика на този бранш на глобално ниво, които след програмата ще са свободни да решат къде и как искат да се развиват", обобщава Виламовска. Според нея именно това е профилът на българската IT и аутсорсинг индустрия.